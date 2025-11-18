La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona

La UCO ha señalado que Servinabar, la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su socio, Antxon Alonso, obtenían supuestamente "el 2% neto" de las adjudicaciones que consiguió con Acciona. Es decir, según los agentes, su empresa se habría llevado en mordidas el 2% de las adjudicaciones de obra pública que conseguía Acciona de manera irregular. La Guardia Civil ha detectado al menos tres obras supuestamente amañadas en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat.

Así consta en el último informe, al que ha tenido acceso RTVE, que los investigadores han entregado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la relación entre Acciona y Servinabar, empresas que habrían resultado favorecidas por presuntos amaños de obra pública.

Cerdán se encuentra en prisión preventiva por el presunto cobro de mordidas de obra pública desde finales de junio. Ahora, los agentes apuntan en el informe sobre el exsecretario del PSOE, que Cerdán gestionaba ese supuesto cobro de mordidas. Los agentes destacan que Cerdán se reunía con directivos de Acciona antes de que se produjeran las adjudicaciones irregulares a la empresa, y con posterioridad a esas adjudicaciones "se habrían derivado pagos" al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, que "habrían sido gestionados" por el propio Cerdán a través de Servinabar, empresa que obtenía "el 2% neto del importe de la adjudicación".

Los agentes de la Guardia Civil han observado una "operativa común" en varios proyectos de adjudicación, detallando que "Acciona Construcción y Servinabar firmaron un memorándum de entendimiento ante el inicio del expediente de las obras" y rubricaron "un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción, mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe".

Para los investigadores, esa relación económica entre las dos empresas habría supuesto "al menos el 75,33% de los abonos percibidos" por Servinabar, la empresa administrada por Antxon Alonso, "constituyendo de esta forma la relación con Acciona Construcción su principal fuente de financiación".

Por ese motivo, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo e investiga a Cerdán, ha imputado a tres exdirectivos de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel y levanta el secreto parcial de la pieza en la que ordenó ocho registros el viernes pasado por la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de comisiones.

La empresa ha suspendido de sus funciones de forma cautelar a Olarte y a García Alconchel. Acciona ha negado en un comunicado que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y ha defendido que, en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar, "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".

En el marco de esta pieza, el magistrado ordenó la práctica de ocho entradas y registros, entre ellos las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao y a las empresas Erkolan y Noran en San Sebastián supuestamente vinculadas con la trama, además de otras diligencias de investigación como recabar determinadas informaciones a la Agencia Tributaria (AEAT) y a otras instituciones públicas y privadas.

Pelegrini era el director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó y resolvió todos los contratos con Servinabar --empresa vinculada a Cerdán y a su socio Antxon Alonso-- tras conocer el informe de la UCO sobre el que fuera 'número tres' del PSOE. Olarte y García eran las dos personas que reportaban a Pelegrini desde sus respectivos puestos en Acciona.

La relación entre Acciona y Servinabar se habría ido fraguando desde 2015 y tuvo su punto álgido con la entrada del PSOE al Gobierno. Una relación fluida que se fue construyendo con reuniones entrre Pelegrini y Antxon Alonso, a las que, al menos en una ocasión, se incorporó también Cerdán en un piso alquilado por Servinabar. En esos encuentros, la trama adoptaba medidas de seguridad como apagar los teléfonos.

Cerdán usó una tarjeta de Servinabar hasta el día de antes de la detención de Koldo Aquellos registros fueron consecuencia de una pieza secreta abierta por el juez sobre el exdirigente del PSOE Santos Cerdán, tras recibir el informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 11 noviembre. Según el magistrado Puente, el informe de la UCO "contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas. En dicho informe de la UCO, se resalta que no solo Cerdán se habría beneficado de la trama, sino que su entorno familiar también habría resultado "beneficiarios" de una parte del patrimonio de Servinabar. En concreto, relata que la empresa habría tenido a sueldo a la mujer de Cerdán, su hermana y su cuñado. Concretamente, su hermana recibió más de 22.000 euros directamente de Servinabar y su cuñado percibió de la misma más de 53.000. Además, alquiló una casa en Madrid entre 2017 y 2018 por 7.200 euros para Cerdán y el exsecretario de Organización del PSOE usó para sus gastos una tarjeta vinculada a Servinabar, aunque Cerdán siempre ha negado su vinculación con la empresa. Dicha tarjeta habría sido utilizada por Cerdán hasta el mismo día de antes de que la Guardia Civil detuviese a Koldo García en febrero de 2024.

