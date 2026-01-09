Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski pide a sus socios responder a los ataques rusos contra infraestructura energética
- Ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana dejaron sin suministro a las regiones de Dniepropetrovsk y Zaporiyia
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.416 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Drones rusos han atacado objetivos en Kiev en la madrugada de este viernes, provocando incendios en varios distritos y dejando al menos cuatro heridos, según han informado fuentes oficiales
- En Zaporiyia se ha logrado restablecer el suministro de energía, pero 500.000 hogares seguían sin electricidad en la tarde del jueves en Dniepropetrovsk
- Como consecuencia del ataque, ocho minas de la región de Dniepropetrovsk quedaron sin suministro eléctrico y todos los trabajadores fueron evacuados
- Starmer aborda con Trump, Rutte y Frederiksen la "creciente amenaza" rusa en el Ártico
Guerra Ucrania-Rusia, 9 de enero, en directo:
00:10
Zelenski pide a sus socios responder a los ataques rusos contra infraestructura energética
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido a sus socios en responder a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, que dejaron la noche del miércoles sin suministro a las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia. Zelenski ha afirmado que "es importante que nuestros socios en el mundo reaccionen ante esta burla de Rusia hacia la población".
Además, ha añadido que "las conversaciones diplomáticas no pueden ser un motivo para frenar el suministro de sistemas de defensa aérea y equipos que ayudan a proteger vidas" y ha afirmado que siguen trabajando "con nuestros socios para que la respuesta sea adecuada".
Por otro lado, ha agregado que se han movilizado todos los recursos, equipos y servicios necesarios para restablecer el suministro de electricidad, calefacción y agua en ambas regiones y que ha encomendado a la primera ministra, Yulia Sviridenko, prestar todo el apoyo necesario a las autoridades locales.
-
1:13
Un ataque ruso alcanza una infraestructura en la región occidental de Lviv
Un ataque ruso ha alcanzado un objetivo de infraestructura en la región occidental de Lviv, en Ucrania, según ha informado el gobernador regional Maksym Kozytskyi en Telegram a primera hora de este viernes.
Por su parte, el alcalde Vitali Klitschko, también ha informado de daños en un edificio del distrito central. La alerta de ataque aéreo se mantuvo vigente casi dos horas después de que se produjeran los primeros ataques con drones.
-
00:44
Ataque con drones rusos sobre Kiev: incendios y cuatro heridos
Drones rusos han atacado objetivos en Kiev en la madrugada de este viernes, provocando incendios en varios distritos y dejando al menos cuatro heridos, según han informado fuentes oficiales.
Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, ha escrito en Telegram que cuatro personas habían resultado heridas en los ataques, que comenzaron justo antes de la medianoche (22:00 GMT). Tkachenko también ha confirmado que los ataques con drones habían provocado incendios en varios distritos de la ciudad, incluyendo un edificio de apartamentos y un centro comercial en la orilla este del río Dniéper.
Por su parte, el alcalde Vitali Klitschko también ha informado de daños en un edificio en un distrito céntrico. La alerta de ataque aéreo se mantuvo vigente casi dos horas después de que se produjeran los primeros ataques con drones. (Reuters)
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.416 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.