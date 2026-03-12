Luis Merlo abandona 'Top Chef' en pleno veredicto: "Tengo algo que decir..."

A Luis Merlo lo hemos visto en la piel de muchos personajes, pero casi nunca en la suya propia. Con él hemos sufrido, nos hemos emocionado, pero, sobre todo, nos hemos disfrutado viéndole cocinar entre el caos y la ironía mientras hacía lo que mejor sabe hacer: entretener.

Luis nos ha hecho cómplices de cada una de sus recetas y nos ha dejado grandes reflexiones, que no solo hablan del concurso de pastelería, sino de la vida misma. Y ahora, después de muchas semanas cocinando a su lado, el actor ha decidido echarse a un lado y abandonar Top Chef: dulces y famosos para siempre.

El último adiós de Luis Merlo: "Quien abandona hoy, soy yo" Después de varios cocinados y en pleno veredicto del jurado, Luis interrumpió a Paco. “Tengo algo que decir”, comenzaba. Sus compañeros no podían creer lo que parecía que estaba a punto de pasar. “El pastelero que abandona hoy, soy yo”, confesaba. “Yo pensé que iba a durar medio programa, pero algo nació en mí al llegar aquí”, continuaba, emocionado. “Nunca pensé que la repostería era un camino maravilloso donde conocer tu alma, pero tengo que abordar otros proyectos que estaban antes que este”, terminaba, mientras recogía su delantal y abandonaba ante los ojos llorosos de sus compañeros. 02.53 min Luis Merlo abandona 'Top Chef' para siempre

El paso de Luis Merlo por Top Chef: una retirada a tiempo es una victoria El concurso del actor ha estado repleto de éxitos y fracasos. Porque si algo hemos aprendido de él, es que en su vida no hay espacio para las medias tintas. Nacido en una familia de artistas, Luis ha echado mano del humor para divertirnos y nos ha dado lecciones que no olvidaremos nunca, como aquella en la que explicaba cómo gestiona él las adversidades que se le presentan: "Hay gente que se viene abajo cuando no sabe hacer algo; yo me vengo muy arriba porque pienso en lo bien que me lo voy a pasar aprendiendo a hacerlo", explicaba. Las lecciones de vida de Luis Merlo en ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ A pesar de su desastroso comienzo y de esa primera tarta que nos quitó el hambre a todos los que vimos el cocinado desde casa, Luis ha aprendido y demostrado una gran evolución a lo largo del concurso. Ahora, el actor abandona para volver a su vida cotidiana y obedecer a aquellos compromisos que tenía antes de entrar a Top Chef: dulces y famosos. Sin embargo, se va con el cariño del público y nos deja una última enseñanza: una retirada a tiempo es una victoria. 00.37 min La lección de vida de Luis Merlo