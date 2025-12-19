DIRECTO: Putin aborda la situación política y económica de Rusia en su tradicional rueda de prensa de fin de año

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofrece este viernes su tradicional rueda de prensa de final de año, en la que se espera que hable de la situación política y económica del país tras casi cuatro años de guerra en Ucrania.

En la comparecencia, que suele extenderse varias horas y es transmitida por la televisión estatal, el mandatario responderá a partir de las 10.00 de la mañana (9.00 GMT) preguntas de periodistas y ciudadanos.

Una pantalla digital promociona en Moscú la conferencia de prensa anual de fin de año del presidente ruso, Vladimir Putin. REUTERS/Ramil Sitdikov

Una cita que se da apenas unas horas después de que los líderes de la Unión Europea (UE) acordaran en la cumbre realizada en Bruselas financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 mediante la emisión de deuda, a cargo del presupuesto comunitario, para continuar resistiendo la agresión rusa.

Todo, pese a que el objetivo principal era sacar adelante ese préstamo utilizando el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados que van venciendo.

Sin embargo, las reticencias principalmente de Bélgica, donde se aloja la mayoría de esos activos, por hasta 185.000 millones de euros, y que busca garantías contra posibles demandas rusas, ha llevado a que los líderes se hayan decantado por recurrir a la emisión de deuda común. Ucrania ha tomado con resignación este desenlace, después de que el presidente Volodímir Zelenski advirtiera de que cualquier alternativa a esta fórmula debilitaría la posición ucraniana en las negociaciones de paz.

Kiev había avisado de que, sin una ayuda financiera de la UE, se quedará sin fondos en el segundo trimestre del próximo año, lo que, según Bruselas, aumentaría la amenaza de una agresión rusa contra la UE.

El miércoles, el propio Putin había llamado "cerditos" a los mandatarios de los países del continente que apoyan a Ucrania, y consideró que quizá deba cambia la actual generación de líderes para que Moscú pueda tener con Bruselas el mismo nivel de diálogo que tiene actualmente con Washington, impulsor del plan que se negocia para poner fin a la contienda.

El presidente ruso aseguró ese mismo día que continuará la guerra en Ucrania durante 2026 y conquistará nuevos territorios en el país vecino si los aliados europeos de Kiev hacen fracasar los esfuerzos para llegar a un acuerdo de paz.

Rusia se anexionó unilateralmente Crimea en 2014, y tras la invasión de Ucrania en 2022 anunció la de las regiones de Donetsk y Lugansk (que juntas forman el Donbás), así como Zaporiyia y Jersón, aunque no controla totalmente ninguna de ellas.

En las conversaciones por el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, Moscú insiste en que la anexión de territorio ucraniano es una condición imprescindible. Pero Ucrania se niega a retirar sus tropas del Donbás y a reconocer la soberanía rusa sobre cualquier parte de su territorio.

Por último, Rusia rechaza que el país invadido pueda entrar en la OTAN, exige que reduzca el tamaño de su ejército y descarta pagar cualquier tipo de indemnizaciones de guerra al país invadido.