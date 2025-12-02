Sánchez corteja a Junts, no descarta ver a Puigdemont y tacha de mentiras las acusaciones de "un desconocido" Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de reconducir este martes su relación con Junts, después de que estos rompieran toda relación con el PSOE y el Gobierno hace unas semanas. Así, ha anunciado un real decreto que incluye acuerdos pendientes con esta formación y no ha descartado una reunión con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Por otra parte, ha tachado de "mentiras" las acusaciones del ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva por corrupción y a quien ha considerado que es "un gran desconocido".

Ha sido en dos entrevistas consecutivas concedidas desde el Palacio de la Moncloa a medios en catalán: RAC1 y en el programa Cafè d’Idees de Ràdio 4 y La 2 Cataluña, con Gemma Nierga, y que también se ha podido ver a nivel nacional en La 1, en el Canal 24 Horas y RTVE Play.

En ellas, ha admitido los "incumplimientos" de algunos de los compromisos adquiridos con Junts en el pacto de investidura de 2023. Este cambio de discurso llega después de que la semana pasada los de Carles Puigdemont unieran sus votos a los de PP y Vox para tumbar la senda de estabilidad, el paso previo a los presupuestos generales de Estado para 2026.

Reconoce la "gravedad de la crisis política" con Junts El jefe del Ejecutivo ha reconocido la "gravedad de la crisis política" con Junts y ha "lamentado mucho" que se haya podido interpretar que los socialistas restaban importancia a la ruptura, pero ha defendido que, aunque no haya cumplido "con todo", sí que se han logrado "avances importantes". Al mismo tiempo se ha mostrado esperanzando de que se pueda reconducir la situación y ha asegurado que mantiene la "mano tendida" a este partido. 04.53 min Sánchez tranquiliza a Junts sobre el cumplimiento de sus acuerdos En un intento de encauzar la relación con Junts, Sánchez ha puesto en valor el acuerdo alcanzado para su investidura en 2023, al que ha considerado que era una oportunidad para "resolver un conflicto político" que venía "de largo". Así, entre las primeras medidas para restablecer la confianza perdida, el presidente del Gobierno ha detallado que el real decreto que aprueba este martes el Consejo de Ministros incluye algunas de las peticiones que han hecho los de Carles Puigdemont. Según ha explicado, el real decreto ley permitirá "flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles" para que los alcaldes y presidentes de diputación tengan más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente", como la "construcción de vivienda o la gestión del agua". 00.54 min Nuevo acercamiento del Gobierno a Junts También Sánchez ha asegurado que con el real decreto ley se pretende "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación". Además, ha anunciado también que se aprobará en próximas semanas otro real decreto para "crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables". En otro guiño a Junts, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el titular para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha añadido que "se devuelve a Cataluña" la gestión de la oferta pública de empleo. "Es una competencia que la Generalitat de Cataluña tenía, entre 2007 y 2013, pero el Gobierno de Rajoy quitó esa competencia. [...] Con la medida de hoy, damos cumplimiento al acuerdo de Junts", ha sostenido López.

Asegura que habrá "foto" con Puigdemont Preguntado sobre si se reunirá con Puigdemont, Sánchez ha asegurado con rotundidad que "esa foto se producirá", aunque por el momento "no se ha dado la oportunidad", ni ha se ha aventurado a decir cuándo podria ser. Por otra parte, también ha negado haber hablado con el expresidente catalán en los últimos años. No obstante, ha afirmado que cuando se produzca ese encuentro significará que se le habrá aplicado la amnistía al líder de Junts, porque, a su parecer, "la normalización total de Cataluña no se va a poder producir hasta que Carles Puigdemont pueda volver y pueda ejercer en plenitud sus derechos políticos". En este punto, ha afirmado que "estamos en el tramo final" de que se pueda aplicar por completo la ley de amnistía. "Esperamos que (Puigdemont) pueda volver pronto (a España)", ha añadido.

Presupuestos y financiación autonómica Sobre aprobar los presupuestos para 2026, Sánchez ha admitido que es "complejo" aprobarlos y ha vuelto a defender que se podría seguir con los que tenemos hasta el final de legislatur porque "son buenos para la econocmía". "No vamos a renunciar no solo a presentar los presupuestos sino también a tratar de aprobarlos, porque merece la pena. Y porque los grupos parlamentarios se sentirían más representados con unas cuentas del 2026", ha agregado. Por otra parte, ha garantizado que Cataluña y el conjunto de las comunidades autónomas van a ver un nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno." Es un compromiso adquirido con ERC y con el resto de autonomías, con más recursos y en un sistema multilateral, junto a un reconocimiento de las singularidades de los territorios, particularmente, Cataluña", ha argumentado.

