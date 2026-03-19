Irene Montero y Gabriel Rufián exploran vías para un nuevo frente de izquierdas para las próximas elecciones generales
- Ambos harán un acto conjunto en Barcelona para explicar este nuevo frente de izquierdas
- Irene Montero estará en Mañaneros 360 de TVE este jueves
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos Irene Montero han decidido explorar vías para formar un nuevo frente de izquierdas para las próximas elecciones generales, según ha podido saber el programa Mañaneros 360 de TVE, que entrevistará a la exministra de Igualdad este jueves.
Ambos políticos harán un acto en Barcelona el próximo 9 de abril junto al exdiputado y exportavoz de Unidas Podemos Xavier Domènech, para explicar este nuevo frente de izquierdas, y que lleva por título "¿Qué hay que hacer?". De este modo, Podemos se sumaría al plan de Rufián, quien aboga por la unidad de la izquierda.
Fuentes cercanas a Rufián han confirmado el acto, pero han negado que el portavoz de ERC esté preparando una candidatura conjunta, ni ningún tipo de coalición con Podemos.
Rufián aboga por la unidad en la izquierda
Desde hace semanas, el portavoz de ERC en el Congreso lleva alertando del peligro que tiene la izquierda a la izquierda del PSOE de desaparecer si no hay unidad y los partidos siguen acudiendo a los comicios por separado.
Hace un mes, Rufián defendió en una charla, junto al diputado de Más Madrid Emilio Delgado, que los partidos a la izquierda de los socialistas debían tener una estrategia común para optimizar sus votos y frenar el auge de la extrema derecha. A ese acto, que se celebró en Madrid, no acudió ningún miembro de Podemos, pero tampoco de ERC, ni Bildu, ni BNG.
Rufián, que siempre ha mostrado una gran sintonía con los 'morados', aseguró en ese acto que "Podemos es, ha sido y será una formación política imprescindible en la izquierda de este país". Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ve con buenos ojos la propuesta de Rufián.
La derrota de la izquierda en Castilla y León
Este domingo, al conocerse los resultados electorales en Castilla y León, donde Podemos y la coalición IU-Sumar han quedado fuera de las Cortes castellanas y leonesas, Rufián volvió a incidir en un mensaje en la red social X en la importancia de que la izquierda se una porque "no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia".
La derrota en Castilla y León se suma a lo ocurrido en Aragón, donde Podemos también quedó fuera de las Cortes. Tan solo en las elecciones en Extremadura, la izquierda del PSOE, que concurrió bajo la coalición Unidas por Extremadura, logró siete escaños.
Sin embargo, no se espera que Podemos y Sumar concurran juntos a las elecciones en Andalucía, pues el desencuentro entre ambas formaciones es cada vez mayor.
Debate en Sumar
Entre tanto, en Sumar hay debate para elegir al nuevo líder de la coalición de cara a las elecciones generales. Esta semana, el nombre del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustunduy, saltó a la palestra como posible sucesor de Yolanda Díaz, aunque él mismo se desmarcó.
El hecho de que saliera su nombre para liderar el espacio que conforman Más Madrid, Comuns, IU y Sumar ha levantado ampollas, y desde IU consideran que es un debate "absolutamente inoportuno".
Y este jueves, en una entrevista en La Hora de La 1, el ministro de Cultura y también dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, ha señalado que "no es el momento" para hablar de nombres, pues en la izquierda están "centrados en un movimiento de movilización ciudadana".
María Jesús Montero ve con buenos ojos la nueva opción
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admido que es "importante" que se pueda articular la izquierda a la izquierda de los socialistas para que sean "capaces de rentabilizar lo más posible a los que no quieren votar al PSOE pero son de izquierdas".
No obstante, ha considerado que "no es mala noticia" pero siempre que "bajo ese paraguas" puedan estar no solo Podemos junto a Rufián, sino también Sumar, IU y el resto de izquierdas.
Por otro lado, fuentes del PSOE han mostrado su "máximo respeto" a las deciones que adopten las formaciones a su izquierda. "La unidad no es un debate táctico, es una condición para que el voto progresista sea útil, para conseguir que ningún voto progresista quede huérfano", han subrayado.
En este sentido, han recordado que "cuando el voto se fragmenta, no siempre suma, a veces desaparece". "Y ya sabemos quién gana cuando eso pasa", han subrayado. Así, han asegurado que "el PSOE trabaja para que los votos progresistas se traduzcan en escaños reales que sigan mejorando la vida de la gente".