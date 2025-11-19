El Supremo deja en libertad provisional a Cerdán al considerar que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este miércoles la puesta en libertad del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han robustecido los indicios en su contra. El auto establece además como medidas cautelares la retirada del pasaporte con prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días.

Santos Cerdán se encontraba encarcelado en Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio acusado de los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Según el auto, en ese momento se consideró que "el investigado se hallaba en condiciones de alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento". Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, han pedido hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad. Hasta ahora, tanto el instructor como la Sala de Apelación lo habían frenado. El tribunal les recordó, según recoge el auto, que "tan pronto como desapareciese o resultase seriamente mitigado el referido riesgo de alteración, ocultación o destrucción" de pruebas, la medida cautelar sería objeto de revisión "incluso de oficio".

Puente había avisado en resoluciones anteriores que Cerdán no agotaría el plazo legal de seis meses para la prisión provisional, que se cumplía el 30 de diciembre. Ahora, cuatro meses y veinte días después, dice que "ha llegado ese momento". El riesgo de alteración de las pruebas resulta, según el magistrado, "seriamente mitigado", habiéndose obtenido informaciones que muy probablemente hubiesen resultado "de muy difícil acceso", con las que ya se cuenta. Por eso, no hay razón bastante para "prolongar la situación de prisión provisional" del investigado.

El magistrado recuerda, además, que el investigado "no ostenta en la actualidad cargo público alguno, ni tampoco conserva relación orgánica de dirección con el partido político del que fuera, en su día, Secretario de Organización".

El progreso de la causa ha reforzado los "indicios de criminalidad" El auto establece que la investigación "no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad" sino que "los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación". Pese a todo, Puente incide en su auto que no se identifica "la presencia de un riesgo cierto y acusado de fuga" por parte de Cerdán, pero quiere "asegurar la presencia del investigado en el procedimiento". Por ese motivo que establece las medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y obligación de comparecencia ante el tribunal cada quince días. Santos Cerdán tendrá que presentarse los días 1 y 15 de cada mes, o el día siguiente si alguno de estos fuese festivo, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo o ante el Tribunal de Instancia más cercano a su domicilio, si así lo solicita. “‼️ÚLTIMA HORA | Libertad provisional para Santos Cerdán