"A la Paqui le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés" De hecho, en el informe se revelan varias conversaciones en las que el socio de Cerdán mostraba su preocupación por el elevado nivel de gastos de la mujer del entonces dirigente socialista. "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", "gastar y gastar", "y restaurantes fin de semana sí y otro también", se quejó el empresario en un mensaje dirigido a su mujer el 9 de septiembre de 2021. Junto a tener en nómina a su familia, la UCO también apunta que la trama no solo pagó el alquiler de un ático en Madrid, sino también comidas, unas vacaciones en Ibiza y otras en Tenerife a la familia. Aunque la UCO expone que este informe no trata sobre la situación patrimonial de Cerdán -sobre el que anuncia uno específico-, apunta que hay pagos asociados a una tarjeta de Servinabar que por sus características y por la localización del establecimiento son atribuibles a la familia entre diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024, el día antes de que se destapase el caso y Koldo García fuese detenido. En total hay 49 pagos por importe total de 7.470 euros en un restaurante situado a 170 metros de la casa de la familia en Madrid, así como desembolsos en Ibiza durante las vacaciones de Cerdán, su mujer y su hija en agosto de 2022 -un total de 1.795 euros- y también en Tenerife durante la estancia de la familia en agosto de 2023, por una suma de 1.259 euros.

El PNV pidió a Cerdán nombrar varios cargos públicos, según la UCO En el informe también se reseña que Cerdán remitió a Koldo García, entonces asesor del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, un documento con las "peticiones de nombramiento" del PNV --que reclamaba un cargo en Medio Ambiente y otros "importantes" en Adif, INI o SEPI-- en el marco de la formación de Gobierno tras la moción de censura de 2018 que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Según el informe, el 10 de junio de 2018 Koldo envió al exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, dos documentos: uno llamado 'M.Fomento', donde aparecían cinco cargos dependientes de ese ministerio con nombres; y otro "de idénticas características referente al Ministerio de Medio Ambiente". La UCO detecta un tercer documento remitido por Cerdán: 'Peticiones nombramientos PNV', donde solo se especificaba el nombre de "Javier Cachón, en el Ministerio de Medio Ambiente". "Mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental, fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional", decía. A eso añadía "un puesto importante en Adif" y "un puesto importante en INI o SEPI". "Estos dos me tienen que decir los nombres el lunes. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme", apuntó Cerdán. Tras hacerse público el contenido del informe, fuentes de la dirección del PNV han negado vinculación alguna en relación con la trama. Además, han asegurado que el PNV "desconoce las supuestas peticiones" que, de acuerdo con el informe, el PNV "habría hecho con nombramientos de tres cargos públicos del Estado". Asimismo, la formación jeltzale ha negado "de forma rotunda", que "estos supuestos nombramientos tuvieran ningún tipo de relación con la moción de censura" de mayo de 2018.

Levanta el secreto de sumario Por otra parte, el juez explica que levanta el secreto parcial que había acordado al considerar que, una vez realizados los registros y asegurado el material incautado -que incluye "terminales telefónicos y/o informáticos"- ya no es necesario. Con esta decisión, el magistrado podría no tardar en ordenar la puesta en libertad de Cerdán, en prisión por riesgo de destrucción de pruebas desde el pasado 30 de junio, y que ha pedido reiteradamente salir de prisión, algo que el juez Puente ha rechazado al entender que persistía el riesgo de ocultación de pruebas. El Supremo mantiene la prisión provisional de Santos Cerdán al persistir el riesgo de destrucción de pruebas El pasado 28 de octubre, el juez ya apuntó que esta medida se sustituirá por otra menos restrictiva "tan pronto como desaparezcan o se mitiguen de forma sustancial las razones que determinaron su adopción". Su estancia en prisión provisional se puede alargar como máximo hasta el 30 de diciembre, fecha en la que cumplirá seis meses en la cárcel. Llegado a ese punto, el magistrado del caso tendrá que justificar si extiende la estancia en prisión del exsecretario del PSOE, o si, por el contrario, lo deja en libertad.