El PP defiende que "Guardiola necesita gobernar en solitario" y no con Vox: "Tuvieron oportunidad y salieron huyendo"
- El secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista, no promete no pactar con Vox pero defiende gobernar en solitario
Entrevista en TVE
A un día del cierre de campaña y apurando los últimos días antes de las elecciones de este domingo en Extremadura, el PP no promete si no pactará con Vox, pero defiende un Gobierno en solitario.
"Prometo que vamos a ganarnos la confianza mayoritaria de los extremeños", ha asegurado el secretario General del PP en Extremadura, Abel Bautista, en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE. "Tenemos confianza en lo positivo, alejados de la bronca y de los insultos. Los extremeños van a saber valorar que esta es la forma de hacer política y que Guardiola necesita gobernar en solitario", ha añadido.
Según Bautista, Extremadura "no necesita chantajes de los últimos dos años y medio", ha respondido en alusión a Vox al ser preguntado por un posible pacto. "Ahora algunos acusan e insultan, ya tuvieron oportunidad de estar en el gobierno y salieron huyendo", continuaron.
No solo ha apuntado a Vox, sino también al PSOE. "Por un lado, le llaman facha, por el otro, le llaman socialista. No queremos que ni los unos ni los otros marquen la hoja de ruta", ha continuado en una entrevista que tenía el tiempo pactado por la Junta Electoral Central.
El PP pide romper "el bloqueo" de PSOE y Vox
Bautista ha defendido que "hay que romper el bloqueo que se instaló en Extremadura con PSOE y Vox" porque "impiden" a la región que "siga creciendo". "Queremos ser una isla de moderación, teniendo en cuenta el clima tóxico que hay en nuestro país. Si algo ha conseguido Guardiola es gobernar con diálogo, moderación y transversalidad. Es el mayor legado en estos dos años", ha reivindicado el secretario General de los 'populares' extremeños.
El 'popular' también ha defendido la gestión que han hecho en los dos últimos años y medio en materia de sanidad, vivienda o educación. "La sanidad sufrió a partir de la crisis de la covid, ha habido que tomar medidas consensuando con sindicatos, profesionales y quienes saben de esta cuestión [...] Quedan muchas cosas por mejorar, la atención primaria venía muy tensionada", ha reconocido.
Respecto a la educación, ha asegurado que han aumentado la inversión respecto a la anterior legislatura socialista y que gracias a su gestión han bajado el ratio de profesores en las aulas. En cuanto a la vivienda, ha explicado que el Gobierno de María Guardiola ha construido 400 viviendas de protección pública y alquiler asequible en la última legislatura.