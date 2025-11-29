Feijóo aclara a Junts y al PNV que quiere ganar en las urnas y "no a través de ninguna moción" de censura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aclarado a sus "queridos amigos vascos y catalanes", en una referencia velada a PNV y Junts, que quiere ganar la Presidencia del Gobierno en las urnas y no a través de "ninguna moción" de censura, y les ha pedido que dejen que se convoquen elecciones y dejen de acusarle de estar "amenazando la coalición" de gobierno.

Feijóo se ha pronunciado así en un acto de partido en Burgos, un día después de pedir a los empresarios catalanes los votos de "los suyos" (en referencia a Junts) para facilitar una moción de censura. Una petición que ha criticado este sábado duramente la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que le ha acusado de perder su "credibilidad democrática" llamando a los empresarios a "derribar" al Gobierno. También el partido catalán ha respondido al líder del PP que lo que debe pedir es "perdón" a los empresarios catalanes.

00.55 min Feijóo pide a los empresarios catalanes que convenzan a Junts para facilitar una moción de censura

"Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas", ha puntualizado para alejarse de la posibilidad de plantear una moción de censura, para la que serían imprescindibles los votos del partido de Carles Puigdemont. En esta legislatura, Feijóo ha dicho en varias ocasiones precisamente que le faltaban siete votos y no "ganas" para presentar una.

El líder 'popular' ha recalcado a los partidos nacionalistas la necesidad de que empujen a Sánchez a una convocatoria electoral al preguntarse: "¿Hay algo más saludable que cuando todos los artífices del 'sanchismo' están en la cárcel podamos decidir qué quiere ser España?". Y ha retado a Sánchez preguntándole si tiene "miedo" a que la gente "opine y vote en libertad", cuando eso es lo que "apuntala la legitimidad de un político y de un gobierno".

Manifestación este domingo contra "un Gobierno indecente" Más allá de esto, ha recordado la manifestación que el PP ha convocado este domingo en el Templo de Debod (Madrid), "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez", contra "un Gobierno indecente": "Mañana nos vemos para pedir democracia, para pedir urnas y para pedir decencia". Se ha referido a la reciente entrada en prisión provisional del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor de este Koldo García este jueves, que llega tras la puesta en libertad la semana pasada del ex secretario de Organización Santos Cerdán, que ha pasado cinco meses en prisión preventiva también por el 'caso Koldo'. "El sanchismo se construyó en un coche para una campaña de primarias. El conductor era Koldo, el portavoz Ábalos y el negociador Santos Cerdán", ha dicho Feijóo. "Tres de los cuatro ya han pisado la cárcel y el otro está en la Presidencia del Gobierno y esto no lo vamos a aceptar los españoles decentes. No es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y tú no tener ninguna responsabilidad", ha sostenido. Además, ha asegurado que el presidente del Gobierno "no está rodeado de manzanas podridas, es él el que pudre todo el país". Y le ha advertido de que "en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo". Feijóo ha asegurado que si descubre a alguien en el PP que está "para enriquecerse" le van "a echar", así como ha resumido varias acciones y propuestas de política municipal de las grandes ciudades con tres ejes: impuestos, seguridad y vivienda. Por último, el líder 'popular' también ha aludido veladamente a Vox al asegurar que el PP es "el partido de las propuestas" allí donde gobierna frente a los que creen que "es mucho más cómodo quedarse a hacer aspavientos". Así, ha avisado de que "el patriotismo" consiste en hacer propuestas para que los españoles puedan vivir mejor, porque "el montar líos lo sabe cualquiera".