Benidorm Calling: el previo imprescindible del Benidorm Fest con Lalachus y Ángela Fernández

Arranca la semana más esperada del año para los amantes de la música: la semana del Benidorm Fest. Y, como ya es tradición, RTVE Play calienta motores con la antesala perfecta a las galas de la quinta edición del certamen alicantino. Vuelve Benidorm Calling, el previo más gamberro, divertido e imprescindible del concurso, que celebra tres programas especiales en directo como aperitivo de las semifinales y la gran final del Benidorm Fest 2026.

Tras tres programas previos emitidos desde Madrid, con Inés Hernand y Ángela Fernández, en los que se han repasado los 18 temas participantes, Benidorm Calling viaja un año más hasta la ciudad alicantina. El Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm será el escenario de los tres previos a las galas, que estarán presentados por Lalachus y Ángela Fernández, y en la gran final se sumarán Javi Hoyos y Marina Rivers. ¿Te lo vas a perder?

Benidorm, epicentro del Benidorm Calling El Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm volverá a convertirse en el cuartel general del Benidorm Calling durante la semana del festival. Desde allí se emitirán en directo los tres programas previos a las galas, conducidos por Lalachus y Ángela Fernández, que acompañarán al público en la cuenta atrás hacia las semifinales y la gran final. Lalachus y Ángela Fernández, el tándem del Grand Prix, estarán al frente de los especiales del martes 10 y jueves 12, coincidiendo con las dos semifinales, a partir de las 20:00 horas. Para la gran final del sábado 14 de febrero, Javi Hoyos tomará el relevo como presentador principal, junto a Ángela Fernández y Marina Rivers, como estrella invitada de una noche que arrancará en directo a las 20:00 horas. Benidorm Calling Quinta temporada del 'Benidorm Calling', el previo más gamberro del Benidorm Fest Este año, doble ración de Benidorm Calling. Calienta motores con Ángela Fernández, Inés Hernand, Lalachus, Javi Hoyos, Marina Rivers y Rubén Avilés... Ver ahora Además, el programa ampliará su cobertura con el creador de contenido Rubén Avilés y los periodistas de RTVE Play Daniel Borrego y Patri Campos, que ofrecerán la última hora de los ensayos, el ambiente en el Palau y todo lo que se mueva alrededor del Benidorm Fest. Por el plató pasarán los 18 artistas de esta quinta edición, en una conexión constante con el corazón del festival.