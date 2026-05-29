Consumo multa a Mercadona con 30.000 euros por información "engañosa" en el etiquetado
- Lo acusa de "llevar a engaño en la cantidad real de cereal integral" de sus "tortillas de avena 51%"
- Consumo señala que Mercadona debe responsabilizarse de sus productos de marca blanca
El Ministerio de Consumo ha sancionado con 30.000 euros a la cadena de supermercados Mercadona por información "engañosa" en el etiquetado de sus "tortillas de avena 51%" tras una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción.
El ministerio destaca en un comunicado que con esta multa "consolida el criterio mantenido por las autoridades de consumo de hacer responsable a la empresa distribuidora de la información que se facilite en los productos comercializados bajo la marca del distribuidor -marca blanca-, aun cuando no intervenga en el proceso de fabricación o envasado del producto".
El Secretario General de Consumo y Juego ha detectado tres infracciones en el etiquetado de este producto. En primer lugar, lo denomina "pan especial" cuando incumple el porcentaje de harina integral adecuado. Además, no incluye los datos de contacto de la empresa "en cuyo nombre se comercializa el producto" y, por último, "lleva a engaño al consumidor sobre la cantidad real de cereal integral que contenía".
Infracción "leve"
El área que dirige Pablo Bustinduy ha considerado estas infracciones como "leves" y les ha impuesto la sanción correspondiente en su grado máximo con 10.000 euros cada una. Además, Consumo exige "la rectificación" de los "incumplimientos identificados".
En nota de prensa, Facua ha destacado que el Ministerio de Consumo "confirma" con esta sanción que Mercadona "ha vulnerado el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007" de defensa de los consumidores, "emplea prácticas comerciales desleales" e incumple "las normas relativas" a "etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios".
Mercadona tiene un plazo de dos meses para presentar recurso contra esta resolución.