Fechas del Benidorm Fest 2026: agenda completa con las citas imprescindibles del festival
- No te pierdas ningún contenido del Benidorm Fest 2026 en RTVE
- Conoce todos los candidatos de este año en RTVE Play
¡Estamos a punto de entrar en la semana del Benidorm Fest 2026! Unos días llenos de eventos y de emoción que culminarán el sábado 14 de febrero con la elección de la propuesta musical que sustituirá en el trono a Melody.
La quinta edición del Benidorm Fest promete una inmensa variedad de ensayos, ruedas de prensa, programas previos y post, muchas sorpresas y tres apasionantes galas. La primera semifinal será este martes 10 de febrero, la segunda, el jueves 12 de febrero, y por último, las doce mejores canciones se lo jugarán todo en la final del sábado. Podrás ver todo esto en La 1 y RTVE Play y escucharlo en RNE.
En nuestro canal del Benidorm Fest hemos preparado una cobertura especial desde la ciudad alicantina. ¿Quieres vivir con los 18 participantes su aventura en Benidorm? La aventura comienza este sábado 7 de febrero con la alfombra fucsia, photocall y la fiesta de bienvenida del festival. ¡Apunta bien las fecha porque hay mucho por venir!
Sábado 7 de febrero
Presentación Oficial del Benidorm Fest. El acto inaugural contará con la participación de artistas, delegaciones, invitados y medios de comunicación. La quinta edición del Benidorm Fest arranca oficialmente con la alfombra fucsia por la que pasarán todos los participantes. Además, para esta gala inaugural ya está confirmada la actuación de artistas invitadas como Natalia de OT, que tampoco se quiere perder el arranque de esta quinta edición.
- 18:00h: Alfombra fucsia y Photocall
- 20:00h: Fiesta de bienvenida
- 21:30h: Tony Aguilar
Domingo 8 de febrero
El domingo será el día de los más pequeños con varios actos del Benidorm Fest Junior. Con la participación de artistas que han representado a España en Eurovisión Junior en los últimos años y personajes de nuestro canal Clan. Será en el Auditorio Rafael Doménech Pardo. Centro Cultural de Benidorm.
- 17:30h: Photocall del Benidorm Fest Junior
- 18:30h: Benidorm Fest Junior
Lunes 9 de febrero
La quinta edición del certamen alicantino arranca por la mañana con la Rueda de Prensa de Artistas. El lunes 9 de febrero a las 11:30 horas estaremos en directo para dar el pistoletazo de salida a esta semana única. Por la noche, 9 de los 18 concursantes se subirán al escenario para realizar un ensayo antes de la gran cita en la primera semifinal del martes. ¡No te lo pierdas porque te lo vamos a contar todo!
- 11:30h: Rueda de Prensa con los 18 participantes de este año en un directo que podrá seguirse en RTVE Play
- 22:00h: Ensayos individuales de la Primera Semifinal
Martes, 10 de febrero
Ahora sí que sí, este martes llega la Primera Semifinal y los nervios están a flor de piel. ¡Te lo vamos a contar todo en directo! Los artistas tendrán una última oportunidad para pulir los detalles y que su puesta en escena roce la perfección. No pierdas detalle a todo lo que tenemos por delante:
- 19:30h: Benidorm Calling. Programa previo antes de la Primera Semifinal en RTVE Play
- 21:00h: Photocall de la Primera Semifinal
- 22:45h: Primera Semifinal del Benidorm Fest 2025 en La 1 y RTVE Play
- 01:00h: Rueda de prensa post-gala en RTVE Play. Seis clasificados
Miércoles, 11 de febrero
¡La fiesta no para! Tras la Primera Semifinal, viviremos los ensayos de los nueve participantes que actuarán el jueves en la Segunda Semifinal. Nosotros te lo contamos todo en nuestra web.
- 18:00h: Phtocall Euroclub
- 19:00h: Actuaciones Euroclub con artistas invitados y participantes de otras ediciones
- 22:00h: Ensayos individuales de la Segunda Semifinal.
Jueves, 12 de febrero
¡El jueves es el día de la Segunda Semifinal! Los nueve últimos candidatos se subirán al escenario del Palau D'Esports L'Illa de Benidorm para sorprender a público y jurado. ¡No te lo pierdas!
- 19:30h: Benidorm Calling. Programa previo antes de la Segunda Semifinal en RTVE Play
- 21:00: Photocall de la Segunda Semifinal
- 22:45h: Segunda Semifinal del Benidorm Fest 2025 en La 1 y RTVE Play
- 01:00h: Rueda de prensa post-gala en RTVE Play. Seis clasificados
Viernes, 13 de febrero
Tras las dos semifinales, tendremos al fin a los 12 clasificados para la Gran Final del sábado 14 de febrero. Todo puede pasar, así que no perdáis detalle de lo que está por venir durante este viernes. ¡Nervios al máximo!
- 11:30h: Rueda de Prensa: Sorteo de los Finalistas en RTVE Play.
- 19:00h: Photocall Euroclub
- 20:00h: Actuaciones Euroclub con artistas invitados y participantes de otras ediciones
Sábado, 14 de febrero
¡El gran día! Este sábado se celebra la Gran Final del Benidorm Fest 2026, donde conoceremos la propuesta musical que se va a llevar la Sirenita de esta quinta edición. Entre los finalistas, 12 artistas que luchan por la corona ¿Quién ganará? ¡No te lo pierdas!
- 19:30h: Benidorm Calling. Programa previo antes de la Gran Final en RTVE Play.
- 20:00h: Photocall y entrega de Sirenitas a las exganadoras del Benidorm Fest
- 22:00h: Gran Final del Benidorm Fest 2025 en La 1 y RTVE Play.
- 01:00h: Rueda de Prensa con la/el ganador de este Benidorm Fest 2026
No lo olvides, ¡votar es gratis!
Este año se podrá votar gratis en el Benidorm Fest 2026. Además de votar por SMS, opción que seguirá disponible, también puedes votar en la app de RTVE Play. Tanto en la primera como en la segunda semifinal, los espectadores del Benidorm Fest podrán votar por la canción que quieran que pase a la gran final del sábado 14 de febrero. Solo podrán votar por ella una vez. En la final, con los doce finalistas ya elegidos, podrás volver a votar por tu canción ganadora durante toda la gala, desde que comiencen las actuaciones, así que tendrás tiempo de sobra para decantarte por tu canción favorita en este Benidorm Fest 2026.
Conoce a los 18 participantes:
La primera semifinal seguirá el siguiente orden:
1.KITAI – ‘El Amor Te Da Miedo’
2. María León ft. Julia Medina – ‘Las Damas y el Vagabundo’
5. Izan Llunas – ‘¿Qué vas a hacer?’
6. Dora & Marlon Collins – ‘Rakata’
7. Tony Grox & LUCYCALYS – ‘T AMARÉ’
8. Mikel Herzog Jr. – ‘Mi Mitad’
9. Kenneth – ‘Los Ojos No Mienten’
La segunda semifinal seguirá el siguiente orden:
2. KU Minerva – ‘No Volveré a Llorar’
3. Funambulista – ‘SOBRAN GILIPO**AS’
5. The Quinquis – ‘Tú No Me Quieres’
7. Rosalinda Galán – ‘Mataora’