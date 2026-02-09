Arranca el primer día de huelga de maquinistas, sin incidentes destacables y pendiente de otra reunión con Transportes

Arranca el primer día de huelga de maquinistas en España. Los paros, que oficialmente han empezado a las 00.00 horas de este lunes, siguen su curso sin dejar incidencias reseñables y con la vista puesta en una reunión con el Ministerio de Transportes prevista para las 11.00 horas de esta jornada.

Por el momento, ni los sindicatos mayoritarios ni Renfe han dado cifras del seguimientos de los paros y, tal y como han indicado a EFE Comisiones Obreras (CC.OO.) y Semaf, se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes la semana pasada. No obstante, desde Renfe en Cataluña han asegurado que no se están cumpliendo estos servicios y han recomendado a los viajeros que busquen otras alternativas de transporte.

A lo largo de la mañana, se esperan conocer más detalles sobre estas movilizaciones que, en principio, están transcurriendo sin incidentes reseñables, salvo los trenes afectados y que no circulan.

Los sindicatos convocantes de la huelga —CC.OO., UGT y el sindicatos de maquinistas Semaf— convocaron una huelga los días 9, 10, y 11 de febrero para pedir mayores medidas de seguridad después de los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). También se han sumado a estas movilizaciones otras organizaciones sindicales que no están en las negociaciones, como CGT, el Sindicato Ferroviario (SF), el Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro.

Compañías afectadas y servicios mínimos Tal y como ya se estableció en la convocatoria, se trata de paro a jornada completa que afectarán a las circulaciones de Renfe —Cercanías, media y larga distancia—, Iryo y Ouigo, y a las compañías privadas de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. Los servicios mínimos para Cercanías serán del 65% en hora punta, una cifra que baja al 50% en el caso del resto de la jornada. Para la media distancia, se garantizará que el 65% de los trenes seguirán funcionando durante los paros, y en el caso de larga distancia y alta velocidad, será del 73%. En el caso de Rodalies, se han establecido un 66% de servicios mínimos en hora punta y un 33% en las horas valle. En el caso de las mercancías, servicios mínimos del 21% y se se aplicarán a trenes que lleven materias primas industriales y perecederos, mercancías peligrosas y combustibles, automoción, residuos sólidos urbanos y bienes siderúrgicos. Por su parte, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes de la red para quienes decidan no viajar en estos días. Iryo y Ouigo han publicado cuáles de sus trenes se verán afectados, y también ofrecen alternativas de cambios a sus viajeros. ““