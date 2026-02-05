El Tribunal de Justicia de la UE anula la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad a Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves la decisión del Parlamento europeo de retirar la inmunidad parlamentaria del líder de Junts y expresidente catalán, Carles Puigdemont, y de los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, en un fallo sin consecuencias prácticas dado que ninguno de ellos ocupa un escaño en el Parlamento Europeo.

Además, la sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE.es establece que el Parlamento Europeo cargará con sus propias costas correspondientes tanto al procedimiento ante el tribunal como al procedimiento de casación, y con las costas de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

La justicia europea se ha pronunciado así sobre el recurso que interpusieron los tres contra la decisión del Parlamento europeo de retirarles la protección parlamentaria en 2021, después de que el Tribunal Supremo solicitase el suplicatorio para poderles juzgar en España por la causa del procés.

El abogado general de la UE Maciej Szpunar ha recomendado al tribunal el sobreseimiento de la causa para Puigdemont y Ponsatí, porque al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024 "ya no tienen interés en ejercitar la acción".

El Pleno del Tribunal Constitucional acordó el pasado 27 de enero por unanimidad mantener la orden de detención nacional que pesa contra Puigdemont, en un fallo acordado por 10 votos a favor y uno en contra, el del magistrado Ramón Sáez.