Sánchez, sobre Ábalos "era un gran desconocido en lo personal" Se trataba, además, de las primeras entrevistas que concedía Sánchez tras la entrada en prisión provisional de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García la semana pasada por la trama de las mascarillas en el Ministerio de Transportes y tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos. Al ser cuestionado en Cafè d’Idees por el que fuera su hombre fuerte en el partido y en el Gobierno durante varios años y que la semana pasada entró en prisión provisional, Sánchez ha asegurado: "Tenía una confianza política en él, es evidente, no la niego. Pero desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí". 00.42 min Sánchez: "Desde el punto de vista personal, Ábalos era un gran desconocido para mí" Sobre las acusaciones vertidas por Ábalos en la red social X, en la que dijo que Sánchez se había reunido en un caserón en el País Vasco con el líder de EH Bildu en 2018, el presidente del Gobierno ha vuelto a reiterar que son "mentiras". Para Sánchez, aunque todas las personas tienen derecho a defenderse y a reclamar su presunción de inocencia, no se puede hacer "esparciendo este tipo de mentiras, bulos y desinformación". Al plantearle si tiene miedo de posibles declaraciones futuras de Ábalos, ha advertido de que "ni el Gobierno ni el PSOE van a aceptar, ni en el caso de organizaciones, como el PP, ni en el caso de personas, ni chantajes ni amenazas". Pero ha descartado que vaya a denunciar a su ex número tres por ello, pues ha apuntado que no va a entrar en esa espiral y que serán los tribunales los que tendrán que dirimir sobre la actuación del que fuera secretario de Organización socialista.

No ve motivos para ser imputado por corrupción Precisamente al ser preguntado por si dimitiría si fuera imputado por alguno de los casos que rodean al PSOE, al igual que él mismo exigió a Mariano Rajoy cuando el caso de Luis Bárcenas, Sánchez ha respondido con otra pregunta: "¿Por qué voy a serlo?". Al ser repreguntado, Sánchez no ha querido pronunciarse sobre si dejaría el cargo en caso de que él mismo resulta imputado, alegando que "sobre hipótesis" no se podía "manejar". Además, ha hecho hincapié en que al más "mínimo atisbo de corrupción" tanto en el PSOE como en el Gobierno, ha actuado "con contundencia" y "no con connivencia, como se hacía por parte de anteriores administraciones", en referencia al PP, a quien ha acusado de poner "en marcha una policía patriótica" para obstaculizar la investigación judicial. Sánchez ha asegurado que, a diferencia de lo que hizo Rajoy con su mensaje "sé fuerte" dirigido a Bárcenas, él ha asumido su "responsabilidad desde el primer momento" y ha tomado medidas como "apartar a estas personas de la organización y en el caso de Santos Cerdán, también de la dirección" del partido, se han reforzado "los controles internos" y se ha impulsado "un plan estatal de lucha contra la corrupción". Es más, ha subrayado que el PP sí tiene una sentencia de la Audiencia Nacional que determina que se financió irregularmente, algo que no ocurre con el PSOE. Así, ha afirmado que tiene "absoluta tranquilidad" y confianza en la justicia. Pese a todas las dificultades, el presidente del Gobierno ha reiterado su intención de agotar la legislatura y ha asegurado que "sin duda alguna" puede hacerlo sin aprobar nuevos presupuestos.

Críticas al PP También ha lanzado críticas al PP al asegurar que le parecía "evidente" cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dicen que "Sánchez a la cárcel" es porque quieren acabar con él por la vía judicial. Esto lo ha atribuido a la "frustración" y la "impotencia" del PP, al que cree "incapaz" de un proyecto político "mínimamente solvente". A su juicio, los 'populares' están solo en la "destrucción del adversario" y en "copiar las formas y el discurso" de partidos como Vox, algo que ha achacado al "crecimiento de la ultraderecha". 00.25 min Sánchez acusa al PP de "copiar las formas y el contenido de la ultraderecha" Sánchez también se ha referido al hecho de que Feijóo pidiera la semana pasada a la patronal catalana Foment del Treball que presionara a los de Carles Puigdemont para que apoyaran una moción de censura. En su opinión, no tiene sentido y demuestra que "no hay nadie al volante" del PP. No obstante, ha señalado que si ocurriera finalmente un acercamiento entre los 'populares' y Junts, demostraría que su política de normalización política en Cataluña ha funcionado, porque sería lo que haría posible el regreso de Puigdemont a España.

Cree "inoportuno" el vídeo del rey emérito Por otro lado, Sánchez ha asegurado que comparte la opinión de la Casa Real de que el vídeo del rey emérito dirigido a los jóvenes españoles para pedirles que apoyen a su hijo, Felipe VI es "inoportuno" e "improcedente". 00.47 min Sánchez ve "inoportuno" el vídeo del rey emérito Sobre si debería regresar don Juan Carlos I de Abu Dhabi, donde reside desde hace cinco años, Sánchez ha dicho que se trata de una "decisión suya personal" y que no tiene nada que decir al respecto. "Es una decisión suya personal que tendrá que compartir con la Casa Real. Él ha manifestado su voluntad de venir a España de manera regular y, de hecho, es lo que está haciendo", ha zanjado.