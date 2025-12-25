Mueren dos menores de 15 y 16 años en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande, Málaga

Dos menores de 15 y 16 años han muerto, este jueves, en un incendio que se ha producido en una vivienda de dos plantas en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, según han informado el servicio de emergencias 112 y fuentes del operativo que se ha desplegado en la zona.

Los fallecidos son una pareja de adolescentes que se encontraban en la planta superior de la casa, donde habían quedado atrapados y no han podido salir, tal y como han apuntado a EFE agentes del operativo.

Varios testigos alertaron al teléfono de emergencias 112, sobre las ocho de la mañana, de un incendio en una casa situada en la calle San Rafael en el que había varias personas atrapadas.

La sala coordinadora ha activado desde el primer momento a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial, que han desplazado efectivos desde las localidades malagueñas de Coín y Alhaurín de la Torre.

El fuego ha afectado a las dos plantas de la vivienda, con mucha carga de material inflamable. En su interior se han localizado los cuerpos de los dos menores fallecidos, según ha indicado el Consorcio de Bomberos, que ha interviniendo en el lugar.

Como consecuencia del incendio, cuyas causas no han sido precisadas, el inmueble ha quedado gravemente dañado y se ha producido el colapso del techo, según el 112.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado un día de luto oficial que arrancará este viernes, a primera hora de la mañana. El alcalde de la localidad, Antonio Bermúdez ha acudido hasta la zona como señal "de respeto y solidaridad", tal y como ha apuntado el equipo del consistorio.