Cierre del mercado de fichajes de invierno, en directo hoy: Bryan Zaragoza firmará por la Roma

10:19

El Levante, después de haber cerrado tres fichajes y dos salidas, no espera movimientos de última hora en el cierre del mercado de invierno que baja el telón en la medianoche de este lunes.

Fuentes cercanas al club valenciano explicaron que, salvo una sorpresa, no tienen previsto realizar ningún fichaje a lo largo de este lunes.

El Levante ha incorporado en este mercado a los extremos Paco Cortés y Tay Abed y al centrocampista Ugo Raghouber, mientras que ha cedido al central Jorge Cabello al Mirandés y cortó la cesión con el RC Lens del delantero Goduine Koyalipou, que regresó a Francia para acabar la temporada en el Angers.