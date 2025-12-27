El BOE publica la ley de atención a la clientela: fin de las llamadas 'spam' y menos tiempo de espera al teléfono

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la ley de atención a la clientela, una medida que promete acabar con las llamadas comerciales no deseadas o 'spam' y las renovaciones de contrato no consentidas y reducir el tiempo de espera de los clientes para ser atendidos por teléfono, entre otros.

La ley, que entrará en vigor este domingo, fue aprobada el pasado 11 de diciembre por el último pleno del Congreso de este año, tras iniciar su andadura en 2011 y necesitar más de una década para culminar su camino. Así afectará la ley a los clientes:

Códigos para el 'spam' y mejor y más rápida atención telefónica Con esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico y los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear las llamadas que no cumplan con estos criterios, y será la Administración Pública la responsable de validar previamente los protocolos y patrones técnicos que desarrollen los operadores para detectar este tipo de llamadas. También se busca garantizar que el 95% de las llamadas que reciban sean atendidas en una media de tiempo inferior a tres minutos y no se podrán atender sólo por contestadores automáticos o inteligencia artificial, siempre deberá existir la opción de hablar con un operador humano. Las reclamaciones de los clientes deberán ser atendidas en un plazo máximo de 15 días y se busca acabar también con los gastos de gestión ocultos.