La dolorosa despedida de Mariano Peña y Belén Esteban en ‘Top Chef’: “Él va a estar conmigo para toda la vida”
- Belén Estaban y Mariano Peña se funden en un emotivo abrazo en el plató de Top Chef: dulces y famosos
- No te pierdas los divertidos momentos de Top Chef en RTVE Play
Hay veces que la realidad supera la ficción. Y el crossover entre Belén Esteban y Mariano Peña no lo habríamos imaginado ni en el mejor de los escenarios. Sin embargo, Top Chef: dulces y famosos nos ha traído situaciones emocionantes y un casting capaz de atrapar a cualquiera.
A lo largo de la historia hemos visto cómo miles de amistades se creaban y se rompían dentro de la pantalla. Y Marino Peña y Belén Esteban no han sido menos. Les hemos visto forjar con calma y mucha admiración esta bonita relación y les hemos visto despedirse al calor de los focos de televisión.
Sin embargo, su amistad no se ha podido ver solo delante de cámaras, sino también detrás. Si una palabra ha definido a la colaboradora y el actor durante las grabaciones ha sido “inseparables”. Han comido juntos, han pasado su tiempo libre juntos y se han convertido en confidentes el uno del otro cada día, dentro y fuera de las cocinas.
El adiós de Belén Esteban y Mariano Peña
Después de una tercera prueba que llevó a Mariano Peña a enfrentarse con Ivana Rodríguez en un cocinado donde era imprescindible tener mucha precisión y maña con el caramelo, Mariano presentó un plato que superó sus expectativas. Sin embargo, para Paco, Osvaldo y Eva no fue suficiente.
Cuando el jurado pronunció el nombre de Mariano Peña en la expulsión, la cara de Belén cambió de repente: tenía que despedirse de un amigo. “Mariano y yo somos como un matrimonio”, decía emocionada. “Nos hemos reído mucho, muchísimo. Y me da mucha pena que se vaya. Ahora mismo estoy muy triste”, confesaba. Y terminaba: “Mariano Peña siempre va a estar en mi vida”.
