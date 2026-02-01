Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años

El actor y cómico Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada en el hospital universitario La Fe de Valencia a los 80 años, según han informado a RTVE fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. El artista zaragozano ha sufrido una serie de problemas respiratorios desde hace unas semanas, según ha confirmado su representante a Europa Press.

El conocido cómico tuvo que hacer frente a importantes problemas de salud a finales de 2021, cuando sufrió una insuficiencia respiratoria derivada de una bronquitis, por la que tuvo que apartarse de los escenarios durante meses.

Tras superar esa etapa, en 2025 ha comentado seguir tratamiento médico y llevar una vida más tranquila. Sin embargo, hace unos días, según ha adelantado el periódico Levante-EMV, tuvo que volver a ser ingresado en el hospital en el que finalmente ha fallecido.

'El Niño de la Jota' Esteso nació el 16 de febrero de 1945 en Zaragoza, en el seno de una familia de joteros, donde debutó a sus seis años como 'el Niño de la Jota' y donde se desarrolló en el teatro de variedades. Pronto se convertiría en uno de los personajes del mundo del espectáculo más reconocidos del país. El actor y humorista aragonés Fernando Esteso, en el rodaje de la película 'Los energéticos', de Mariano Ozores. EFE En los años 60, con diecinueve años, se trasladó a Madrid y comenzó a tener repercusión en el teatro y la televisión. Su debut en el cine llegó con Celos, Amor y Mercado Común, en 1973, y un año más tarde llegaría su primer papel protagonista en Onofre (1974), una comedia con Luisa María Delgado, Bárbara Rey y Ágata Lys.