Cierre del mercado de fichajes de invierno, en directo hoy: Bryan Zaragoza firmará por la Roma
- No te pierdas todos los detalles de los últimos movimientos del cierre de fichajes del mercado invernal
Este lunes se cierra el mercado de fichajes de invierno y, como es habitual, será un día frenético para los clubes europeos que quieren reforzarse de cara al tramo decisivo de la temporada. En la Liga, pocos movimientos en los grandes clubes. El Barcelona se ha reforzado con la incorporación de Joao Cancelo, un viejo conocido del club. También han tenido dos salidas, la esperada de Ter Stegen, que se ha marchado al Girona, y la inesperada de Dro, fichado por el PSG.
En directo, cierre del mercado de fichajes de invierno | Temporada 2025/26
10:19
El Levante, después de haber cerrado tres fichajes y dos salidas, no espera movimientos de última hora en el cierre del mercado de invierno que baja el telón en la medianoche de este lunes.
Fuentes cercanas al club valenciano explicaron que, salvo una sorpresa, no tienen previsto realizar ningún fichaje a lo largo de este lunes.
El Levante ha incorporado en este mercado a los extremos Paco Cortés y Tay Abed y al centrocampista Ugo Raghouber, mientras que ha cedido al central Jorge Cabello al Mirandés y cortó la cesión con el RC Lens del delantero Goduine Koyalipou, que regresó a Francia para acabar la temporada en el Angers.
9:54
El Elche afronta las últimas horas del mercado de fichajes de invierno pendiente de la incorporación a su plantilla de dos jugadores para el carril derecho, según reconoció este fin de semana su entrenador, Eder Sarabia, tras el partido ante el Barcelona.
El técnico vizcaíno justificó la necesidad de reforzar esta posición por la baja de larga duración de Héctor Fort, operado el pasado mes de una lesión en el hombro, y por los problemas de pubis que arrastra Álvaro Núñez.
9:33
El extremo Bryan Zaragoza ha viajado esta noche a Italia para cerrar su fichaje por el AS Roma, que pagará algo más de dos millones de euros al Celta por el traspaso del futbolista, que jugaba en Balaídos cedido por el Bayer Múnich.
El internacional español, que este domingo ya no jugó con el equipo celeste en Getafe, llegará alrededor de la una de la madrugada a la capital de Italia, donde mañana por la mañana pasará el reconocimiento médico con el conjunto romano.
9:24
El Atlético de Madrid anunció el domingo la contratación del delantero internacional nigeriano Ademola Lookman, a la espera del reconocimiento médico y la formalización de su contrato.
"El Atlético de Madrid y la Atalanta han acordado el traspaso del internacional nigeriano de 28 años Ademola Lookman. El internacional nigeriano ya se encuentra en Madrid para someterse al pertinente examen médico y terminar de formalizar su nuevo contrato", anunció el cuadro rojiblanco, de momento sin dar detalles pero confirmando la esperada llegada de algún refuerzo.
Bienvenidos a la narración del cierre de fichajes del mercado invernal. Aquí os mantendremos informado, minuto a minuto, de toda la actualidad de altas y bajas de Primera y Segunda División, así como del resto de las otras grandes ligas europeas.
Mientras, en el Real Madrid no se espera ninguna incorporación a pesar de las necesidades que tiene en el centro del campo. El único movimiento en el club blanco ha sido la cesión de Endrick al Lyon, donde espera seguir creciendo para volver a triunfar en el Madrid. En el club vecino, el Atlético de Madrid, sí que ha habido mucho movimiento, pero de momento, solo de salida. Hasta cuatro bajas cuentan los rojiblancos con las salidas de Galán (Osasuna), Carlos Martín (Rayo), Gallagher (Tottenham) y Raspadori (Atalanta).
Estas dos últimas salidas hacen que el club tenga que fichar sí o sí a un jugador de relevancia en el centro del campo y a un hombre gol, ya que una de las cuentas pendientes de este equipo durante toda la campaña está siendo el gol.