La muerte de una mujer herida eleva a 46 los fallecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Una mujer de 42 años que viajaba en uno de los trenes siniestrados el 18 de enero junto al pueblo cordobés de Adamuz ha fallecido este viernes como consecuencia de las secuelas del accidente. Se encontraba ingresada desde el siniestro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

La víctima viajaba en el tren Alvia que había partido de Madrid y tenía como destino Huelva. Regresaba a la ciudad andaluza tras haber participado ese fin de semana en el examen de oposiciones para obtener una plaza de ayudante de instituciones penitenciarias.

Con este fallecimiento, son ya 46 las personas que han perdido la vida por esta tragedia ferroviaria. Poco antes de la confirmación de la última defunción, el servicio andaluz de salud había informado de que 17 de los 126 heridos seguían ingresados en hospitales, tres de ellos en la UCI.

El jueves, Huelva acogió una misa funeral en memoria de las víctimas. En este acto, Liliana Sáenz, hija de una de las fallecidas, leyó un emotivo discurso en el que imploró saber la "verdad" de lo ocurrido. "Sólo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren", proclamó desde el altar habilitado en el Palacio de Deportes Carolina Marín.