Primer lunes de campaña, con Abascal de nuevo en Castilla y León, y con Belarra por primera vez | Diario de campaña

Día 2: Feijóo y Abascal, en campaña Feijóo, Abascal e Irene Montero entran en la campaña para arropar a sus candidatos Día 3: Feijóo y Abascal se enzarzan Feijóo y Abascal se lanzan reproches mutuos en los actos electorales junto a sus candidatos Día 4: Dirigentes nacionales, en campaña Dirigentes nacionales de PP, PSOE y Vox arropan a sus candidatos y los regionalistas reivindican sus territorios Día 5: Abascal y Belarra, en campaña Arranca el primer lunes de campaña, con Abascal de nuevo en Castilla y León, y con Belarra por primera vez

Arranca el primer lunes de campaña en Castilla y León y un día más cuenta con la presencia de líderes nacionales. En esta ocasión, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha regresaso a Castilla y León para participar junto a su cabeza de lista, Carlos Pollán, en diferentes actos. También la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha desplazado a la comunidad autónoma por primera vez desde que empezó oficialmente la campaña, para arropar a su candidato, Miguel Ángel Llamas.

Entre tanto, el resto de candidatos siguen recorriendo la región planteando sus propuestas de cara a si llegan a la Junta. El del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido una bonificación para agricultores jóvenes, y el del PSOE, Carlos Martínez, ha garantizado más inversiones en la comarca de Benavente. Por su parte, Unión del Pueblo Leonés y Soria ¡Ya! han presentado sus respectivos programas electorales.

Mañueco promete aumentar un 15% la subvención a los jóvenes agricultores que contraten seguros agrarios El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reeleción por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que va a incrementar la subvención a los jóvenes agricultores que contraten seguros agrarios, por lo que pasará del 10% actual al 25% si gana los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo. "Cada joven agricultor que quiera contratar un seguro agrario tendrá 15 puntos de bonificación adicional", ha asegurado. Ha sido en un acto electoral en Ponferrada (León) con militantes y simpatizantes, en el que ha exhibido una caravana de cinco vehículos con la que, ha afirmado, piensa recorrer las nueve provincias de Castilla y León. ““ Asimismo Mañueco ha anunciado la creación en el Campus de Ponferrada de un nuevo "edificio políclínica" para dar servicio a las titulaciones relacionadas con la salud. También ha repasado alguno de las promesas electorales de los últimos días, como su compromiso de bonificar los peajes, en especial los de la provincia de León, de la que ha dicho que es la "única" de la Comunidad que tiene "un peaje dentro de la provincia que va de León a Astorga"; las ayudas para los jóvenes para sacarse el carné de conducir; la cuenta ahorro joven, o las ayudas para la natalidad, entre otras. "Son medidas que comprometemos y son medidas que vamos a cumplir, porque lo nuestro es cumplir. No es nada abstracto, nada ideológico, nada vacío. Son realidades, son certezas", ha sostenido Mañueco, al tiempo que ha defendido que el programa electoral del PP es como "un contrato firmado página a página y medida a medida con cada una de las personas de esta tierra". Un día más ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España controle las fronteras para que no haya competencia desleal, para que los agricultores y los ganaderos puedan producir en igualdad de condiciones, y ha vuelto a reinvidicar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue "cuanto antes" a la Moncloa para negociar la Política Agrícola Común (PAC) que necesita el sector. Asimismo Mañueco ha hecho un llamamiento a la "movilización total" de los suyos para "llegar a todos los rincones" de la comunidad, así como ha vuelto a abogar por no entrar en una campaña de insultos, sino que se centren en las medidas que van a llevar a cabo. Este lunes por la tarde, el candidato clausurará un acto en Zamora. Por otro lado, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, PP, Carmen Fúnez, ha hecho campaña en Valladolid junto a la cebeza de lista por esta provincia, María Pardo.

Martínez (PSOE) asegura "más inversiones" para frenar la "sangría demográfica" en Zamora, Salamanca y León El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha desplazado este lunes a la provincia de Zamora y ha visitado el Centro Logístico de Benavente, donde ha defendido la necesidad de llevar a cabo "más inversiones" para "cortar" la "sangría demográfica" en el oeste de la Comunidad, en las provincias de Zamora, Salamanca y León. Así, ha abogado por desarrollar medidas que "reconozcan la situación de desequilibrio" que atraviesa esta zona, frente al "modelo de concentración de la inversión y políticas públicas en torno a capitales de provincia". Así, ha garantizado una "apuesta clara y prioritaria" para actuar en un territorio que se está "desangrando", y que pasa por la ordenación del territorio que incluye en su programa y que mira a la comarcalización. En concreto, ha defendido que se realice un "esfuerzo presupuestario" para evitar la "sangría demográfica" y la "pérdida de capital humano". El candidato socialista ha garantizado, si llega a la Junta, un "compromiso financiero" y "desarrollo de suelo industrial" para impulsar el desarrollo del espacio logístico de Benavente y su comarca, un "escenario estratégico" por su ubicación y que tiene que contar con "proyectos estratégicos" y "una ampliación" para "generar oportunidades". ““ Martínez ha asegurado que su proyecto incluye un "mayor compromiso" para "apoyar a los ayuntamientos, a las alcaldesas y a los alcaldes que están defendiendo los intereses de sus vecinos y están planificando de forma acertada las infraestructuras que van a generar desarrollo en el presente y en el mañana, pero que se sienten absolutamente abandonados a su suerte". Este lunes por la tarde el candidato socialista visitará el Museo del Vino de Valdevimbre (León), y participará en un acto electoral junto a la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en Bembibre (León).

