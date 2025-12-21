Unidas por Extremadura capitaliza el descontento con el PSOE y sube de 4 a 7 escaños: "¿Y ahora qué, señora Guardiola?"

Unidas por Extremadura ha superado las expectativas y se ha hecho con siete escaños en las elecciones del 21D, tres más que en 2023. Su candidata, Irene de Miguel, mantiene a la formación 'morada' como cuarta fuerza en la Asamblea de Extremadura tras conseguir más de 54.000 votos, casi 20.000 más que en los anteriores comicios, y un 10% del total. Es su mejor resultado desde que hay registros.

La coalición formada por Podemos, Izquierda Unida (IU) y Alianza Verde habría capitalizado una buena parte del voto que han perdido los socialistas, tras alzarse durante toda la campaña como la "alternativa" progresista en la región. "No os vamos a defraudar", ha señalado De Miguel en declaraciones a los medios en declaraciones a los medios en el Hotel Velada de Mérida, desde donde ha seguido el escrutinio junto a su equipo.

Desde allí, De Miguel ha prometido "seguir haciendo una oposición firme" frente "a los recortes de libertades y derechos que plantean las derechas". Y es que sus votos serían insuficientes para formar gobierno con el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que ha perdido diez escaños. Es el peor resultado de los socialistas en la historia de esta comunidad.

Para De Miguel, sin embargo, la "gran perdedora" de la jornada ha sido la actual presidenta de la comunidad y candidata del PP, María Guardiola, que gana sin mayoría y dependerá de un Vox disparado. "Le hago una pregunta: ¿Y ahora qué, señora Guardiola? Nos ha llevado a unas elecciones anticipadas que han costado siete millones de euros a los extremeños para ganar un escaño y depender de un partido de extrema derecha como es Vox con más fuerza", ha criticado.

En su opinión, si la candidata 'popular' tuviera "un mínimo de decencia, de respeto, hoy estaría presentándose ante la ciudadanía diciendo que da un paso a un lado", ha recalcado, convencida de que el adelanto electoral correspondía a un cálculo político, pues "sin presupuestos se podía gobernar".

Consigue su mejor resultado histórico El promedio de encuestas elaborado por DatosRTVE pronosticaba cinco asientos para la formación de Irene de Miguel, un resultado que finalmente se ha elevado hasta los siete escaños, alcanzando su máximo histórico: IU consiguió seis escaños en 1995 y Podemos en 2015, otros seis. Para la candidata, este resultado "no tiene que ver con una coyuntura actual", sino con "un esfuerzo que se ha alargado durante mucho tiempo", tras "muchos años" y "muchos kilómetros recorridos". "Estábamos sembrando y ha llegado el momento de cosechar todo ese trabajo", ha subrayado De Miguel. Por provincias, la formación 'morada' ha conseguido 34.000 votos y cuatro asientos en Badajoz, dos más que en los comicios de 2023. Mientras que se ha hecho con 20.000 votos y tres escaños en Cáceres, uno más que en las anteriores elecciones. Así, bajo el liderazgo de Irene de Miguel, la coalición ha obtenido poco más de 54.000 votos frente a los cerca de 36.850 de hace dos años y medio. Ha sobrepasado así la barrera del 10% de apoyos del electorado extremeño al subir más de 4,20 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2023.

Belarra y Montero celebran el resultado Cabe recordar que Extremadura es uno de los pocos territorios en que el partido 'morado' mantiene su acuerdo con IU al no estar Sumar en la ecuación. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado este domingo la fuerza de esta formación "frente a un PSOE impotente que es incapaz de frenar a esta derecha", ha dicho en un mensaje en su red social X. "Podemos estará donde hay que estar, defendiendo derechos en las instituciones y en las calles, pero esta deriva sólo se para por la izquierda", ha recalcado. También la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha incidido en otro mensaje en la misma red social en la victoria del PP con un Vox "disparado", añadiendo que "el machismo, la corrupción y la inacción social del Gobierno" son "una fábrica de ultraderechistas". "Podemos está para hacer frente a las derechas y proteger derechos. El PSOE no va a hacer nada. El camino es feminista y por la izquierda", ha añadido. En la misma línea, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha celebrado el resultado "espectacular" que ha conseguido la coalición, algo que a su juicio "no es improvisación", sino "trabajo unitario, arraigo y compromiso sin personalismos". A su vez, ha criticado a Guardiola por convocar elecciones por "interés general" y "alimentar el avance de la extrema derecha".