Vox sube hasta los 11 escaños y se erige como la llave de la gobernabilidad frente un PP sin mayoría absoluta

Vox ratifica los pronósticos y demuestra su tendencia al alza en Extremadura. La candidatura de Óscar Fernández se dispara y consigue llegar hasta los 11 escaños, seis más que en 2023, con un 17% de los votos. Una representación que consolida al partido de ultraderecha como fuerza clave para la gobernabilidad ante un Partido Popular sin mayoría absoluta.

Los de Santiago Abascal se convierten así en uno de los ganadores de la noche al lograr superar con creces su anterior resultado electoral y acercarse a uno de sus principales objetivos: proyectar "el cambio" frente los partidos de siempre y hacer valer el peso de su representación de cara a la nueva Asamblea extremeña.

Para atraer el voto, Vox llevó a cabo una campaña centrada en el campo, la inmigración, la defensa de las tradiciones o la continuidad de la central de Almaraz, pero también en las duras críticas al PSOE y el PP, a los que equiparó bajo un mismo concepto, "el fraude del bipartidismo". Todo ello con una agenda llena de actos por toda la región y con su líder nacional, Santiago Abascal, en la primera línea para arropar a su candidato.

Su éxito se conjuga, al mismo tiempo, gracias al fracaso estratégico del PP. Pese a que María Guardiola adelantó las elecciones para gobernar en solitario, la jugada no ha dado sus frutos y se queda lejos de la mayoría con solo 29 escaños.

El PP tendrá que negociar con Vox Aunque viejos socios de coalición, la ruptura de relaciones de PP y Vox quedó escenificada durante toda la campaña, en la que ambos partidos fueron al choque para tratar de aglutinar el voto de la derecha. Pero a medida que se aproximaba la jornada electoral, los 'populares' rebajaban sus expectativas de una mayoría absoluta y los de Vox se crecían, conocedores de que podrían ser la llave para María Guardiola. El líder de Vox, Santiago Abascal, incluso avanzó este escenario en el acto de cierre de campaña cuando retó a la candidata del PP. "Yo no me voy el 22 de diciembre, pero igual usted descuelga el teléfono y me llama para que vuelva corriendo", lanzó mordazmente. Extremadura 2025 Sin embargo, su partido no ha ocultado sus reticencias a que la candidata a la investidura sea Guardiola, con quien mantienen discrepancias desde la anterior legislatura y con la que no se pusieron de acuerdo para los presupuestos autonómicos. Para los de Abascal, la 'popular' ha llevado a los extremeños a elecciones por "mero capricho personal", y han insinuado que quizás el PP debe "plantearse poner a otra persona" para recibir el beneplácito de Vox. Guardiola, por su parte, defendió su gestión, pero abrió la puerta al diálogo al asegurar que está dispuesta a sentarse con quien esté "dispuesto a dialogar de lo que le interesa a esta región", aunque sin que ello supusiera "retrocesos en los derechos". Ahora, lejos de los 33 escaños de la mayoría absoluta pero con más diputados que el bloque de izquierdas, Guardiola tendrá que intentar entenderse con Vox para obtener su apoyo o su abstención, aunque el coste podría ser muy alto. Incluso la petición de que de un paso al lado, como dejó entrever Abascal al comienzo de la campaña. El modelo de la posible alianza también queda en el aire, ya sea con su entrada en el Gobierno (como ya hizo en 2023) o desde el exterior, pero poniendo líneas rojas. Por lo pronto, fuentes del PP admiten la dificultad a la que se enfrentan a partir de ahora en la negociación con Vox. En Vox, por su parte, ven en Extremadura un reflejo de lo que será "una tendencia nacional". Fuentes del partido creen que a la presidenta 'popular' le ha salido "el movimiento mal", mientras que su estrategia ha sido "la correcta", ya que crecen en votos. "Esto es una ola de apoyo imparable", agregan.