Giro inesperado en ‘Top Chef’: la doble expulsión dinamita la recta final del concurso

En Top Chef hemos visto a Eva Isanta y Luis Merlo cocinar juntos. Hemos visto a Belén Esteban y Mariano Peña llorar abrazados. Y a Ivana Rodríguez abrirse en canal y contarnos sus vivencias más emotivas. Sin embargo, Top Chef nunca deja de sorprendernos y en su quinta entrega llegan momentos históricos que cambiarán el rumbo del programa para siempre. “Hay cuatro novedades fuera de carta que están a punto de entrar en las cocinas”, dice Paula Vázquez. ¿Qué les deparará este capítulo a nuestros dulces y famosos pasteleros?

¿Quiénes son los cuatro nuevos pasteleros que llegan a las cocinas? Paula Vázquez ha vaticinado lo que estaba a punto de llegar: una sorpresa que cambiaría el futuro de nuestros aspirantes a Top Chef. “No sé qué está pasando, pero no me gusta mucho”, decía Alejandro. Sus deseos no son órdenes y Paula Vázquez ha dado paso a cuatros famosos: “Recibimos a Benita, Alejandra Osborne, Nicolás Coronado y Ana Morgade”. De los cuatro nuevos pasteleros, solo uno de ellos se quedará en las cocinas de Top Chef y continuará compitiendo junto a los veteranos. 02.25 min Cuatro nuevos famosos llegan a las cocinas: "Espero que solo sea una visita"

Una historia de vida: "Han pasado sesenta años hasta que he sido libre" La primera prueba de hoy nos ha hecho mirar al pasado de nuestros concursantes. Repasar sus alegrías y sus tristezas, y conocerlos con mayor profundidad. Y es que, en esta ocasión, los pasteleros han tenido que cocinar diez palmeras de chocolate, rellenas en su interior que combinen sabores de su infancia. Y para que conectasen con estos recuerdos, han recibido una sorpresa: fotos de su niñez que nos han permitido repasar sus vidas. Benita se emociona hablando de su transición: “Han pasado 61años hasta que he sido libre, me ha llevado toda una vida” “Yo a la pequeña Benita la miro y donde vosotros veis a un niño vestido de marinero, yo veo a Benita enfundada en un traje que ella no quería”, explicaba con emoción. Y seguía: “Han pasado sesenta y un años hasta que he sido libre. Me ha llevado toda una vida”. Y con lágrimas en los ojos, terminaba: “Los que hagan la comunión de marinero que sepan que si en su interior tienen una Benita, pueden ser Benita”. Finalmente, la ganadora de la prueba ha sido Ivana Rodríguez que, una vez más, ha impresionado a los jueces por su delicadeza y su precisión a la hora de cocinar. “Estoy súper emocionada. Muchas gracias. Le he dicho a Benita: “Hazme el ritual de la ganadora y ha funcionado”, decía con gracia la hermanísima. 02.11 min Benita se emociona hablando de su transición de género

Segunda prueba: Un duro veredicto Como era de esperar, la ganadora de la prueba anterior ha contado con un beneficio: hacer los grupos de esta prueba. O mejor dicho: hacer los tríos. Esta vez los concursantes han tenido que preparar una tarta con la forma de una letra. Y decorarla con frutas y colores. Los equipos han estado muy felices durante el cocinado, han tenido algún que otro imprevisto pero han terminado todos con mucha satisfacción. Sin embargo, el jurado ha decidido romper las ilusiones de nuestros concursantes y, en esta ocasión, ha sido bastante duro con los famosos. A pesar de las críticas, los jueces han tenido claro quiénes habían superado la prueba: Luis Merlo, Belén y Benita. Y por otro lado: Ivana, Natalia y Nicolás Coronado. Como consecuencia, Ana Morgade y Alejandra Osborne deberán abandonar el concurso. 34.16 min Las letter cakes que han indignado a los concursantes

Prueba de salvación: Las abejas sí pueden volar La prueba de salvación la han disputado los nuevos concursantes de los equipos ganadores. Es decir, Benita y Nicolás Coronado, que en este cocinado han tenido que decorar unas berlinas con muy buen gusto estético, pues los jueces no han probado bocado. Benita lo tiene claro. La colaboradora ha apostado por decorar este postre inspirándose en las abejas y las flores. “Dicen que las abejas no pueden volar porque su cuerpo no está preparado. Y se plantearon, entonces, ¿por qué vuelan?”, decía Benita. Y continuaba: “Vuelan porque nadie les ha dicho que no pueden volar. Y en la vida a veces no hacemos cosas porque alguien nos dice que no podemos hacerlo. Entonces, lo probamos. Y ahora nadie me dice que no puedo volar. Yo vuelo”, terminaba. 00.49 min La bonita metáfora de Benita sobre las abejas y la libertad Prueba de eliminación: Irse dejando huella Los veteranos, cuyos grupos habían perdido en la prueba por equipos, han tenido que enfrentarse a la prueba de eliminación. Sin embargo, Belén Esteban ha contado con un privilegio: salvar a uno de los concursantes. Y, por su complicidad y amistad ha decidido salvar a Samantha. Por tanto, Desi, Alejandro y Roi han luchado por salvarse. En esta ocasión, cocinando una tarta malaya, un bizcocho muy colorido que mezcla las raíces asiáticas y las europeas. El cocinado ha estado marcado por muchos nervios y frustración, y Roi ha terminado por desesperarse frente a los hornos y echándose a llorar. “No sé ni lo que estoy haciendo, voy en piloto automático”, confesaba. Por su parte, Desi ha estado tranquila durante el cocinado y Alejandro ha conseguido sacar con éxito el plato. Sin embargo, en el último momento, Desirée se ha encontrado con múltiples problemas que han llevado a la joven a convertirse en la quinta expulsada. Pero, esto no ha terminado aquí. 04.21 min Desirée Vila se convierte en la quinta expulsada de 'Top Chef'

Un abandono inesperado: "La repostería ha sido un camino maravilloso" Cuando ya tan solo quedaba por conocer si era Benita o Nicolás quien abandonaba el concurso, Luis Merlo pidió la palabra. “Tengo algo que decir”, comenzaba. “El pastelero que abandona hoy, soy yo”, confesaba. Luis Merlo abandona 'Top Chef' en pleno veredicto: "Tengo algo que decir..." “Yo pensé que iba a durar medio programa pero algo nació en mí al llegar aquí. Nunca pensé que la repostería era un camino maravilloso donde conocer tu alma, pero tengo que abordar otro proyectos que estaban antes que este”, terminaba, mientras recogía su delantal y abandonaba ante los ojos llorosos de sus compañeros. Así pues, nuestra querida Benita ha terminado ocupando el vacío que ha dejado Luis y se ha convertido en nueva concursante de Top Chef. 02.53 min Luis Merlo abandona 'Top Chef' para siempre