El PP defiende que "Guardiola necesita gobernar en solitario" y no con Vox: "Tuvieron oportunidad y salieron huyendo"

A un día del cierre de campaña y apurando los últimos días antes de las elecciones de este domingo en Extremadura, el PP no promete si no pactará con Vox, pero defiende un Gobierno en solitario.

"Prometo que vamos a ganarnos la confianza mayoritaria de los extremeños", ha asegurado el secretario General del PP en Extremadura, Abel Bautista, en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE. "Tenemos confianza en lo positivo, alejados de la bronca y de los insultos. Los extremeños van a saber valorar que esta es la forma de hacer política y que Guardiola necesita gobernar en solitario", ha añadido.

Según Bautista, Extremadura "no necesita chantajes de los últimos dos años y medio", ha respondido en alusión a Vox al ser preguntado por un posible pacto. "Ahora algunos acusan e insultan, ya tuvieron oportunidad de estar en el gobierno y salieron huyendo", continuaron.

No solo ha apuntado a Vox, sino también al PSOE. "Por un lado, le llaman facha, por el otro, le llaman socialista. No queremos que ni los unos ni los otros marquen la hoja de ruta", ha continuado en una entrevista que tenía el tiempo pactado por la Junta Electoral Central.