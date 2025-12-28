Trump y Zelenski se reúnen en Florida para cerrar el acuerdo de paz "al 100%"

Por cuarta vez y para cerrar 2025, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reúne este domingo con su homólogo Donald Trump en la casa de Mar-a-Lago de Florida. El encuentro, que según la Casa Blanca tendrá lugar a las 15 horas (21:00 hora peninsular española), servirá para intentar cerrar el plan de paz de 20 puntos que Estados Unidos ha elaborado en diferentes encuentros con representantes diplomáticos de Kiev y Moscú.

Zelenski reiteró en la víspera la necesidad de que su país reciba garantías de seguridad sólidas para aceptar un compromiso con la parte rusa, así como resaltó las cuestiones territoriales y el control de la central nuclear de Zaporiyia como los puntos cruciales para sellar el acuerdo. El líder ucraniano indicó que su plan de paz "está listo en un 90 %". "Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%", declaró con respecto a la propuesta.

No obstante, Trump avisó este viernes que el acuerdo debe contar con su aprobación para salir adelante: "(Zelenski) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal 'Politico'.

Pero incluso con su consenso, la verdadera última decisión será del presidente ruso, Vladímir Putin, que este sábado avisó que si Ucrania no quiere resolver el conflicto pacíficamente, Rusia resolverá todos los objetivos de su "operación militar especial" en el país europeo por la "fuerza".

Zelenski mantuvo el jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

Una vez aceptado que Ucrania no tendrá prohibido unirse a la OTAN, queda dirimir si congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón -la posibilidad preferida por el Gobierno-, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Kiev y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional.

En cuanto a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y ocupada actualmente por Rusia, la idea original es que termine siendo operada de forma conjunta por Kiev, Moscú y Washington.

"El pueblo ucraniano tiene la última palabra" En sus palabras previas al encuentro con el primer ministro canadiense Mark Carney este sábado, Zelenski señaló que si se actualizan los enfoques todavía abiertos del plan de paz (puntos 12 y 14), "sin duda, antes de tomar una decisión, nos comunicaremos con nuestro pueblo, porque el pueblo ucraniano tiene la última palabra". Se trataría de "un referéndum o de ciertos cambios legislativos", indicó. De hecho, Ucrania ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos, de acuerdo con las instrucciones de Zelenski, ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos. Según Zelenski, Ucrania podría celebrar de forma simultánea las elecciones y un referéndum sobre el documento de 20 puntos desarrollado conjuntamente por Ucrania y Estados Unidos y cualquier eventual concesión territorial a Rusia. La nueva versión del plan de paz, según Zelenski Punto 1: Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman.

Punto 2: Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Se establecerá un mecanismo de monitoreo para vigilar la línea de contacto y resolver posibles conflictos.

Punto 3: Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas.

Punto 4: Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800.000 efectivos en tiempos de paz.

Punto 5: EE. UU., la OTAN y los Estados firmantes europeos proporcionarán a Ucrania unas garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica.

Punto 6: Rusia anclará su política de no agresión hacia Europa y Ucrania legalmente y ésta tendrá que ser ratificada también por la Duma.

Punto 7: Ucrania será admitida en cierto momento en la Unión Europea, pero ya antes recibirá un acceso privilegiado al mercado único.

Punto 8: Ucrania obtendrá un paquete global de apoyo para recuperarse económicamente, definido en otro acuerdo independiente sobre inversiones.

Punto 9: Se crearán varios fondos para respaldar el restablecimiento de la economía, con el objetivo de recaudar 678.000 millones de euros -el coste estimado de la guerra- a través de créditos o contribuciones del sector privado.

Punto 10: Ucrania agilizará el proceso de negociar un acuerdo de libre comercio con EE. UU.

Punto 11: Ucrania se compromete a seguir sin desarrollar armas nucleares, en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Punto 12: La central nuclear de Zaporiyia, ocupada en la actualidad por Rusia, será operada de forma conjunta por Ucrania, EE. UU. y Rusia, aunque los detalles exactos todavía son objeto de debate.

Punto 13: Ucrania y Rusia implementarán programas educativos y sociales para eliminar los prejuicios y fomentar la comprensión entre ambos países. Ucrania implementará estándares europeos para la protección de lenguas minoritarias (en alusión a la población rusoparlante).

Punto 14: Con respecto a la cuestión territorial, Kiev plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón -la posibilidad preferida por el Gobierno-, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Ucrania y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional.

Punto 15: Ucrania y Rusia se comprometen a no recurrir a la fuerza para cambiar las demarcaciones de territorio acordadas.

Punto 16: Rusia no impedirá a Ucrania usar el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales, una cuestión que quedará regulada en otro acuerdo independiente.

Punto 17: Se establecerá una comisión humanitaria para resolver cuestiones pendientes como el intercambio de prisioneros y el retorno de todos los civiles retenidos por Rusia, incluidos los menores deportados.

Punto 18: Ucrania celebrará elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

Punto 19: La implementación de este acuerdo será supervisada y garantizada por un consejo de paz presidido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Punto 20: Una vez que todas las partes acepten este acuerdo, un alto el fuego entrará en vigor de forma inmediata. Más allá de los puntos en discordia con el Kremlin, Zelenski también ha remarcado "una hoja de ruta para la prosperidad de Ucrania" hasta 2040 con Estados Unidos. "Los principales aspectos y orientaciones son nuestros objetivos nacionales: la esperanza de vida, el retorno de los refugiados, el PIB per cápita, la creación de empleos, las garantías de seguridad y, a continuación, el acceso a los mercados y la adhesión a la Unión Europea", desglosó el líder ucraniano en su cuenta de X, que estima que la reconstrucción requerirá aproximadamente entre 700 y 800 mil millones de dólares. "Lo importante es que compartimos una visión con Estados Unidos y que estableceremos varios fondos. Habrá un Fondo de Construcción de Ucrania, una plataforma de inversión soberana de Ucrania, un Fondo de Desarrollo de Ucrania y un Fondo para el Crecimiento y las Oportunidades de Ucrania (...) Los grupos negociadores también están discutiendo asuntos relacionados con el Fondo de Capital Humano y el apoyo a la rentabilidad", señaló. Los otros encuentros de Trump y Zelenski El primer encuentro de Trump como presidente y Zelenski en el Despacho Oval puso el 28 de febrero al mundo en alerta, con una discusión televisada que casi terminó con la cooperación estadounidense hacia Kiev y rompió el acuerdo sobre tierras raras. Y todo se incendió por una pregunta al líder ucraniano sobre por qué no llevaba traje.

En junio, ambos mandatarios coincidieron en la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, si bien Trump enfocó sus esfuerzos esos días en que el resto de aliados ampliaran su gasto en Defensa.

De nuevo en el Despacho Oval, y ahora sí, con el jefe del Gobierno de Kiev vestido de traje, y acompañado de varios líderes europeos, el 18 de agosto Zelenski y Trump acercaron sus posiciones de buen modo, hasta el punto de plantear una cumbre trilateral que finalmente Putin rechazó.