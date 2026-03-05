Joseba Arguiñano se sincera sobre su familia en ‘Top Chef’: “Ella es mi maestra”

Su padre lleva años cocinando en la televisión y ha enseñado durante décadas a nuestros padres y madres a hacer recetas de todo tipo. Y su tía es la repostera más dulce de toda la televisión. ¿Sabes de quién te hablamos? ¡De Joseba Arguiñano! El cocinero ha sido uno de los invitados al nuevo programa de Top Chef: Dulces y famosos y su visita no ha pasado desapercibida para ninguno de los concursantes.

¿Quién es Joseba Arguiñano? Nacido en Zarautz (Guipúzcoa), Joseba pertenece a una de las familias más conocidas de la gastronomía en España, ya que es hijo del popular chef Karlos Arguiñano y sobrino de Eva Arguiñano. Desde joven mostró interés por la cocina, aunque decidió especializarse especialmente en el mundo de la repostería y la panadería, como su tía. Joseba ha ganado popularidad en televisión. Ha colaborado en programas culinarios y ha participado junto a su padre en espacios donde comparte recetas, consejos y trucos de repostería, mostrando un carácter cercano y natural frente a las cámaras. Esta vez, llega a Top Chef: dulces y famosos para acompañar a su tía y presentar a los concursantes una prueba muy especial. 09.14 min Joseba Arguiñano irrumpe en las cocinas con una sorpresa: "Mi tía ha sido mi maestra"

Unas carolinas de Bilbao con sorpresa Joseba Arguiñano ha llegado a Top Chef con una cosa muy clara: Eva Arguiñano ha sido muy importante en su carrera profesional. “Mi tía ha sido mi maestra”, decía el joven. Y Eva respondía: “Confío mucho en él, para mí es como mi guía”. Como en Top Chef nada es tan fácil como parece, Joseba ha traído consigo una prueba en la que los pasteleros han tenido que volver a enfrentarse a la caja negra. De nuevo, no podrán ver nada. Aunque esta vez, uno de ellos podrá usar solo el tacto y el otro, solo el gusto. Un cuarto eliminado, un duro enfrentamiento y un robo: “Respira, Natalia, respira” ¿El mayor enigma de este cocinado? El hojaldre, ya que al inflarse en el horno ha impedido que los pasteleros puedan rellenarlo. Y, a pesar de los intentos de los jueces por hacérselo entender con indirectas, a los celebrities no les ha quedado muy claro. Por fin, este cocinado nos ha permitido ver a una Natalia más relajada que, por primera vez, disfrutaba. “He estado más relajada y hacer este postre ha sido un aprendizaje”, expresaba. Y Joseba Arguiñano, respondía: “Se nota que has disfrutado porque tienes merengue hasta en el pelo”. Natalia se llena de merengue en la caja negra de 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)