Abascal vuelve a Castilla y León a hacer campaña El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a Castilla y León para hacer campaña junto a su candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán. Por la mañana, ha visitado Almazán (Soria), localidad desde la que ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el PP. De Sánchez, ha dicho que es "el mejor amigo de los ayatolás y de Nicolás Maduro", por lo que ha considerado que se ha "convertido en un problema para la seguridad de los españoles". Al PP le ha afeado que dé "bandazos" y "cambios de posición política", que "pacte con el PSOE" y que "compartan modos de hacer políticas" como Sánchez. En concreto, ha criticado que Mañueco saque la "chequera" y anuncie ayudas para "comprar a los jóvenes". "Solo se le ocurren ahora en campaña electoral. Lleva el PP gobernando décadas y parece que no han tenido tiempo de cumplir lo que ahora prometen", ha censurado. Preguntado por las negociaciones en Extremadura, Abascal ha insistido en que su voluntad es "construir una alternativa firme", como también lo quiere para Castilla y León, y ha avanzado que Vox no volverá a los gobiernos autonómicos de los que salió para que se sigan haciendo lo que precisamente les hizo salir. Esta tarde, Abascal y Pollán intervendrán en un mitin en Aranda de Duero (Burgos). ““

UPL presenta su programa electoral Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado este lunes su programa electoral. En la presentación en El Bierzo, la candidata a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, ha explicado que está "cargado de medidas para el desarrollo de la Región Leonesa y para reforzar los servicios públicos y el fomento económico" de la zona. ““ Gallego ha prometido trabajar por la defensa del territorio de la Región Leonesa y en su gestión ambiental. Asimismo ha anunciado que su formación trabajará para proteger el medio rural y el medio natural, al tiempo que ha reivindicando la reindustrialización prometida con el cierre de la minería en El Bierzo.

También Soria ¡Ya! presenta su programa electoral La candidatura de Soria ¡Ya! ha presentado este lunes su programa, del que su cabeza de lista, Ángel Ceña, ha asegurado que es "abierto" y que ha sido "creado con reuniones con vecinos, asociaciones". "Es el programa que Soria necesita para salir de 43 años de inmovilismo", ha señalado. El programa incluye medidas contra la despoblación, en materia de vivienda, de sanidad, educación, entre otras. ““ Así, Soria ¡Ya! ha defendido la finalización del hospital de Santa Bárbara y tener un helicóptero medicalizado nocturno. En educación, ha abogado porque se implanten los tres primeros curso de Medicina en el campus de Soria y que haya más cursos de Formación Profesional. También ha pedido que se amplíe la bonificación de la cuota de autónomos al 100% por dos años y el desarrollo de polígonos industriales. Asimismo, Ceña ha reivindicado la "descentralización administrativa" porque "Valladolid no es la capital y se lleva administraciones y funcionarios".

Podemos-AV denuncia con el camión de "Demoliciones Mañueco" los "destrozos que está perpetrando" el candidato 'popular' El candidato de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha estado arropado este lunes por la líder de los 'morados', Ione Belarra, y por el secretario de Organización y portavoz nacional, Pablo Fernández. En Valladolid, han exhibido un camión con el rótulo "Demoliciones Mañueco", con el que quieren "ilustrar" los "destrozos que está perpetrando" el todavía presidente de la Junta. "Frente a eso, representamos una alternativa en defensa del derecho a la vivienda y de nuestros servicios públicos", ha defendido en declaraciones a los medios. Por su parte, Belarra ha reivindicado Podemos como la "única alternativa que va a hacer frente al PP" y ha acusado al candidato 'popular' de "cargarse" todos los servicios públicos. En su opinión, al PP "le sobra la gente" para poder imponer macrogranjas, plantas de biogás, placas solares. "Quieren esta tierra para extraerle la riqueza", ha incidido Belarra. ““

Cs propone un teléfono gratuito de triaje pediátrico para evitar urgencias innecesarias La candidata de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León, Mitzin Mariana Trápaga, ha propuesto poner en marcha un teléfono 900 gratuito de triaje pediátrico y para mayores con el fin de dar tranquilidad a las familias y reducir la presión asistencial en las urgencias de los hospitales. Según ha detallado, este servicio permitiría determinar si es necesario acudir a un centro de salud, desplazarse a un hospital o activar una ambulancia. Trápaga ha criticado que el Ejecutivo autonómicono hace "nada por las familias ni por la sanidad de esta tierra, al mirar siempre a Madrid" y ha asegurado que los problemas reales "continúan sin resolverse en la Comunidad". ““