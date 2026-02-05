Agoney, Jorge González y Selena, invitados del tercer programa del 'Benidorm Calling': Así puedes seguirlo en directo

Si no tienes plan para esta tarde, créenos, no te puedes perder el nuevo programa del Benidorm Calling. El último antes de poner rumbo a Benidorm Fest 2026, que arranca el próximo martes 10 de febrero. Desde las 19.00 horas (hora peninsular), Inés Hernand y Angela Fernández estarán ya preparadas para repasar los últimos seis perfiles de los participantes de esta quinta edición. Además, tendrán a la pareja de colaboradoras de moda: Marta Riesco y Laura del Val y también se pasarán por el programa exparticipantes del Benidorm Fest, así como el director del certamen alicantino, Cesar Vallejo, y la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, que nos darán alguna que otra exclusiva como toda esta semana ¿Te lo vas a perder?

Selena estrena en Benidorm Calling su nuevo single Selena, una de las excomponentes del dúo Sonia y Selena, llega al Benidorm Calling para presentar su nuevo single, con el que seguro llena de ritmo nuestro plató. La mallorquina conoce muy cerca todo lo que tiene que ver con el Benidorm Fest porque participó, junto a Sonia, en la edición del año pasado con su canción "REINAS". El dúo volvió a reunirse décadas después de su gran éxito "Yo quiero bailar", que seguro que todas recordáis. Con este disco llegaron a vender más de 1.500.000 copias en España y Latinoamérica durante el verano de 2001, lo que les valió varios discos de Oro y de Platino. Hace solo unas semanas, cuando visitaron el plató del Late Xou, Selena le confesó a Marc Giró que vendió su disco de Platino, con lo que consiguió un buen pellizco. Sonia aseguró que viendo el dinero que logró su compañera por esta venta, se está planteando hacer lo mismo. Pero nuestra invitada de hoy en el Benidorm Calling es una caja de sorpresas: además de cantar, Selena también ha confesado que trabaja como coach vibracional y médium algo que, dice, utiliza para ayudar a muchas personas.

Agoney y Jorge González, dos estrellas del Benidorm Fest En esta previa antes de poner rumbo al festival alicantino, también estarán en el Benidorm Calling dos pesos pesados del Benidorm Fest de ediciones anteriores: Agoney y Jorge González. Precisamente este último visita nuestro plató para contar cómo ve las propuestas de este año y qué podemos esperar de la quinta edición de este festival que se está convirtiendo en cita obligada para muchos artistas. Jorge González nos deleitó con "Caliente" en el Benidorm Fest de 2024, una canción con la que el cantante madrileño lucía cuerpo y llenaba de música el escenario alicantino. Además del Benidorm Fest, Jorge González intentó representar a España en Eurovisión dos veces más. Por su parte, Agoney también estará en este tercer programa del Benidorm Calling para contarnos todas las novedades de su carrera musical. El artista canario participó en el Benidorm Fest de 2023 y se quedó a las puertas de hacerse con el Micrófono de Oro. "Quiero arder" fue el tema que interpretó en la gran final. Además, hoy no es un día cualquiera y por eso también estarán en el plató los presentadores del Benidorm Calling que conducirán la gran final del sábado 14 de febrero. Javi Hoyos y Marina Rivers nos van a contar sus sensaciones y sus propuestas favoritas de esta edición del Benidorm Fest 2026. Por cierto, Marina Rivers se conectará desde Japón, que está allí de viaje durante estos días, pero no se quería perder la previa antes de que arranque el festival.