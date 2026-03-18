Consumo obligará a las grandes superficies a etiquetar en braille productos con alérgenos o sustancias peligrosas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a obligar a las grandes superficies comerciales —de 400 metros o más— a etiquetar en braille los alimentos que contengan alérgenos y productos de limpieza y cosmética que contengan sustancias peligrosas.

El Ministerio lo hará a través de un real decreto con el que busca implantar un etiquetado accesible en el cunsumo y donde también se recoge el derecho de estas personas a disponer de atención personalizada durante el proceso de compra si así lo necesitan. Esta nueva normativa quiere garantizar el derecho de los consumidores con discapacidad visual a recibir información clara y comprensible de los productos que adquieren y, además, protegerlos frente a situaciones que puedan provocar riesgos para su salud.

Antes de aprobar definitivamente la medida, el Consumo ha iniciado un proceso de información pública que terminará el próximo 12 de abril. Este proceso está abierto a la ciudadanía, organizaciones y sectores afectados, con el fin de que puedan presentar aportaciones al texto.