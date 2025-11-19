El PP cree que "Sánchez va a caer con todos" y pide a Cerdán aprovechar "su puesta en libertad" para dar explicaciones

Reacciona el PP a la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar Fiscalía que está "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas. "Es una gran noticia para el PSOE y sus compañeros", ha ironizado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

"Que gran oportunidad para que de una rueda de prensa y explique cuál es su papel en la trama. Y el de sus compañeros, especialmente el de Sánchez", ha expresado Tellado en una rueda de prensa en el Escritorio del Congreso de los Diputados.

"Desde el Partido Popular confiamos en la Justicia y que van a caer todos y que Sánchez va a caer con todos", ha añadido Tellado en su rueda de prensa.

Para el PP, la salida de la cárcel de Cerdán es una "oportunidad" para contar en qué "se gastaba ese dinero de las mordidas de 6,7 millones de euros" a las que apunta la UCO en su último informe sobre el entorno del exsecretario de Organización del PSOE.

En el informe, los agentes apuntan a que Cerdán cobraba mordidas del 2% de adjudicaciones irregulares con Acciona a través de la empresa Servinabar, de la que la Guardia Civil cree que el socialista era socio. "Que cuente si Paqui gastó todo en El Corte Inglés", ha añadido en alusión a la conversación que aparece reflejada en el informe de la UCO y en la que el socio de Cerdán en Servinabar mostraba su preocupación por los gastos de la mujer del exsecretario socialista.

"Que aproveche su puesta en libertad para que vaya al lugar donde esconde el dinero y lo devuelva. Que explique los procedimientos de los pagos con dinero negro procedentes de empresarios que se realizaba en Ferraz mientras era secretario de Organización", ha insistido el PP.

Para Tellado, resulta "curioso" que el mismo día que Cerdán va a salir de prisión provisional la Fiscalía haya pedido "20 años de prisión para el otro número dos de Sánchez". Una apreciación que se realiza después de que Anticorrupción vaya a pedir para el exministro José Luis Ábalos más de 20 años de cárcel por delitos de corrupción, según han informado fuentes de Fiscalía a RTVE.

"Van a caer todos y Sánchez va a caer con todos", ha insistido por ese motivo. De hecho, Tellado ha criticado que Sánches está "en huida permanente" por todos los casos de supuesta corrupción que rodean el entorno del Gobierno.

"Está investigado el PSOE por organización criminal y esa organización tenía una sede de Ferraz. Lo tiene que asumir Sánchez le guste o no. Está metido en un atolladero y nadie puede creerse que no sabía lo que hacían. Si apartó a Ábalos por lo que sabía, qué mal ojo tiene para elegir su entorno cercano", ha añadido.

Preguntado por la detención de la UCO este martes al presidente y vicepresidente del PP de Andalucía por delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, Tellado ha defendido que "ambos casos", el caso Koldo y el caso Almería, "son radicalmente distintos". "Y la actuación de un partido y otro también. Ellos mantuvieron a Ábalos 18 meses, nosotros actuamos el mismo día sin dilación ni espera", ha defendido. "No somos iguales", ha zanjado.