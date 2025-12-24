Zelenski afirma que el plan de paz de EE.UU. propone congelar los frentes de guerra y no impide su entrada en la OTAN

La última versión del plan de Estados Unidos para el proceso de paz en Ucrania incluye congelar los frentes de guerra en sus líneas actuales, pero no impediría al país unirse a la OTAN, según ha asegurado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La nueva versión del texto estipula que "la línea de despliegue de tropas en la fecha de este acuerdo es la línea de contacto reconocida de facto", lo que permitiría discutir la creación de zonas desmilitarizadas. "Un grupo de trabajo se reunirá para determinar el redespliegue de fuerzas necesario para poner fin al conflicto, así como para definir los parámetros de posibles futuras zonas económicas especiales", ha añadido Zelenski en declaraciones a la prensa, según ha recogido Afp.

El presidente ucraniano ha asegurado también que la versión actual del plan no impide a su país unirse a la OTAN, al contrario que el documento anterior, que sí exigía a Kiev un compromiso legalmente vinculante de no unirse a la Alianza. "Corresponde a la OTAN decidir si acepta o no a Ucrania como miembro. Y nuestra decisión está tomada. Hemos decidido no modificar la Constitución ucraniana para incluir una cláusula que estipule que el país no se unirá a la OTAN", ha declarado Zelenski.

Los puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington han sido trasladados a Rusia. El Kremlin ha confirmado que Kirill Dmitriev, enviado de Vladímir Putin, ha informado al presidente ruso sobre las conversaciones con EE.UU., que tuvieron lugar la semana pasada en Miami. Moscú formulará ahora su posición, pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha querido adelantar nada a los medios.

La nueva versión del plan de paz, según Zelenski Punto 1: Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman.

Punto 2: Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Se establecerá un mecanismo de monitoreo para vigilar la línea de contacto y resolver posibles conflictos.

Punto 3: Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas.

Punto 4: Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800.000 efectivos en tiempos de paz.

Punto 5: EE. UU., la OTAN y los Estados firmantes europeos proporcionarán a Ucrania unas garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica.

Punto 6: Rusia anclará su política de no agresión hacia Europa y Ucrania legalmente y ésta tendrá que ser ratificada también por la Duma.

Punto 7: Ucrania será admitida en cierto momento en la Unión Europea, pero ya antes recibirá un acceso privilegiado al mercado único.

Punto 8: Ucrania obtendrá un paquete global de apoyo para recuperarse económicamente, definido en otro acuerdo independiente sobre inversiones.

Punto 9: Se crearán varios fondos para respaldar el restablecimiento de la economía, con el objetivo de recaudar 678.000 millones de euros -el coste estimado de la guerra- a través de créditos o contribuciones del sector privado.

Punto 10: Ucrania agilizará el proceso de negociar un acuerdo de libre comercio con EE. UU.

Punto 11: Ucrania se compromete a seguir sin desarrollar armas nucleares, en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Punto 12: La central nuclear de Zaporiyia, ocupada en la actualidad por Rusia, será operada de forma conjunta por Ucrania, EE. UU. y Rusia, aunque los detalles exactos todavía son objeto de debate.

Punto 13: Ucrania y Rusia implementarán programas educativos y sociales para eliminar los prejuicios y fomentar la comprensión entre ambos países. Ucrania implementará estándares europeos para la protección de lenguas minoritarias (en alusión a la población rusoparlante).

Punto 14: Con respecto a la cuestión territorial, Kiev plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón -la posibilidad preferida por el Gobierno-, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Ucrania y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional.

Punto 15: Ucrania y Rusia se comprometen a no recurrir a la fuerza para cambiar las demarcaciones de territorio acordadas.

Punto 16: Rusia no impedirá a Ucrania usar el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales, una cuestión que quedará regulada en otro acuerdo independiente.

Punto 17: Se establecerá una comisión humanitaria para resolver cuestiones pendientes como el intercambio de prisioneros y el retorno de todos los civiles retenidos por Rusia, incluidos los menores deportados.

Punto 18: Ucrania celebrará elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

Punto 19: La implementación de este acuerdo será supervisada y garantizada por un consejo de paz presidido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Punto 20: Una vez que todas las partes acepten este acuerdo, un alto el fuego entrará en vigor de forma inmediata.

Pide una reunión con Trump Sin embargo, sigue sin haber consenso sobre las cuestiones territoriales, ya que Moscú sigue exigiendo quedarse con la región de Donetsk, pese a que no la controla totalmente. Tampoco hay acuerdo sobre el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, también en manos rusas. Por ese motivo, Zelenski ha pedido una reunión con EE.UU. "a nivel de líderes". "Este documento es un marco, un documento fundacional para terminar la guerra, un documento político entre nosotros, América, Europa y los rusos", ha declarado. "Estamos listos para un encuentro con EE.UU. a nivel de líderes para abordar los asuntos sensibles. Asuntos como las cuestiones territoriales deben ser discutidas a nivel de líderes", ha insistido. Zelenski ha adelantado que el plan final deberá ser aprobado por sus conciudadanos en referéndum o ratificado por el Parlamento. "Ucrania someterá este acuerdo para ser ratificado por el Parlamento (...) y/o celebrará un referendo a nivel nacional para su aprobación con el formato 'sí' o 'no'. Ucrania podría decidir celebrar elecciones de forma simultánea con el referendo". El mapa de la guerra: Rusia proclama avances en el Dombás que Kiev niega mientras siguen los ataques cruzados con drones José Á. Carpio