La reunión entre Puente y los sindicatos ferroviarios termina sin acuerdo y se mantiene la huelga

La reunión que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha mantenido este miércoles con los sindicatos ferroviarios ha terminado sin acuerdo, por lo que se mantiene la huelga en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero. No obstante, ambas partes se han emplazado a tener más reuniones para intentar desbloquear la convocatoria.

Puente se ha reunido durante cerca de dos horas con los sindicatos mayoritarios, UGT, CC.OO. y el Sindicato de Maquinistas (SEMAF), en la sede del Ministerio con el objetivo de evitar la huelga que afectaría a los servicios de media, larga distancia, Cercanías y mercancías.

A su salida, los sindicatos han destacado la actitud dialogante del ministerio, si bien han reclamado compromisos concretos y medidas estructurales en materia de seguridad y mantenimiento.

Al encuentro también han acudido representantes de Adif y Renfe, pero no de los operadores privados Iryo y Ouigo, que no han sido convocados. Tampoco han estado presentes en el encuentro la CGT, el Sindicato Ferroviario, ni el Sindicato de Circulación de Adif, a pesar de que también forman parte de las movilizaciones. Para ellos, su ausencia es "una maniobra para silenciar a quienes alertan de los riesgos reales del sistema ferroviario".

Se trata de la primera cita en la que el ministro participa directamente, aunque ya se habían celebrado otras a un nivel más bajo dentro del Departamento que dirige. "Mi objetivo es buscar una solución que podamos compartir con los sindicatos, puesto que todos tenemos una clara preocupación por el futuro de nuestro país y, si es posible, evitar la huelga. No sé si lo conseguiremos, pero por mí y por el Ministerio no va a ser", señaló el ministro este martes en una comparecencia en el Congreso, que recoge Efe.