Cómo evitar incendios o intoxicaciones por gas en casa estas Navidades

Las luces navideñas inundan cada casa y las calderas están a pleno rendimiento para hacer frente a los días más fríos del año. Una estampa idílica que puede convertirse en tragedia a causa de distintos tipos de accidentes. De hecho, en las últimas horas han fallecido siete personas en incendios en cuatro viviendas en Tenerife, Galicia y Málaga.

En estas circunstancias, es importante recordar las medidas de seguridad imprescindibles, de las que ha hablado, a RTVE Noticias, el responsable de guardia de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Juan Padilla. Su primera indicación es que "tanto las instalaciones, como el mantenimiento lo hagan profesionales" y que se "sigan siempre las indicaciones del fabricante". Tanto en el caso del gas como la electricidad. Y ante cualquier duda o consulta, llamar a emergencias.

Las luces de Navidad, siempre homologadas Según Padilla, uno de los accidentes que pueden llegar a ser más frecuentes, es el incendio de los árboles de Navidad a causa de las luces. Por eso, insiste, cuando montamos el árbol hay que "revisar las luces antiguas antes de ponerlas" porque podrían tener algún defecto, como un cable pelado. Y cuando adquirimos unas nuevas, evitar comprarlas "en establecimientos que no dan garantías" y mirar que están homologadas, para ello hay que mirar la etiqueta, donde aparece el sello CE, el fabricante y el importador. Otra recomendación básica es "no sobrecargar enchufes ni regletas", ni encadenar "una regleta enchufada a otra", algo que podría producir una sobrecarga de la instalación. Atención a la recarga en casa de patinetes y de bicicletas eléctricas. Es importante ponerlos a cargar "en lugares exteriores" y si lo hacemos en el interior "jamás en la habitación y nunca bloqueando una salida o una zona de paso". Tienen que estar "lejos de elementos inflamables", como las cortinas. Si la decoración incluye velas, hay que "tenerlas siempre controladas, a la vista, nunca cerca de las cortinas" y apagarlas siempre antes de marcharnos. En el caso de las chimeneas, para evitar posibles incendios es importante alejar los objetos inflamables y realizar el "mantenimiento y limpieza anual. Ver que tira bien" para evitar la acumulación de humo o gases en el interior.

La ventilación, fundamental para prevenir incidentes con el gas Un escape de gas puede pasar desapercibido, porque, tal y como explica Padilla, "no huele" y las personas que lo inhalan "tienden a dormirse" en lo que suele denominarse "muerte dulce". Es importante saber identificar los síntomas de la inhalación de monóxido de carbono, que son principalmente mareos y vómitos. Y ante cualquier incidencia, "siempre llamar a emergencias y ventilar la casa". De hecho, una ventilación adecuada puede ahorrarnos sustos. Las rejillas de ventilación deben estar despejadas y "liberadas de muebles u objetos" que las tapen. Y es importante "guardar las bombonas de gas en lugares exteriores, como la terraza". Por el momento, según el experto, no es obligatorio que haya detectores de gas en las viviendas, aunque "sería lo ideal". Pero un buen indicador es el color de la llama, que ha de ser siempre azul. "Eso quiere decir que la combustión es buena y que funciona perfectamente", apunta Padilla. Si la llama fuera de color amarillo hay que "apagar el aparato y llamar al servicio técnico" porque indica una mala combustión. Aunque "habitualmente las cocinas de gas tienen sistemas de seguridad" en caso de que un derrame de agua o una corriente apague la llama, si esto ocurre, también hay que cerrar la llave de paso y limpiar bien. El responsable de guardia de Bomberos de Madrid insiste en la importancia de que la instalación de gas esté hecha por profesionales y también el mantenimiento anual.