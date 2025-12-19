Guardiola rebaja sus pretensiones de mayoría absoluta y apela a la "confianza mayoritaria" en el cierre de campaña

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha reaparecido este viernes en la campaña después de que desde el lunes pasado no tuviera ningún acto electoral agendado. Para el cierre de campaña ha descartado grandes mítines con afiliados y simpatizantes para "estar con los extremeños" y se ha volcado en visitas en diferentes municipios, donde ha apelado a suscitar "la confianza mayoritaria".

Guardiola ha comenzado el día en la provincia de Cáceres, donde ha recorrido Talayuela, Peraleda de la Mata, Almaraz, Trujillo, Cáceres, y Valencia de Alcántara. Después, ha seguido hacia la provincia de Badajoz, donde ha visitado Alburquerque, Almendralejo y Villafranco de los Barros.

Y ha terminado el día en Badajoz, donde ha cerrado la campaña con una 'zambombá' flamenca. Y al contrario de PSOE y Vox, que han contado con sus líderes nacionales, la dirigente 'popular' ha optado por acabar sola la campaña. "Hoy no vamos a dar grandes mitines, ni vamos a estar arropados por el aplauso de afines, sino que hemos querido seguir enseñando y visibilizando el camino que hace dos años y medio nos ha llevado hasta aquí", ha asegurado.

“Hemos demostrado que otra Extremadura es posible.



Este domingo, llenemos las urnas de ilusión y esperanza. Este domingo, vota por el futuro de Extremadura 💚🤍🖤#MásConfianza #MásExtremadura #VotaPP" — María Guardiola (@MGuardiolaM) December 19, 2025

Rebaja sus expectativas de mayoría absoluta Sin embargo, al igual que hiciera hace unos días el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la candidata 'popular' ha rebajado las expectativas que tenía cuando adelantó las elecciones, pues las encuestas, aunque auguran un ligero crecimiento de su formación, no le dan la mayoría absoluta necesaria para poder gobernar sin depender de Vox. "Yo confío y aspiro a obtener la confianza mayoritaria de mi pueblo, de mi gente, de gente que ha visto que hacemos las cosas sin pensar en quién nos ha votado a nosotros", ha asegurado Guardiola en declaraciones a los medios en uno de los municipios que ha visitado. "Por eso pido la confianza mayoritaria de los extremeños para poder seguir construyendo todos juntos una Extremadura mejor", ha añadido, sin mencionar expresamente la mayoría absoluta a la que aspiraba.

Defiende su gestión Guardiola ha vuelto a defender su gestión al frente de la Junta durante estos años y medio y ha asegurado que no ha sido un "gobierno de chinchetas". "Somos un gobierno que está pensando en la prosperidad y en el progreso y en el bienestar de los extremeños y las extremeñas", ha defendido Así, ha señalado que lo que se vota el domingo es "si queremos seguir avanzando o si queremos volver al bloqueo, si queremos seguir creciendo y progresar o volver a las políticas caducas que nos han dejado siempre a la cola de absolutamente todos los ránkings". Según Guardiola, en estos dos años y medio de legislatura, con su Gobierno se ha "empezado" a poner en marcha un "proyecto que funciona" y ha demostrado que "otra Extremadura es posible". "Hemos conseguido arrojar las menores cifras de paro de la historia de Extremadura, hemos empezado a converger con el resto de España, que estamos mejorando nuestra sanidad, nuestra educación, y queremos seguir haciéndolo", ha incidido.