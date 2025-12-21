Los candidatos a las elecciones de Extremadura llaman a "llenar las urnas" de "esperanza" en "una jornada histórica"

Los candidatos a las elecciones extremeñas han llamado a "llenar las urnas" con "ilusión" y "esperanza" para decidir el "futuro" de Extremadura. Lo han hecho tras votar en los comicios de este domingo, "una jornada histórica" que se celebra se forma inédita tras una convocatoria anticipada y separada del resto de las autonomías y a los que están llamados a votar cerca de 900.000 extremeños.

Los 791 colegios electorales han abierto con normalidad a las 09.00 y a lo largo de la mañana han ido votando en sus respectivos centros los principales candidatos a estos comicios. Por orden de representación parlamentaria:

Gallardo (PSOE) llama a votar "con ganas, fuerza y ánimo" El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado que "hoy es un día para la participación". "Deseo que vote mucha gente porque así se refuerza con la democracia", ha expuesto tras votar pasadas las 11.00 en Villanueva de la Serena, localidad de la que fue alcalde durante 21 años hasta 2024. Dicho esto, el candidato, el único que está procesado (por el caso del hermano del presidente del Gobierno) y que tomó en 2024 el relevo de Guillermo Fernández Vara tras su fallecimiento, ha llamado a votar "con ganas, fuerza y ánimo" para ser "partícipes" del futuro de Extremadura. También ha dicho que votar "es la mejor respuesta para las dudas que se han puesto esta última semana sobre nuestro sistema democrático", en una alusión al Partido Popular. ““ Gallardo ha asegurado no estar nervioso sino con "agujetas" tras pasar la jornada de reflexión recogiendo aceitunas con su familia. Ha destacado el trabajo "bien hecho" de los suyos: "Ahora, toca que los ciudadanos elijan su destino. Ante las elecciones de los ciudadanos, nunca se puede estar nervioso".

Guardiola (PP): "Es un día histórico que voy a recordar" La presidenta extremeña, María Guardiola (PP) ha sido la última en votar, pasadas las 12.00 del mediodía. "Es un día histórico para Extremadura y para mí doblemente", ha explicado a los medios tras votar en Cáceres, ya que aparte de acudir como candidata, es la primera vez que su hijo, que la ha acompañado, puede votar: "Lo voy a recordar". Fue su Gobierno el primero en convocar elecciones anticipadas tras no poder pactar con Vox unos presupuestos para la región. ““ Guardiola ha destacado que los extremeños van a decidir "su futuro" y son "los protagonistas" de la jornada. Son, ha subrayado, "todos los que madrugan para trabajar en el campo", quienes mejoran los servicios públicos o quienes hacen que funcione el turismo y al comercio. A todos los extremeños, ha llamado a la participación. "Que la gente venga a votar con libertad, con mucha ilusión y convencimiento para que podamos llenar las urnas de mucha esperanza y dignidad", ha dicho.

Fernández (Vox): "Los extremeños son los protagonistas de esta jornada" El más madrugador ha sido el candidato de Vox, Óscar Fernández, que ha celebrado que este "será un día de fiesta para Extremadura" después de haber depositado su voto en el colegio cacereño Castra Caecilia a las 10.00 de la mañana. "Esperamos que hoy empiece el cambio que tanto necesita nuestra tierra", ha aseverado ante los medios a su salida del centro educativo. "Animamos a todos los extremeños a que sean partícipes y que, con su voto, realmente puedan ser los protagonistas de esta jornada histórica, que va a ser el comienzo de muchas otras", ha añadido, refiriéndose presumiblemente a otros comicios que tendrán lugar en los próximos meses en Aragón, Castilla y León y Andalucía. ““ Fernández ha dicho estar "emocionadísimo" y ha agradecido a todos sus compañeros de partido su apoyo. Precisamente, a votar le ha acompañado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, y la diputada María Ruiz, además de por su mujer y su hijo. Vox consiguió representación por primera vez en las últimas elecciones con cinco escaños cuando el candidato fue Ángel Pelayo Gordillo.