Un tercer expulsado y un adiós inolvidable para Belén Esteban: “Estoy muy triste. Siempre va a estar en mi vida"

Hay programas que te hacen la vida más amena y desenfadada, y Top Chef: dulces y famosos es uno de ellos. Después de un segundo programa que nos tuvo en vilo hasta el final y en el que tuvimos que decir adiós a una de nuestras concursantes más queridas, esta tercera entrega llega con más postres, emociones y mucho buen rollo.

De lo que no cabe duda es de que los famosos se están dejando el alma en demostrar que son los mejores pasteleros. “Paso más tiempo con vosotros que con mi marido”, decía Belén Esteban. Y es que, nadie dijo que Top Chef fuese un camino de rosas. ¿Conseguirán los concursantes superar las pruebas de este tercer programa?

Primera prueba: Mucho corazón y algún tendón Esta prueba es especial. Distinta. Compleja, e incluso, arriesgada. Ya lo dice Javier Estévez, repostero con una estrella Michelin: “Para usar estos misteriosos ingredientes en pastelería hay que darle al seso”, explicaba. Si todavía no lo has adivinado, nuestros concursantes deberán cocinar con casquería y replicar la receta de ñoquis de tendón de este reputado pastelero. ¿El resultado? Un plato de Mariano Peña que Paco Roncero prefiere olvidar. Presentaciones feas. Alguna que otra alegría y una historia de superación: la de Desi. La joven ha nombrado su plato ‘Un pie en la tumba’ y ha contado la historia de cómo perdió su pierna. “Cuando perdí la pierna, la enterramos. Era gimnasta y tuve una lesión. Me comunicaron que tenían que amputarla por encima de la rodilla”, contaba la joven atleta. Poniendo un punto de humor al cocinado, Roi ha decidido poner un nombre a su plato bastante musical: ‘Tendon´t stop me now’. Sin embargo, su broma no ha hecho tanta gracia como él esperaba. “El chiste era buenísimo, pero con los nervios no me salió bien”, decía el cantante con picardía. Finalmente, la ganadora de la prueba fue Samantha Ballentines. ”¡Toma ya, la travesti ha ganado!", celebraba la artista poniendo fin a un complicado y desafiante primer cocinado. Javier Estévez llega a las cocinas de Top Chef: dulces y famosos Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Segunda prueba: De cinco en cinco Esta segunda prueba no es igual que las que hemos visto hasta ahora. En esta ocasión, no se enfrentaron por equipos, sino que compitieron individualmente. En la primera ronda lo hicieron cinco pasteleros y el peor de ellos fue a la prueba de eliminación. Lo mismo sucede con los otros cinco pasteleros que compitieron en la segunda ronda. De cada cocinado, los dos peores pasteleros viajaron directos a la prueba de eliminación. Primero ronda: Piononos de Granada En esta ronda han competido Tote, Alejandro, Mariano, Belén y Samantha. Y han tenido que cocinar un postre típico de Granada: los piononos. Esta vez, ha sido Eva Arguiñano quien les ha guiado en el cocinado y la repostera ha dado mucha caña a nuestros famosos reposteros. Para Mariano el cocinado ha sido complejo. Alejandro y Samantha han bailado y jugado entre ellos. Belén Esteban ha tenido problemas con el soplete. Y Tote ha terminado llorando y mostrando que debajo de su “divineo” hay una persona sensible: “A lo largo de mi vida he tenido que demostrar más que los demás y cuando fallaba siempre había alguien que me señalaba”, decía el influencer. 00.23 min Mariano Peña intenta arreglar el desastre culinario: "He confundido soplar con un soplete" Segunda ronda: Alfajores argentinos En la segunda ronda ha sido Osvaldo quien ha cocinado con los famosos. Esta vez se ha tratado de una receta argentina: los alfajores. El cocinado ha puesto de los nervios a los concursantes y ha emocionado a Ivana Rodríguez que no ha podido evitar acordarse de su padre. “Hace años falleció mi padre y fui a Argentina a cuidarlo. Mientras estuvo en el hospital pasé muchas horas con él. Y los alfajores significan ese cariño y apoyo del equipo médico que me veía como me esforzaba a diario cuando estaba sola en navidades allí”, decía la hermana de Georgina Rodríguez. Y terminaba: “Esta receta se la dedico a mi padre que era argentino y está en el cielo”. Finalmente, el jurado ha decidido que los peores postres han sido los de Mariano Peña e Ivana Rodríguez. 01.03 min Ivana se rompe en 'Top Chef': "Se lo dedico a mi padre que está en el cielo"

Prueba de fuego: Hilos de caramelo y un adiós Si algo tienen las pruebas de fuego es que sacan lo mejor y lo peor de nuestros concursantes. Así lo demostró el maravilloso Luis Merlo en el programa anterior. Y así ha sido en esta prueba en la que los concursantes han tenido que cocinar un plato que parece sencillo por sus elaboraciones, pero que requiere de mucha maña y precisión: ‘Isla Flotante’. El cocinado ha estado muy igualado y los hilos de caramelo le han jugado muy malas pasadas a ambos reposteros. Como consecuencia, para los jueces los dos platos han estado muy reñidos, y como bien ha dicho Paco Roncero: “la diferencia ha estado en los pequeños detalles”. Así que, con abrazos entre Ivana y Mariano y mucha emoción entre sus compañeros, el jurado ha dado el veredicto final: “El tercer expulsado de Top Chef: dulces y famosos es… Mariano Peña”. La decisión ha dolido mucho a Belén Esteban que ha querido dedicarle unas palabras a su compañero: “Mariano Peña y yo somos como un matrimonio”, decía. Y terminaba: “Mariano siempre va a estar en mi vida”. 01.41 min Mariano Peña se despide de 'Top Chef' para siempre: "Fue bonito mientras duró"