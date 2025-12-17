El PP defiende su gestión en Extremadura y pide la "confianza mayoritaria" para evitar el "bloqueo"

El portavoz del PP extremeño y número 8 de la candidatura de María Guardiola en las elecciones en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido este miércoles la gestión del Gobierno 'popular' en los últimos dos años y medio y ha pedido la "confianza mayoritaria" de los extremeños para evitar el "bloqueo".

En una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE, Sánchez Juliá ha sostenido que durante el Gobierno de Guardiola "los extremeños han podido ver cómo el cambio ha llegado a Extremadura" y ha recordado que ha bajado el paro en la región, de manera que la región ha dejado de estar "a la cola de generación de empleo", que se han acometido "tres bajadas de impuestos", que "han reactivado la economía". "Los extremeños tienen 120 millones de euros más en los bolsillos", ha subrayado.

Asimismo ha reivindicado la "continuidad" de la central nuclear de Almaraz, porque "genera empleo en el territorio y es una industria que alimenta energéticamente a nuestro país". En este punto, ha acusado al PSOE de querer cerrarla y ha recordado que en el Congreso los diputados socialistas votaron en contra de la eliminación de la fecha de cierre.

Sobre la sanidad y la vivienda en Extremadura, que es una de las críticas que está haciendo los partidos de la oposición en esta campaña, Sánchez Juliá ha defendido que Guardiola "ha hecho una apuesta muy importante" en ambas materias. En concreto, en sanidad, ha asegurado que "se han reducido los tiempos de espera", se ha incrementado el número de sanitarios y se ha adjudicado ya la obra del Hospital de Cáceres. Y en cuanto a vivienda, "se ha puesto en marcha el aval joven" y está el "plan habita que garantiza la construcción de más de 3.000 viviendas".