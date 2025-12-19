Guardiola rebaja sus pretensiones de mayoría absoluta y apela a la "confianza mayoritaria" en el cierre de campaña
- La candidata del PP reaparece para el cierre de campaña después de no tener actos desde el lunes
- Para el cierre, ha realizado una ruta por varios pueblos de Cáceres y Badajoz en lugar de un gran mitin
La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha reaparecido este viernes en la campaña después de que desde el lunes pasado no tuviera ningún acto electoral agendado. Para el cierre de campaña ha descartado grandes mítines con afiliados y simpatizantes para "estar con los extremeños" y se ha volcado en visitas en diferentes municipios, donde ha apelado a suscitar "la confianza mayoritaria".
Guardiola ha comenzado el día en la provincia de Cáceres, donde ha recorrido Talayuela, Peraleda de la Mata, Almaraz, Trujillo, Cáceres, y Valencia de Alcántara. Después, ha seguido hacia la provincia de Badajoz, donde ha visitado Alburquerque, Almendralejo y Villafranco de los Barros.
Y ha terminado el día en Badajoz, donde ha cerrado la campaña con una 'zambombá' flamenca. Y al contrario de PSOE y Vox, que han contado con sus líderes nacionales, la dirigente 'popular' ha optado por acabar sola la campaña. "Hoy no vamos a dar grandes mitines, ni vamos a estar arropados por el aplauso de afines, sino que hemos querido seguir enseñando y visibilizando el camino que hace dos años y medio nos ha llevado hasta aquí", ha asegurado.
“Hemos demostrado que otra Extremadura es posible.— María Guardiola (@MGuardiolaM) December 19, 2025
Este domingo, llenemos las urnas de ilusión y esperanza. Este domingo, vota por el futuro de Extremadura 💚🤍🖤#MásConfianza #MásExtremadura #VotaPP pic.twitter.com/DllM1CioT6“
Rebaja sus expectativas de mayoría absoluta
Sin embargo, al igual que hiciera hace unos días el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la candidata 'popular' ha rebajado las expectativas que tenía cuando adelantó las elecciones, pues las encuestas, aunque auguran un ligero crecimiento de su formación, no le dan la mayoría absoluta necesaria para poder gobernar sin depender de Vox.
"Yo confío y aspiro a obtener la confianza mayoritaria de mi pueblo, de mi gente, de gente que ha visto que hacemos las cosas sin pensar en quién nos ha votado a nosotros", ha asegurado Guardiola en declaraciones a los medios en uno de los municipios que ha visitado.
"Por eso pido la confianza mayoritaria de los extremeños para poder seguir construyendo todos juntos una Extremadura mejor", ha añadido, sin mencionar expresamente la mayoría absoluta a la que aspiraba.
Defiende su gestión
Guardiola ha vuelto a defender su gestión al frente de la Junta durante estos años y medio y ha asegurado que no ha sido un "gobierno de chinchetas". "Somos un gobierno que está pensando en la prosperidad y en el progreso y en el bienestar de los extremeños y las extremeñas", ha defendido
Así, ha señalado que lo que se vota el domingo es "si queremos seguir avanzando o si queremos volver al bloqueo, si queremos seguir creciendo y progresar o volver a las políticas caducas que nos han dejado siempre a la cola de absolutamente todos los ránkings".
Según Guardiola, en estos dos años y medio de legislatura, con su Gobierno se ha "empezado" a poner en marcha un "proyecto que funciona" y ha demostrado que "otra Extremadura es posible". "Hemos conseguido arrojar las menores cifras de paro de la historia de Extremadura, hemos empezado a converger con el resto de España, que estamos mejorando nuestra sanidad, nuestra educación, y queremos seguir haciéndolo", ha incidido.
El robo de votos y el caso de Navalmoral de la Mata
Por segundo día (este jueves lo hizo en redes sociales), ha vuelto a cuestionar el voto por correo y ha denunciado una vez más un intento de robar la democracia, en referencia al robo producido este jueves en una oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz). "Han robado votos en municipios de Extremadura. Es inadmisible. Lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos", ha insistido.
Al ser preguntada por las acusaciones de algunos partidos de que está alentando el fantasma del pucherazo para tapar la denuncia de trato machista por parte del alcalde de Navalmoral de la Mata, (Cáceres), Enrique Hueso, a una edil del PP, Guardiola ha asegurado que le "sorprende" que la ataquen por denunciar el robo de votos, al tiempo que ha afirmado que lo que ve en este final de campaña es "mucho nerviosismo, pocos valores, poca ética y mucho juego sucio".
"Le están hurtando el derecho a decidir y eso es lo que denuncio. Y lo que a mí me sorprende es que no lo denuncie el resto de partidos. Yo no sé cuál es el objetivo que tenían los ladrones, pero el hecho cierto es que hay 124 personas que habían votado, que habían ejercido su derecho a voto para poder decidir el futuro de nuestra región y eso ha sido hurtado. Esta es la realidad. Yo no acuso a ningún partido político", ha expresado.
Sobre el caso de Navalmoral de la Mata, Guardiola ha negado que tuviera conocimiento de la situación, y que la concejala solo le envió un mail el día 1 de diciembre, y el 2 se fue al Grupo Mixto, y nunca le envió ningún mensaje a su móvil personal.
También ha explicado que solo sabía que había pedido una liberación, pero que era un asunto municipal y que no actuó porque "cada alcalde decide a quién libera". Y ha añadido que solo supo que quería formar parte de las listas a la Asamblea por "terceras personas", pero no por la edil, y que ella lo descartó porque hay mucha gente en Extremadura y "el proyecto se construye desde muchos sitios".
Elecciones Extremadura 2025: otras noticias importantes
PSOE, Vox y UPE intercambian eslóganes en un debate en RTVE plagado de referencias a la ausencia de Guardiola
El PP ganaría las elecciones en Extremadura, pero necesitaría de nuevo a Vox para gobernar, según el CIS
Socios o rivales: PP y Vox tensan el final de campaña en Extremadura y anticipan la batalla por los pactos
Las mejores imágenes de la campaña de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre
Los micropueblos reivindican al próximo Gobierno de la Junta de Extremadura "seguir vivos"