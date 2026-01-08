Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 8 de enero: Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre
- Un ataque ruso provoca cortes del suministro de electricidad y de agua en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.415 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Trump permitirá que el proyecto de ley de sanciones a Rusia avance en el Congreso, según un senador estadounidense
- Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre
- Zelenski busca una nueva reunión con el presidente estadounidense Donald Trump y señala que EE.UU. tiene herramientas para presionar a Rusia
Guerra Ucrania-Rusia, 8 de enero, en directo:
01:30
El diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, ha recalcado este miércoles que el envío de tropas españolas a Ucrania "solo es posible" tras un acuerdo de paz y de un mandato de Naciones Unidas, pero también tras el correspondiente respaldo del Congreso.
Así, ha querido dejar claro durante la jornada y, también, en La noche en 24h, que no apoyarán "en ningún momento" el envío de tropas a Ucrania en el caso de que exista "el más mínimo riesgo de acabar confrontando en un conflicto".
"#LaNoche24h| Enrique Santiago (@EnriqueSantiago), portavoz parlamentario de IU, sobre Ucrania: "No estamos dispuestos a que España participe en una fuerza de confrontación militar"
01:00
Trump permitirá que el proyecto de ley de sanciones a Rusia avance en el Congreso, según un senador estadounidense
El presidente de EE. UU., Donald Trump, permitirá que un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra los países que hacen negocios con Rusia siga adelante en el Congreso y podría someterse a votación la próxima semana, según afirmó el miércoles el senador republicano Lindsey Graham.
Graham afirmó en un comunicado que Trump había "dado luz verde" a la legislación ¿tras la reunión que ambos mantuvieron el miércoles. Dicha legislación, en la que Graham ha estado trabajando durante meses junto con sus compañeros republicanos y ¿demócratas, impondría sanciones a los países que hacen negocios con Rusia, incluidos los compradores de sus exportaciones energéticas, debido al fracaso de Moscú a la hora de negociar un acuerdo de paz con Ucrania.
"Este proyecto de ley permitirá al presidente Trump castigar a aquellos países que compran petróleo ruso barato que alimenta la maquinaria bélica de Putin", afirmó Graham, citando a China, India y Brasil como posibles objetivos de la legislación.
Los líderes del Senado y la Cámara de Representantes han aplazado la votación de la legislación, ya que Trump ha preferido imponer aranceles a los productos importados de la India, el segundo mayor comprador de petróleo ruso del mundo después de China. (Reuters)
00:20
Un ataque ruso provoca cortes del suministro de electricidad y de agua en Dnipropetrovsk y Zaporiyia.
En diferentes partes del sureste de Ucrania, un ataque ruso ha provocado fallos en la electricidad y en el acceso al agua. El ministro de Energía ucraniano ha especificado que dos regiones se encuentran casi a oscuras: Dnipropetrovsk y Zaporiyia.
"Esta tarde, las tropas rusas lanzaron otro ataque contra la infraestructura energética de Ucrania. Como resultado del ataque, las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia estaban casi completamente sin electricidad", señaló el Ministerio de Energía en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram .
Tanto la región de Dnipropetrovsk como la Zaporiyia, bañadas por el río Dniéper, se encuentran en el este ucraniano, a proximidad del frente de la guerra.
"La evaluación de los daños, la evaluación del impacto y los trabajos de restauración comenzarán tan pronto como la situación de seguridad lo permita", señaló el ministerio, que no precisó el tipo de ataque que sufrieron las infraestructuras de dichas regiones. (EFE)
00:10
Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha expresado este miércoles en Nicosia, Chipre, su esperanza de que la guerra en su país pueda terminar este semestre durante la actual presidencia chipriota de la Unión Europea.
Zelesnki ha afirmado que "las negociaciones de paz han alcanzado un nuevo nivel de intesidad" y ha añadido que "todos entendemos cómo terminan guerras como esta", señalando que si "la presión es lo suficientemente fuerte como para agotar la fuente de la guerra, llega la paz".
En cuanto a la actual disputa sobre Groenlandia, cuya soberanía bajo Dinamarca está siendo cuestionada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, Zelenski destacó la importancia de respetar la integridad territorial de los países.
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.415 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.