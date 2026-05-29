Consumo multa a Mercadona con 30.000 euros por información "engañosa" en el etiquetado

El Ministerio de Consumo ha sancionado con 30.000 euros a la cadena de supermercados Mercadona por información "engañosa" en el etiquetado de sus "tortillas de avena 51%" tras una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción.

El ministerio destaca en un comunicado que con esta multa "consolida el criterio mantenido por las autoridades de consumo de hacer responsable a la empresa distribuidora de la información que se facilite en los productos comercializados bajo la marca del distribuidor -marca blanca-, aun cuando no intervenga en el proceso de fabricación o envasado del producto".

El Secretario General de Consumo y Juego ha detectado tres infracciones en el etiquetado de este producto. En primer lugar, lo denomina "pan especial" cuando incumple el porcentaje de harina integral adecuado. Además, no incluye los datos de contacto de la empresa "en cuyo nombre se comercializa el producto" y, por último, "lleva a engaño al consumidor sobre la cantidad real de cereal integral que contenía".