El PP defiende su gestión en Extremadura y pide la "confianza mayoritaria" para evitar el "bloqueo"
- El número 8 de la candidatura del PP a la Junta de Extremadura ha sido entrevistado en Las Mañanas de RNE
- Reivindica la "continuidad" de la central nuclear de Almaraz
El portavoz del PP extremeño y número 8 de la candidatura de María Guardiola en las elecciones en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido este miércoles la gestión del Gobierno 'popular' en los últimos dos años y medio y ha pedido la "confianza mayoritaria" de los extremeños para evitar el "bloqueo".
En una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE, Sánchez Juliá ha sostenido que durante el Gobierno de Guardiola "los extremeños han podido ver cómo el cambio ha llegado a Extremadura" y ha recordado que ha bajado el paro en la región, de manera que la región ha dejado de estar "a la cola de generación de empleo", que se han acometido "tres bajadas de impuestos", que "han reactivado la economía". "Los extremeños tienen 120 millones de euros más en los bolsillos", ha subrayado.
Asimismo ha reivindicado la "continuidad" de la central nuclear de Almaraz, porque "genera empleo en el territorio y es una industria que alimenta energéticamente a nuestro país". En este punto, ha acusado al PSOE de querer cerrarla y ha recordado que en el Congreso los diputados socialistas votaron en contra de la eliminación de la fecha de cierre.
Sobre la sanidad y la vivienda en Extremadura, que es una de las críticas que está haciendo los partidos de la oposición en esta campaña, Sánchez Juliá ha defendido que Guardiola "ha hecho una apuesta muy importante" en ambas materias. En concreto, en sanidad, ha asegurado que "se han reducido los tiempos de espera", se ha incrementado el número de sanitarios y se ha adjudicado ya la obra del Hospital de Cáceres. Y en cuanto a vivienda, "se ha puesto en marcha el aval joven" y está el "plan habita que garantiza la construcción de más de 3.000 viviendas".
Esperan "concitar la confianza mayoritaria"
Sánchez Juliá ha recordado que Guardiola adelantó las elecciones por el "bloqueo" de Vox y el PSOE que no permitieron que se pudieran aprobar los presupuestos regionales. "Ante ese bloqueo, decide darle la palabra a los extremeños", ha explicado. Así, ha indicado que estos dos partidos "han votado más de 90 veces juntos".
Preguntado por posibles pactos tras las elecciones, el portavoz 'popular' no ha querido pronunciarse sobre si pactarán de nuevo con Vox y ha pedido esperar al "mensaje" que den los extremeños el próximo 21 de diciembre. Y ha señalado que su partido espera "concitar la confianza mayoritaria de los extremeños" para que "no haya chantajes" y "se garantice la estabilidad".
Las Mañanas de RNE está realizando esta semana una serie de entrevistas electorales con los candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura y que tienen actualmente representación en la Asamblea, pero Guardiola ha declinado su asistencia y en su lugar ha sido entrevistado el portavoz de la formación, alegando que la candidata a la reelección solo participará "en las desconexiones territoriales", pues el próximo 21 de diciembre lo que se celebran son comicios "autonómicos".
