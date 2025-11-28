El PP ganaría las elecciones en Extremadura pero necesitaría de nuevo a Vox para gobernar, según el CIS

Si se celebrasen ahora las elecciones autonómicas en Extremadura, el PP obtendría entre 25 y 29 escaños en la Asamblea de Extremadura, según el estudio preelectoral del CIS publicado este viernes, por lo que no lograría la mayoría absoluta, fijada en 33 diputados, que buscaba la presidenta María Guardiola al convocar elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre al no conseguir aprobar los presupuestos de la comunidad.

El PP ganaría, podría sumar un escaño más y vería cómo el PSOE sufriría un gran desgaste, pero al final seguiría necesitando el acuerdo con otra formación para gobernar, y Vox, que permitió su investidura y un año después rompió el acuerdo de Gobierno, duplicaría su fuerza electoral en la Asamblea de Extremadura, al pasar de cinco escaños a una horquilla de entre 10 y 12.

El PSOE perdería una parte significativa de su presencia, con una estimación de entre 19 y 22 escaños (actualmente tiene 28), y Unidas por Extremadura -Podemos e Izquierda Unida- que ahora tiene cuatro, subiría hasta los 6-7 representantes.

El Centro de Investigaciones Sociológicas calcula para el PP una estimación de voto del 38,5% (a partir de un 30,5% de intención directa de voto), lo que significa que María Guardiola ni siquiera igualaría el resultado que obtuvo en las urnas en mayo de 2023. Cosecharía una notable diferencia con el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, que se derrumbaría más de ocho puntos (del 39,9% de hace dos años y medio al 31,6% que le atribuye el CIS).

Contrasta su proyección con la de Vox, que duplicaría de largo su resultado (del 8,1% al 17,3%), según el CIS, de modo que, de cumplirse esta estimación en las elecciones del 21-D, no solo Guardiola fracasaría en su órdago de liberarse de la dependencia de Vox para gobernar, sino que se vería obligada a entenderse con un rival o socio a su derecha mucho más fortalecido.

Por provincias, el PP lograría 15 escaños en Badajoz, los mismos que obtuvo en las elecciones de 2023; al PSOE le corresponderían un total de 11, cinco menos que hace dos años; Vox pasaría de tres a seis y Unidas por Extremadura duplicaría su representación al pasar de dos a cuatro. En Cáceres, el PP lograría 12 escaños, uno menos; el PSOE obtendría nueve (tres menos), Vox sumaría seis (logró dos en 2023) y Unidas por Extremadura mantendría los dos actuales.

El trabajo de campo de esta encuesta se realizó entre el 21 y el 25 de noviembre mediante 2.037 entrevistas telefónicas a personas residentes en Extremadura de más de 18 años, con un margen de error de ±2,2% para el conjunto de la muestra.

En las elecciones de 2023, el sondeo preelectoral del CIS acertó en su previsión de dar como ganador al PSOE, aunque infravaloró el porcentaje de votos del PP. La encuesta pronosticaba la victoria del PSOE (28-29 escaños) y dejaba a los 'populares' en 26. Sin embargo, el recuento final dejó un empate de ambas formaciones a 28 diputados. La encuesta de la institución presidida por el exdirigente socialista José Félix Tezanos también sobreestimó el resultado de Podemos, al que atribuyó 4-8 escaños, y finalmente logró únicamente cuatro. En cuanto a Vox, la encuesta sí reflejó con precisión su rendimiento electoral: le calculó 5-6 representantes en la Asamblea de Extremadura, y fueron 5 los que consiguió.

En este momento, a una semana de que empiece la campaña electoral, hay un 52,7% que extremeños que afirma que decide a quién votará mucho antes del inicio de la campaña, pero hay un tercio para el que la campaña puede ser decisiva, entre el 19,1% que afirma que lo decide en la última semana, el 6% que decide qué hará durante la jornada de reflexión y un 7% el mismo día de las elecciones.

Votar para que evitar que gane el contrario, una de las motivaciones Estas elecciones de 2025 se convocan por primera vez fuera del calendario electoral habitual, es decir, a finales de primavera y coincidiendo con la celebración de elecciones municipales en toda España y autonómicas en la mayoría de ellas. Ante esta cita anticipada, un 52% de los encuestados asegura que está siguiendo las elecciones con "mucho o bastante interés" y un 45,7% dice que con "poco o ningún interés". Cuando se les pregunta a los extremeños qué les va a influir a la hora de votar, el 24,2% apunta en primer lugar a las "ideas y propuestas del partido", seguido del "programa electoral" (16,9%), pero en tercer lugar se sostiene también que la principal razón que motivaría votar sería "intentar evitar que puedan ganar partidos o candidatos de derecha" (15%), y, en sentido inverso, un 7,5% responde que su principal motivo para ir a las urnas será "intentar evitar que puedan ganar partidos o candidatos de izquierdas". Un 9,3% dice que lo que más le influye es el "candidato". En todo caso, también habrá votantes que tengan en cuenta los problemas que más preocupan a la ciudadanía extremeña. A juicio de los encuestados, el principal problema que existe actualmente en Extremadura es el paro (19,2%), seguido de las infraestructuras (tren, peajes, etc.), que citan el 15,1% de los entrevistados; y en tercera posición, la sanidad, principal problema para el 7,8%. La vivienda aparece en el cuarto lugar, con un 6,3% de menciones.