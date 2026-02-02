Laura Fernández gana en primera vuelta y será la próxima presidenta de Costa Rica

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, gana en primera vuelta las elecciones presidenciales de Costa Rica y sucederá a Rodrigo Chaves al frente del país.

Con una participación del 69,83% -hasta 3,7 millones de costarricenses estaban llamados a las urnas este domingo- y más del 80% de los votos escrutados, el partido conservador de esta politóloga de 39 años y heredera política del actual presidente Chaves, obtiene más el 48,51%, según los resultados preliminares ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En segundo lugar queda Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) de corte socialdemócrata, con un 33,32%. Ninguno de los restantes 18 aspirantes a la presidencia inscritos alcanzó el 5 % de apoyo.

“Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, ha dicho Fernández tras conocer los resultados, según recoge la Agencia EFE. La candidata electa ha dado un discurso ante sus seguidores desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José en el que ha prometido a la oposición que su gobierno será de “diálogo y conciliación”.

Por su parte, el candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, ha asumido su derrota frente a la derechista Laura Fernández y ha prometido que hará una "oposición constructiva". "Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo”, ha afirmado.