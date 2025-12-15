EE.UU. asegura que se han resuelto el 90% de las diferencias con Rusia y Merz ve una "oportunidad real" de paz en Ucrania

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este lunes que existe "una oportunidad de un proceso de paz real" en Ucrania, "la mayor desde el comienzo de la guerra". Según Merz, EE.UU. ha presentado garantías de seguridad "destacables" en las negociaciones con Ucrania de este pasado domingo, y ahora existe la posibilidad de un "acuerdo de alto alcance que antes no teníamos".

El canciller ha especulado con que se pueda llegar a un alto el fuego "antes de Navidad". "Sin Trump, no habríamos alcanzado la dinámica positiva de las últimas horas", ha apostillado.

Merz ha comparecido en Berlín junto con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y ha revelado que Washington ha ofrecido "contribuciones materiales destacables" para las garantías de seguridad. "Tanto EE.UU. como los europeos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para dar garantías", ha subrayado Merz, que ha mencionado el Artículo 5 de la OTAN como ejemplo. "No vamos a cometer los errores de Minsk, tiene que haber garantías de seguridad adecuadas", ha añadido, en relación al acuerdo que puso fin a los combates en el este de Ucrania en 2014.

Merz ha declarado que la "cuestión territorial es clave" y que "solo corresponde a Ucrania" decidir sobre posibles concesiones.

El canciller alemán, Friedrich Merz, da la bienvenida al yerno de Trump, Jared Kushner, y al enviado especial del presidente de EE.UU., Steve Witkoff, en la Cancillería, para las conversaciones sobre Ucrania, este lunes Odd ANDERSEN / AFP

Por su parte, Zelenski ha declarado que la parte ucraniana está "escuchando los objetivos rusos y hacemos esfuerzos para exponer nuestra posición, me alegro de que seamos escuchados", en especial en una "cuestión tan sensible" de los territorios, donde Ucrania no ha modificado su postura y se niega a ceder soberanía.

"Tenemos que tener muy claro qué garantías de paz se dan antes de pasar a la acción en el campo de batalla", ha advertizo Zelenski, para quien "la monitorización del alto el fuego es la base, porque lo que se trata es cómo se aplican esas garantías y qué sanciones se van a aplicar si la comisión de monitorización no puede trabajar correctamente".

Zelenski se encuentra en Berlín donde Ucrania negocia el posible plan de paz con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, y con sus aliados europeos. El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará también este lunes a Berlín para participar de las discusiones. También se espera que asistan los mandatarios de Reino Unido, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia, así como la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Se espera que Trump llame durante la cena, según fuentes estadounidenses. En Berlín se encuentran su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

Merz: la UE perderá "capacidad de acción" si no aprueba el uso de los activos rusos Merz se ha referido también a los activos rusos congelados por las sanciones de la UE. Los socios comunitarios aprobaron el pasado viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros , lo que permitiría destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida. La UE acuerda congelar indefinidamente más de 200.000 millones en activos rusos, que podrán destinarse a Ucrania "Me alegra que hayamos inmovilizado los activos rusos hasta que llegue la paz en Ucrania. Queremos hacer ese dinero útil para ayudar militarmente a Ucrania en los próximos dos años", ha declarado el canciller. "Considero que es una cuestión clave para la capacidad de acción de la UE. Y tenemos que resolverla ahora y tenemos que resolverla de manera que todos los Estados europeos asuman el mismo riesgo. Si no lo conseguimos, no nos engañemos, la capacidad de acción de la UE se verá dañada durante años y le mostraremos al mundo que no pudimos estar unidos en un momento decisivo de nuestra historia para defender juntos el orden de nuestro continente", ha advertido. Por su parte, Zelenski ha pedido que esos fondos sirvan "plenamente" a la defensa de su país.

Resueltas el 90 % de las diferencias con Rusia, según fuentes de EE.UU. Zelenki discute con sus aliados europeos después de que, el domingo, los negociadores de Ucrania y EE.UU. volvieran a reunirse, también en Berlín. El presidente ucraniano ha calificado estas negociaciones como "difíciles", pero "productivas", mientras que Witkoff ha asegurado que "se ha progresado mucho". Fuentes de EE.UU. conocedoras de las negociaciones, citadas por Reuters han asegurado que se han resuelto "el 90 %" de las diferencias con Rusia. Afirman también que Ucrania recibirá garantías de seguridad similares a las del Artículo 5 de la OTAN, aunque sin entrar en la Alianza. Estas condiciones, advierten, no estarán para siempre sobre la mesa. Moscú tampoco objetaría a que Ucrania entre en la UE, y Trump quiere evitar que Rusia avance más hacia el oeste, según las mismas fuentes. 01.02 min Trump propone que Ucrania entre en la UE en 2027, pero descarta su ingreso en la OTAN No obstante, Moscú sigue insistiendo en quedarse con territorio ucraniano y Washington cree que Ucrania debe ceder el Donbás, y para ello retirar a sus tropas de la región del 10 % de la región de Donetsk aún bajo control de Kiev. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha asegurado que la cesión del Donbás no será "el final del juego para Putin". "Tenemos que comprender que si obtiene el Donbás, entonces la fortaleza habrá caído y entonces avanzarán para quedarse con toda Ucrania", ha advertido Kallas durante la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas.