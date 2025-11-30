1975: De la censura al destape en la gran pantalla

Verano de 1975, en la radio suenan los éxitos de Triana, Camilo Sesto, Cecilia o el Bimbó de Georgie Dann… pero hay un estribillo que lo eclipsa todo: "Saca el whisky, cheli, para el personal, que vamos a hacer un guateque." En un país donde el franquismo empezaba a resquebrajarse, el grupo que la popularizó llevaba un nombre que parecía anunciar lo inevitable: Desmadre 75. La cultura popular ya dejaba entrever lo que el régimen aún no se atrevía a admitir: algo estaba cambiando.

Tras casi cuarenta años de dictadura, con una censura que oprimía cualquier impulso moral o creativo, la agonía de Franco en noviembre de 1975 liberó una necesidad de aire nuevo que impregnó la sociedad entera. Arte, música y, muy especialmente, cine comenzaron a sacudirse el corsé impuesto durante décadas y a reclamar su propia libertad. El último año de Franco fue también el primero del llamado "destape".

Como recuerda Alejandro Melero, profesor de comunicación experto en cine español de la Universidad Carlos III de Madrid, "eran películas que a veces veían más de un millón de espectadores. Eran producciones baratas, rodadas con mucha rapidez porque la industria generaba muchísimo, pero que contribuían a crear discursos sobre la sexualidad en España".

Ese despertar no surgió de la nada. A principios de los setenta, Vicente Escrivá ya había retratado la doble moral del país en Lo verde empieza en los Pirineos (1973). Igual que los personajes de José Luis López Vázquez, José Sacristán y Rafael Alonso en la película, miles de españoles cruzaban la frontera hacia Biarritz o Perpiñán para ver El último tango en París o Emmanuelle, títulos prohibidos en casa pero convertidos en ritual iniciático para muchos.

A partir de 1975 el panorama cambia de forma abrupta. En marzo de ese año, el Ministerio de Información ―del que dependía el código de censura― autorizó por primera vez el desnudo en pantalla siempre que estuviera justificado "por las exigencias del guion".

Aquella excepción se convirtió en norma y en cuestión de meses el cine pasó de no mostrar nada a mostrar todo, viniera o no a cuento. Algunos de los títulos de aquel primer destape fueron Zorrita Martínez, Sex o no sex , Virilidad a la española o Tres suecas para tres Rodríguez , en la que Tony Leblanc, Rafael Alonso y Paco Valladares dan rienda suelta a las fantasías eróticas del españolito medio.

La mayoría, explica Melero, eran comedias donde se jugaba constantemente con la represión heredada y con la comparación con otros países: "Ahí estaban las icónicas suecas, que figuraban como el objetivo sexual máximo, en contraste con la moral española".

Cartel de 'Tres suecas para tres rodríguez' (Pedro Lazaga, 1975).

El destape no tardó en convertirse en un fenómeno de masas. Las salas se llenaban y las productoras multiplicaban sus rodajes: comedias eróticas de bajo presupuesto, historias de enredos y celos, mujeres liberadas a medias y hombres desconcertados ante una nueva realidad sexual. Era un cine rápido y eficaz, casi de consumo inmediato, que funcionaba como válvula de escape en un país que apenas empezaba a imaginar su propia libertad.