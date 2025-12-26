Mueren un hombre y una mujer en el incendio de una vivienda en La Matanza de Acentejo, Tenerife
- El fuego se ha detectado a las 6:27 horas cuando se han recibido las primeras llamadas
- Los bomberos del Consorcio de Tenerife han sacado de la vivienda a los afectados ya inconscientes
Dos personas, una mujer y un hombre, han fallecido este viernes en el incendio que se ha declarado en una vivienda esta madrugada en el municipio de La Matanza de Acentejo, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias.
El fuego en el inmueble, situado en la calle Real de localidad tinerfeña, se ha detectado sobre las 6:27 horas, cuando han comenzado a recibirse las primeras llamadas en el 112. Los bomberos del Consorcio de Tenerife han sacado de la vivienda, ya inconscientes, a los dos afectados y después se han centrado en extinguir las llamas, que han afectado a todo el apartamento.
En concreto se trata de un hombre de 63 años y de una mujer sobre la que no hay más datos por el momento. Cuando los evacuaron de la vivienda, los dos estaban ya en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios ya no pudieron revertir la situación.
Segundo incendio con víctimas mortales en 24 horas
Se da la circunstancia de que este incendio se ha registrado solo un día después de que dos menores de 15 y 16 años murieran a causa de otro fuego en una vivienda de Alhaurín el Grande, en Málaga.
El Ayuntamiento de la localidad malagueña ha decretado este viernes un día de luto oficial por el fallecimiento de los dos menores en el incendio de una vivienda del municipio.
El fuego, que investiga la Guardia Civil, se produjo a una hora similar al que se ha registrado un día después en Tenerife, poco antes antes de las 7:00 horas del jueves. En una casa situada en el número 19 de la calle San Rafael, a la que los menores —que al parecer eran pareja— habían ido a dormir unas cuatro horas antes tras celebrar la Nochebuena.