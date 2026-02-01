La secreta creación de la propaganda del régimen de Irán: "Solo buscamos que los iraníes estén felices y orgullosos"
- Las fachadas de Teherán cuentan historias sobre el pasado glorioso del imperio persa y el presente convulso del país
- Los diseños nunca llevan firma y se gestan en un pequeño estudio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras semanas de amenazas, dice ahora que Irán está negociando "seriamente" con ellos y confía en que pueda llegarse a un acuerdo aceptable para Washington. Sin embargo, una flota encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, junto con su grupo de escolta, se acerca a la costa persa. Una acción que protagoniza el último gran cartel propagandístico en Teherán. Allí, un equipo de RTVE ha estado con los diseñadores de la propaganda del régimen de los ayatolás.
Las fachadas de Teherán hablan, cuentan historias sobre el pasado glorioso del imperio persa y sobre el presente convulso de Irán. Carteles gigantes le dicen al ciudadano que forma parte de algo mucho más grande que él.
Los diseños nunca llevan firma y se gestan en un pequeño estudio. RTVE ha obtenido permiso para grabarlo a cambio de que no se reconozca ni el lugar ni a los artistas.
Su responsable tampoco quiere ser identificado. Explica que no solo hacen lonas para edificios, también idean para las redes sociales (prohibidas en el país), dibujos tan atractivos como intencionales.
Como este Trump-pulpo extendiendo sus tentáculos sobre el mundo:
O esta serie de ilustraciones sobre las últimas protestas:
"Si siembras vientos, recogerás tempestades"
Mientras enseña su obra, duda y finalmente, decide mostrarse al espectador. "Solo buscamos que los iraníes estén felices y orgullosos", dice, "no tengo que esconderme". La línea entre lo correcto y lo incorrecto en este país no tiene un trazo tan claro y definido como sus diseños.
En la plaza de la Revolución de Teherán suelen colgar el megacartel que resume los titulares del momento, desde el punto de vista del Gobierno de los ayatolás.
Actualmente representa un portaaviones estadounidense que sufre un bombardeo con el mensaje: "Si siembras vientos, recogerás tempestades", en una clara referencia a las amenazas de Trump de atacar al país persa.
El mensaje atrapa todas las miradas. Imposible escapar de su propósito.