Horario y dónde ver en TV la primera semifinal de Benidorm Fest 2026

Este martes 10 de febrero se celebra la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. Son nueve participantes los que luchan por hacerse un hueco en la gran final del sábado 14 de febrero, que se celebra en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. En esta primera semifinal, los artistas y el orden de actuación es el siguiente: KITAI, María León ft. Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth. Veremos con qué nos sorprenden los participantes en su puesta en escena. La segunda semifinal, con otras nueve actuaciones, se celebrará este jueves 12 de febrero.

En esta quinta edición del Benidorm Fest hay algunas novedades importantes para celebrar un lustro de vida. Una de esas novedades tiene que ver, precisamente, con la puesta en escena de las diferentes propuestas. En esta nueva edición se incorporan dos modelos distintos: por un lado, estará el modelo in-house, dirigido por el equipo artístico de RTVE con Sergio Jaén al frente, que permitirá a los artistas desarrollar su propuesta de la mano de la corporación con ensayos previos incluidos.

Por otro, se mantiene la opción out-house para aquellos participantes que prefieran trabajar con su propio equipo creativo, aunque en este caso contarán con el seguimiento y el apoyo técnico de RTVE. La cadena ha recalcado que respetará la visión artística de cada candidatura y que solo se introducirán ajustes necesarios para dar coherencia al conjunto del certamen alicantino.

En cada semifinal, se va a elegir a seis artistas que llegarán a la gran final del 14 de febrero y, por tanto, el número de finalistas aumenta: se pasa de ocho en 2025, a doce en 2026, en un intento de la organización por incluir al mayor número de artistas posible. Otro dato importante son las votaciones y, sobre todo, la forma en que se puede votar, y gratis. En las semifinales, las votaciones arrancarán después de que se lleven a cabo todas las actuaciones. Sin embargo, en la gran final se podrá votar, y gratis, desde el inicio de la gala. La forma de hacerlo es a través de llamadas, sms, o a través de la app de RTVE Play. ¡Te lo explicamos todo en el siguiente vídeo!

01.01 min Benidorm Fest 2026 | ¡Vota gratis a tu favorito!

Presentadores y premio Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand conducirán las galas de la primera y de la segunda semifinal, y Lalachus se les unirá en la final del 14 de febrero. Por supuesto, podrás tener todos los destalles y curiosidades del festival en el Benidorm Calling que ofrece RTVE Play. Otra novedad de esta edición es el premio: después de años entregando al ganador el Micrófono de Bronce, en este certamen se recupera la mítica Sirenita del Festival de la Canción de Benidorm. Lo que se mantiene es la dotación económica para quienes queden en primer lugar: 100.000 euros están destinados a los intérpretes ganadores y 50.000 para los compositores del tema. Benidorm Fest 2026: así queda el reparto de artistas en las dos semifinales