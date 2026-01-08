Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 8 de enero: Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre

01:00

Trump permitirá que el proyecto de ley de sanciones a Rusia avance en el Congreso, según un senador estadounidense

El presidente de EE. UU., Donald Trump, permitirá que un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra los países que hacen negocios con Rusia siga adelante en el Congreso y podría someterse a votación la próxima semana, según afirmó el miércoles el senador republicano Lindsey Graham.

Graham afirmó en un comunicado que Trump había "dado luz verde" a la legislación ¿tras la reunión que ambos mantuvieron el miércoles. Dicha legislación, en la que Graham ha estado trabajando durante meses junto con sus compañeros republicanos y ¿demócratas, impondría sanciones a los países que hacen negocios con Rusia, incluidos los compradores de sus exportaciones energéticas, debido al fracaso de Moscú a la hora de negociar un acuerdo de paz con Ucrania.

"Este proyecto de ley permitirá al presidente Trump castigar a aquellos países que compran petróleo ruso barato que alimenta la maquinaria bélica de Putin", afirmó Graham, citando a China, India y Brasil como posibles objetivos de la legislación.

Los líderes del Senado y la Cámara de Representantes han aplazado la votación de la legislación, ya que Trump ha preferido imponer aranceles a los productos importados de la India, el segundo mayor comprador de petróleo ruso del mundo después de China. (Reuters)