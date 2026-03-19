Irene Montero y Gabriel Rufián exploran vías para un nuevo frente de izquierdas para las próximas elecciones generales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos Irene Montero han decidido explorar vías para formar un nuevo frente de izquierdas para las próximas elecciones generales, según ha podido saber el programa Mañaneros 360 de TVE, que entrevistará a la exministra de Igualdad este jueves.

Ambos políticos harán un acto en Barcelona el próximo 9 de abril junto al exdiputado y exportavoz de Unidas Podemos Xavier Domènech, para explicar este nuevo frente de izquierdas, y que lleva por título "¿Qué hay que hacer?". De este modo, Podemos se sumaría al plan de Rufián, quien aboga por la unidad de la izquierda.

Cartel del acto de Gabriel Rufián, Irene Montero y Xavier Domènech en Barcelona del próximo 9 de abril.

Fuentes cercanas a Rufián han confirmado el acto, pero han negado que el portavoz de ERC esté preparando una candidatura conjunta, ni ningún tipo de coalición con Podemos.

Rufián aboga por la unidad en la izquierda Desde hace semanas, el portavoz de ERC en el Congreso lleva alertando del peligro que tiene la izquierda a la izquierda del PSOE de desaparecer si no hay unidad y los partidos siguen acudiendo a los comicios por separado. Hace un mes, Rufián defendió en una charla, junto al diputado de Más Madrid Emilio Delgado, que los partidos a la izquierda de los socialistas debían tener una estrategia común para optimizar sus votos y frenar el auge de la extrema derecha. A ese acto, que se celebró en Madrid, no acudió ningún miembro de Podemos, pero tampoco de ERC, ni Bildu, ni BNG. Rufián y Delgado abren el debate en la izquierda: "Ciencia, método y orden para ganar provincia a provincia a Vox" Àlex Cabrera Rufián, que siempre ha mostrado una gran sintonía con los 'morados', aseguró en ese acto que "Podemos es, ha sido y será una formación política imprescindible en la izquierda de este país". Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ve con buenos ojos la propuesta de Rufián.

Debate en Sumar Entre tanto, en Sumar hay debate para elegir al nuevo líder de la coalición de cara a las elecciones generales. Esta semana, el nombre del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustunduy, saltó a la palestra como posible sucesor de Yolanda Díaz, aunque él mismo se desmarcó. El debate por el nuevo liderazgo en la izquierda más progresista levanta ampollas dentro de él: "Es inoportuno" Félix Donate Mazcuñán El hecho de que saliera su nombre para liderar el espacio que conforman Más Madrid, Comuns, IU y Sumar ha levantado ampollas, y desde IU consideran que es un debate "absolutamente inoportuno". Y este jueves, en una entrevista en La Hora de La 1, el ministro de Cultura y también dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, ha señalado que "no es el momento" para hablar de nombres, pues en la izquierda están "centrados en un movimiento de movilización ciudadana".