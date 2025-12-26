Mueren un hombre y una mujer en el incendio de una vivienda en La Matanza de Acentejo, Tenerife

Dos personas, una mujer y un hombre, han fallecido este viernes en el incendio que se ha declarado en una vivienda esta madrugada en el municipio de La Matanza de Acentejo, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias.

El fuego en el inmueble, situado en la calle Real de localidad tinerfeña, se ha detectado sobre las 6:27 horas, cuando han comenzado a recibirse las primeras llamadas en el 112. Los bomberos del Consorcio de Tenerife han sacado de la vivienda, ya inconscientes, a los dos afectados y después se han centrado en extinguir las llamas, que han afectado a todo el apartamento.

En concreto se trata de un hombre de 63 años y de una mujer sobre la que no hay más datos por el momento. Cuando los evacuaron de la vivienda, los dos estaban ya en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios ya no pudieron revertir la situación.