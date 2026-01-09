Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski pide a sus socios responder a los ataques rusos contra infraestructura energética

00:10

Zelenski pide a sus socios responder a los ataques rusos contra infraestructura energética

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido a sus socios en responder a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, que dejaron la noche del miércoles sin suministro a las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia. Zelenski ha afirmado que "es importante que nuestros socios en el mundo reaccionen ante esta burla de Rusia hacia la población".

Además, ha añadido que "las conversaciones diplomáticas no pueden ser un motivo para frenar el suministro de sistemas de defensa aérea y equipos que ayudan a proteger vidas" y ha afirmado que siguen trabajando "con nuestros socios para que la respuesta sea adecuada".

Por otro lado, ha agregado que se han movilizado todos los recursos, equipos y servicios necesarios para restablecer el suministro de electricidad, calefacción y agua en ambas regiones y que ha encomendado a la primera ministra, Yulia Sviridenko, prestar todo el apoyo necesario a las autoridades locales.