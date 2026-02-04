El Gobierno propone asignar el prefijo 400 a las llamadas comerciales para facilitar su identificación
- El Ministerio de Transformación Digital quiere que los usuarios puedan reconocerlas con mayor facilidad
- Los operadores tendrán que bloquear las llamadas comerciales que no usen esta numeración
El Gobierno ha propuesto una nueva numeración para facilitar la identificación de las llamadas comerciales y de atención al cliente. Concretamente, quiere que contengan nueve dígitos y que comiencen con el prefijo 400, lo que permitirá a los usuarios saber que se trata de este tipo de comunicaciones y decidir si atenderlas o no. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado este miércoles dos resoluciones para someterlas a trámite de audiencia.
Según el ministerio, esta numeración será bidireccional, de forma que los clientes podrán recibir y realizar llamadas con un coste que no podrá superar al de una llamada normal. Estas medidas buscan hacer cumplir la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) aprobada el pasado mes de diciembre y también complementan el plan antiestafas telefónicas y por SMS.
Los operadores bloquearán las llamadas comerciales que no usen esta numeración
Por otro lado, Transformación Digital también propone que las llamadas de atención al cliente —las que realizan las empresas para contactar clientes y gestionar contratos en curso— solamente podrán hacerse desde los números cortos atribuidos para ello, los rangos gratuitos 800 y 900 o los números geográficos.
Cuando los números 400 estén plenamente operativos, los operadores bloquearán las llamadas que identifiquen como comerciales y de atención al cliente y que no estén usando la numeración fijada. Si un usuario recibe una de estas comunicaciones desde un número no autorizado, podrá denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Con estas medidas, el Gobierno busca proteger a la ciudadanía contra estafas telefónicas y llamadas comerciales no deseadas. Desde Transformación Digital indican que el plan antiestafas telefónicas y por mensajes SMS fraudulentos se aprobó en marzo de 2025 y, desde entonces, los operadores de telecomunicaciones han bloqueado 169,5 millones de llamadas y 10,4 millones de SMS con intenciones fraudulentas.