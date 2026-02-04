El Gobierno propone asignar el prefijo 400 a las llamadas comerciales para facilitar su identificación

El Gobierno ha propuesto una nueva numeración para facilitar la identificación de las llamadas comerciales y de atención al cliente. Concretamente, quiere que contengan nueve dígitos y que comiencen con el prefijo 400, lo que permitirá a los usuarios saber que se trata de este tipo de comunicaciones y decidir si atenderlas o no. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado este miércoles dos resoluciones para someterlas a trámite de audiencia.

Según el ministerio, esta numeración será bidireccional, de forma que los clientes podrán recibir y realizar llamadas con un coste que no podrá superar al de una llamada normal. Estas medidas buscan hacer cumplir la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) aprobada el pasado mes de diciembre y también complementan el plan antiestafas telefónicas y por SMS.