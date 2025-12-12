La UE acuerda congelar indefinidamente más de 200.000 millones en activos rusos, que podrán destinarse a Ucrania

Los países de la Unión Europea (UE) han aprobado este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitiría destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

Los embajadores de los Estados miembros ante la UE han acordado la propuesta que permite la congelación indefinida de los activos rusos, sin necesidad de renovar ese bloqueo cada seis meses, basándose en poderes de emergencia contemplados en los tratados europeos bajo el artículo 122.

Se trata de un paso clave para poder destinar esos activos a la reconstrucción de Ucrania, siempre que la UE logre convencer a Bélgica de que levante su veto a esa medida en los próximos días.

Reducir el riesgo de veto de países como Hungría o Eslovaquia "En la cumbre de octubre, los líderes de la UE se comprometieron a mantener los activos rusos inmovilizados hasta que Rusia acabe su guerra de agresión contra Ucrania y compense por los daños causados. Hoy hemos cumplido ese compromiso. Próximo paso: asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026-2027", ha dicho en un mensaje en redes sociales el presidente del Consejo Europeo, António Costa. La concesión de poderes de emergencia al Ejecutivo comunitario en este caso ha sido aprobada sin unanimidad, con el apoyo de 25 países miembros y el voto en contra de dos, según fuentes diplomáticas. Esta medida retira el riesgo de que a la hora de renovar las sanciones a Rusia cada seis meses, como era necesario hasta ahora, se produzcan los vetos de países como Hungría o Eslovaquia, más cercanos a Moscú. Esa inestabilidad impedía poner en marcha el plan de la Comisión Europea para usar los activos rusos para otorgar un préstamo a Ucrania para la reconstrucción del país, algo que requiere que estén congelados de manera indefinida como ya habían reclamado los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en su cita del pasado octubre. La UE pide más fórmulas para apoyar a Ucrania sin apostar, hasta el momento, por el uso de activos rusos

Pendientes de la postura de Bélgica El artículo 122 permite a la UE actuar de manera más rápida ante situaciones de emergencia o de crisis económica. La Comisión Europea ha defendido que esta base legal -que permite evitar también al Parlamento Europeo- se sustenta por la necesidad de preservar la estabilidad de la economía de la UE, afectada por la guerra de Rusia en Ucrania. La cuestión de fondo del uso de los activos rusos para un préstamo que apoye la reconstrucción de Ucrania y sus necesidades financieras a corto plazo llegará el próximo jueves a la mesa de los líderes de los Veintisiete, reunidos en su última cumbre del año. Bélgica, donde se encuentra la gran mayoría de estos activos inmovilizados, mantiene su veto a la propuesta por temor a represalias de Rusia y ha cuestionado el uso de los poderes de emergencia para inmovilizar indefinidamente los activos sujetos a sanciones.

Von der Leyen celebra la decisión: "Enviamos una fuerte señal a Rusia" "Acojo con satisfacción la decisión del Consejo sobre nuestra propuesta de continuar la inmovilización de los activos soberanos rusos. Estamos enviando una fuerte señal a Rusia: mientras continúe esta brutal guerra de agresión, los costos para Rusia seguirán aumentando", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una publicación en la red social X. También ha expresado su deseo de que Ucrania "sea aún más fuerte en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones". ““ En la misma línea, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha aseverado en otra publicación que este acuerdo permitirá que siga "aumentando la presión sobre Rusia hasta que tome en serio las negociaciones". Antes de confirmarse esta decisión, el presidente húngaro, Viktor Orban, ha señalado en Facebook que este viernes comenzaba "una votación por escrito que causará daños irreparables a la Unión" y que, "de un plumazo", acabaría con el requisito de la unanimidad en el seno de la Unión Europea (UE) "de una manera claramente ilícita".