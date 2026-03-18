Los momentos más virales de nuestros famosos y una boda son los protagonistas de ‘Top Chef’

Después de un episodio que nos dejó sin palabras y que estuvo marcado por el abandono de Luis Merlo y la llegada de nuevos concursantes, ahora comienza la recta final de Top Chef. “A estas alturas de la competición las expectativas son muy altas y vamos a ser exigentes con vosotros”, dice Paco Roncero. Y es que nuestros concursantes están preparados para todo lo que esté por venir. O eso creen ellos. ¿Qué sorpresas se encontrarán?

El jurado de 'Top Chef' en las cocinas Yolanda Rodríguez Soria

Primera prueba: Todos contra todos Una misteriosa persona espera en las cocinas a nuestros dulces y famosos pasteleros. ¿Su nombre? Isabel Pérez, historiadora y repostera. A su lado, reposan tres obras de arte que serán la inspiración de los postres que tendrán que cocinar los dulces y famosos pasteleros. “Yo voy todos los fines de semana al Museo del Prado”, dice Belén Esteban. Y hoy, la inspiración de los concursantes para cocinar deberán ser los cuadros. Ivana, Natalia y Nicolás cocinarán un bizcocho coloquialmente llamado “brazo de gitano”. Por su parte, Belén Esteban y Alejandro cocinarán galletas de jengibre. Y Samantha, Roi Méndez y Benita, unas tartaletas de cuajada. ¿El resultado? Muchos “peros” de nuestro querido Paco Roncero. Muchas risas por parte de Eva Arguiñano. Y una dura declaración de Osvaldo Gross: “Este postre sabe a cabra”, dice el repostero. ¿Quién será el peor cocinero de esta primera prueba? Isabel Pérez junto a tres obras pictóricas en 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Segunda prueba: Una tarta de bodas Vestidos de gala y con mucha elegancia, los pasteleros esperan en plató una sorprendente visita. ¿Quiénes vendrán a visitarlos esta vez? Maripaz y Rafael llegan a las cocinas de Top Chef con mucho, mucho amor. Pronto, van a casarse y desean elegir su tarta de bodas soñada. En esta ocasión, los famosos tendrán que cocinar pensando en el día más bonito de la vida de estos dos jóvenes y hacer una tarta nupcial. Sin embargo, Samantha Ballentines parece no confiar mucho en la pareja: “Yo les doy medio año. Se casan y a los seis meses están divorciados”, decía la artista. ¿Conseguirán convencer a los novios con sus tartas? Rafael y Maripaz llegan a 'Top Chef' en busca de una tarta nupcial Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Tercera prueba: tortitas virales con Marta Boukie Marta Boukie, influencer y chef privada ha traído a los pasteleros un reto con muy buena pinta: unas tortitas japonesas. Este postre parece más sencillo que otros y, sin embargo, exige de una gran técnica para que las tortitas suflen y tengan esa imagen esponjosa. Mientras cocinan, deberán ayudar a Marta Boukie a crear un vídeo viral con sus cocinados. ¿Creéis que conseguirán terminar los cocinados y hacer un vídeo digno de muchos likes en redes sociales? Marta Boukie llega a las cocinas de 'Top Chef' con un nuevo reto Yolanda Rodríguez Soria

Prueba de eliminación: Un volcán de pistachos Tres concursantes tendrán que enfrentarse a la prueba de eliminación y cocinar un “volcán de pistachos”. O lo que es lo mismo: un coulant. Para conseguir que su interior esté líquido, y su exterior esté esponjoso, tendrán que cocinar varios de ellos hasta presentar el postre perfecto. Con las agujas del reloj corriendo en su contra y tratando de descubrir cuál es el tiempo que debe permanecer un coulant en el horno, los concursantes se verán sobrepasados y nos regalarán momentos inolvidables. ¿Quién se quedará en el programa? Los famosos esperan expectantes en cocinas en la sexta entrega de 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)