Día de campo, fútbol y ofrendas a la virgen: así pasan la jornada de reflexión los candidatos en Extremadura

Este sábado es la jornada de reflexión previa a las elecciones en Extremadura este domingo. Los candidatos han aprovechado para disfrutar de un día en el campo, de pasar tiempo con sus familias, encomendarse a la virgen y ver fútbol, ya que la campaña terminó este viernes y por ley no pueden pedir el voto a los ciudadanos.

Después de dos semanas de campaña de cara a los comicios autonómicos, los primeros tanto anticipados como no coincidentes con elecciones locales, los cabezas de cartel de las formaciones políticas se toman un respiro y dejan a un lado la política. Todo ello con el objetivo de reponer fuerzas antes de las votaciones en una jornada electoral en la que, al igual que este sábado, se prevé que la lluvia se haga presente de forma débil a moderada en gran parte de la región.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha pasado el día en su localidad natal, en Villanueva de la Serena (Badajoz), donde ha estado recogiendo aceituna en una pequeña explotación familiar junto con su familia. Según ha declarado, la recogida de estas aceitunas "era una tarea que tenía pendiente", ya que normalmente lo suele hacer durante el Puente de la Constitución, pero este año "con la campaña electoral ha sido imposible poderlo hacer". También ha dicho que es "una forma de poder descansar".

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha comenzado la jornada de reflexión junto a su familia en el santuario de la Virgen de la Montaña de la capital cacereña, que según señala su partido, "significa mucho para ella". Allí, ha dejado una ofrenda floral, y se ha trasladado después a disfrutar de una comida con amigos en Cáceres, donde pasará el resto de la jornada.

Por su parte, el candidato de Vox Óscar Fernández Calle acude a los campos de fútbol de Pinilla, en la capital cacereña, junto con sus hijos, para ver un partido. "Hoy toca descansar" después de una "intensísima campaña" en la que han "recorrido toda Extremadura" y han "recibido el cariño de miles de extremeños", ha relatado el candidato.

Y por último, la candidata de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, está pasando un día en el campo con familia y amigos y paella para almorzar y juegos de mesa para amenizar la jornada.