El Tribunal de Justicia de la UE anula la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad a Puigdemont
- Se pronuncia así sobre el recurso que los tres presentaron contra la decisión del Parlamento europeo
- El abogado general de la UE había recomendado el sobreseimiento de la causa para Puigdemont y Ponsatí
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves la decisión del Parlamento europeo de retirar la inmunidad parlamentaria del líder de Junts y expresidente catalán, Carles Puigdemont, y de los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, en un fallo sin consecuencias prácticas dado que ninguno de ellos ocupa un escaño en el Parlamento Europeo.
Además, la sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE.es establece que el Parlamento Europeo cargará con sus propias costas correspondientes tanto al procedimiento ante el tribunal como al procedimiento de casación, y con las costas de Puigdemont, Comín y Ponsatí.
La justicia europea se ha pronunciado así sobre el recurso que interpusieron los tres contra la decisión del Parlamento europeo de retirarles la protección parlamentaria en 2021, después de que el Tribunal Supremo solicitase el suplicatorio para poderles juzgar en España por la causa del procés.
El abogado general de la UE Maciej Szpunar ha recomendado al tribunal el sobreseimiento de la causa para Puigdemont y Ponsatí, porque al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024 "ya no tienen interés en ejercitar la acción".
El Pleno del Tribunal Constitucional acordó el pasado 27 de enero por unanimidad mantener la orden de detención nacional que pesa contra Puigdemont, en un fallo acordado por 10 votos a favor y uno en contra, el del magistrado Ramón Sáez.
El abogado general de la UE ve "interés" en que el caso siga para Comín
En cambio, sí cree que el caso "sigue teniendo interés" para Comín, quien se presentó a los comicios y obtuvo los votos necesarios para revalidar su escaño, aunque no lo ocupa porque no acudió a Madrid a acatar la Constitución española, por riesgo a ser detenido. El abogado considera, aún así, que el TJUE debe desestimar el recurso.
En primer lugar, señala que la Eurocámara no violó los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí a que su caso se tratara de forma imparcial y equitativa cuando decidió unificar los tres suplicatorios en un único ponente, perteneciente al mismo grupo político que C's y VOX, partido que se ha personado en la causa del 1-O.
Tampoco los violó, según Szpunar, al considerar que el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo no ponía en riesgo la independencia de la Eurocámara.
Y, en tercer lugar, el abogado general ha propuesto desestimar la alegación de que la decisión del Parlamento carece de claridad, porque no hay duda de que tras aprobar el suplicatorio, la Eurocámara suspendió la inmunidad en todos los Estados miembros, salvo en España.
El TJUE también emitirá este año su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo para el que todavía no hay fecha y que determinará la posible vuelta a España de Puigdemont.
Aunque el regreso del líder de Junts dependerá, en gran medida, de la sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional respecto a sí el Tribunal Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación.