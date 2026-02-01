La secreta creación de la propaganda del régimen de Irán: "Solo buscamos que los iraníes estén felices y orgullosos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras semanas de amenazas, dice ahora que Irán está negociando "seriamente" con ellos y confía en que pueda llegarse a un acuerdo aceptable para Washington. Sin embargo, una flota encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, junto con su grupo de escolta, se acerca a la costa persa. Una acción que protagoniza el último gran cartel propagandístico en Teherán. Allí, un equipo de RTVE ha estado con los diseñadores de la propaganda del régimen de los ayatolás.

Las fachadas de Teherán hablan, cuentan historias sobre el pasado glorioso del imperio persa y sobre el presente convulso de Irán. Carteles gigantes le dicen al ciudadano que forma parte de algo mucho más grande que él.

Los diseños nunca llevan firma y se gestan en un pequeño estudio. RTVE ha obtenido permiso para grabarlo a cambio de que no se reconozca ni el lugar ni a los artistas.

Su responsable tampoco quiere ser identificado. Explica que no solo hacen lonas para edificios, también idean para las redes sociales (prohibidas en el país), dibujos tan atractivos como intencionales.

Como este Trump-pulpo extendiendo sus tentáculos sobre el mundo:

Propaganda iraní contra Donald Trump

O esta serie de ilustraciones sobre las últimas protestas:

Propaganda del régimen iraní: estrellas de David conforman el filo de un cuchillo