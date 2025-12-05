Abascal se vuelca en Extremadura en busca del voto joven y rural: "Vox es el único que mira por el campo"

Al desviarse de la autovía A-5 a mitad de camino entre Mérida y Badajoz aparece Montijo. El primer cartel publicitario que se ve está a medio montar. Pasan las 12 de la mañana y el sol quiere aparecer entre unas gotas finas de lluvia que caen sobre el pueblo pacense.

Mientras tanto, unos trabajadores acaban de montar el cartel en la valla publicitaria. Queda pegar un recuadro más y estará el mural completo. "Sentido común", se lee con la foto del líder de Vox, Santiago Abascal, y el candidato del partido a las elecciones de Extremadura, Óscar Fernández, en contraposición a la foto de la candidata del PP, María Guardiola, y el del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, a quienes se les sobreimprime un "que no te estafen".

Ese mensaje dará la bienvenida al pueblo en unos minutos cuando Abascal entre con la furgoneta que está usando en la campaña. De camino a la Plaza de España, en el centro del pueblo, otro panel está dividido en cuatro y tiene dos carteles electorales ya pegados, los del PP y PSOE. En tiza se puede leer "Vox" para saber qué lugar ocupará su cartel. Le toca abajo escorado a la derecha. Los simpatizantes de la formación de Abascal no han llegado todavía ahí a pegar carteles en este primer día de campaña.

01.29 min PP y Vox arrancan la campaña electoral enfrentados y el PSOE escenifica su apoyo al sector industrial

Gran multitud de jóvenes en el acto de Vox Falta media hora para que Abascal acuda, pero la Plaza de España ya empieza a ser un hervidero de gente. Muchos de ellos jóvenes que incluso se han llegado a saltar las clases y no acudir a un examen del FP relacionado con la agricultura que estudian. "Es bueno que venga recorriendo pueblos y no solo ciudades porque queremos que represente nuestro país", cuenta uno de los adolescentes. Tienen entre 17 y 18 años, y aunque alguno no pueda votar va porque tiene su voto decidido "para el año que viene". Como ellos, decenas de jóvenes más están en la plaza. "Yo le he escrito hasta una canción", dice otro joven. "Yo no sé quién es el candidato a la Junta", responde otro. De hecho, el propio candidato, Óscar Fernández, ni ha acudido a Montijo. Solo ha ido Abascal. "Le votamos porque cuida el campo, es el único que defiende el campo", justifica uno de los amigos. Pero en ese momento se interrumpe la entrevista. Al fondo de la calle empieza a llegar el líder de Vox y los chavales se van a buscarle.

Manifestantes antifascistas protestan por la presencia de Abascal Abascal se coloca delante de los medios de comunicación, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Al otro lado de la plaza, un grupo de manifestantes antifascistas protestan por su presencia y se produce algún que otro enfrentamiento entre vecinos de este pequeño pueblo de 16.000 habitantes en Badajoz. Con carteles de "Fuera Fachascal", "Fuera los fascistas de nuestros pueblos", una decena de personas se han concentrado para mostrar su disconformidad con las políticas de la formación de ultraderecha. "Montijo por la igualdad, con los migrantes, con el aborto, solidario, tolerante, con la dignidad y porque Montijo no es fascista", se lee en otra de las pancartas. Lo que provoca los insultos y gritos de "rojos" y "perroflautas" de los jóvenes que esperaban a Abascal. "Doblad el lomo", le increpa un niño de apenas 16 años a una mujer adulta que protesta pacíficamente. En uno de los instantes de tensión, cuando un manifestante se ha intentado acercar al lugar en el que estaba Abascal, un miembro de su equipo de seguridad ha llegado incluso a coger del cuello y arrebatar el cartel con el que protestaba. Un cartel que ha acabado pisoteado y roto en cuatro pedazos al término del acto por una joven.

Abascal critica el "abandono" del PP y PSOE a Extremadura Tras el enfrentamiento, Abascal ha intervenido ante los medios de comunicación. El de Vox se ha referido al "sentido común", lema de la formación para esta campaña. Para el líder ultraderechista "no es de sentido común" el "abandono" con el que el bipartidismo ha "condenado" a Extremadura en los últimos años, ni que no tenga presupuestos por la "cabezonería" de Guardiola. De igual modo, ha sostenido que "no es de sentido común que se colapse la sanidad" o los servicios sociales y que "desaparezca la seguridad en las calles", que "no se proteja de verdad a las mujeres", o que en una tierra como Extremadura, que "podría ser verdaderamente rica", los jóvenes "se vean condenados a emigrar". Además, Abascal también ha cargado contra Guardiola, después de que la presidenta de la Junta haya dicho que su "tufo machista" se lo puede dejar en casa. El dirigente ha señalado que esta reacción de Guardiola es "verdaderamente sorprendente". "Tengo que reírme ante esa afirmación", ha añadido, para señalar después que a Guardiola "eso de acusar de machista a diestro y siniestro le habrá servido quizá para medrar en su partido", pero a él ni le "asusta" ni le "preocupa" y "francamente" le "da la risa escuchar esas declaraciones" porque "no tienen nada que ver con la condición sexual" de la dirigente 'popular'.