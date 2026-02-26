Arranca la campaña en Castilla y León con Sánchez como único líder nacional arropando a su candidato | Diario de campaña

Día 1: Arranca la campaña Arranca la campaña en Castilla y León con Sánchez como único líder nacional arropando a su candidato

03.23 min Arranca la campaña electoral en Castilla y León con Sánchez arropando a su candidato

Los candidatos de los partidos y coaliciones que concurren a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León han dado este jueves pistoletazo de salida a la campaña electoral con diversas fórmulas, y no solo con la tradicional pegada de carteles. No obstante, oficialmente la campaña arranca a las 0:00 horas de este viernes, momento a partir del cual podrán pedir ya el voto. El presidente del Gobierno y secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario de Organización de Podemos y portavoz nacional de la formación, Pablo Fernández, han sido los únicos dirigentes nacionales que han acompañado a sus respectivos candidatos en el inicio de la campaña.

Mañueco (PP) abre campaña con cuatro actos en Castilla y León y sin Feijóo El candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha arrancado este jueves la campaña electoral bajo el lema "Aquí, certezas" y celebrando cuatro mítines la región. Los actos han tenido lugar en en Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca, con cargos del partido y militantes. En ninguno de ellos ha contado con el apoyo del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de los 'populares', en cambio, sí que se desplazará este viernes a la región para celebrar un acto en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Mañueco (PP) abre campaña sin Feijóo y con cuatro actos en Castilla y León Àlex Cabrera En el acto de este jueves en Burgos, Mañueco ha garantizado que cumplirán sus compromisos electorales y los harán cumplir si su formación tiene que alcanzar un acuerdo de Gobierno, porque su palabra es su contrato y "aquí en esta tierra los contratos se cumplen". Se trata de una referencia indirecta al posible pacto político entre PP y Vox en varias comunidades autónomas y que se negocia a nivel nacional. Desde otro acto en Valladolid, Alfonso Fernández Mañueco ha evidenciado que durante esta campaña quiere disputar el voto del sector primario a Vox. "Cuando un agricultor o un ganadero se nos acerca y nos dice que necesita apoyo, le decimos que el PP somos el partido del campo", ha dicho el candidato a la reeleción entre aplausos. "Nunca les hemos fallado y nunca les vamos a fallar. Otros se fueron, nosotros nos quedado", ha dicho Mañueco en alusión a la ultraderecha. Mañueco ha prometido recorrer toda la comunidad en estos 15 días "no para hacer turismo electoral" sino para explicar su proyecto, y se ha mostrado convencido de que el 15 de marzo "habrá claridad" en el resultado electoral. “El PP no llegó ayer a Castilla y León, eso se lo dejo a otros”. Castilla y León fue en 2022 la primera comunidad autónoma en la que se llegó a un pacto de Gobierno entre el PP y Vox. En ese momento, Mañueco accedió a dar la vicepresidencia y tres consejerías a la ultraderecha.

Sánchez arropa a Martínez en el arranque de campaña El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a Burgos al acto de arranque de campaña del PSOE. Junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, Sánchez ha anunciado que el Consejo de Estado ha avalado la propuesta del Ejecutivo para blindar el aborto en la Constitución. Sánchez anuncia que el Consejo de Estado avala blindar el aborto en la Constitución Félix Donate Mazcuñán "Ya sé que el PP dirá que son cortinas de humo [...] Es una ley que no se cumple en Castilla y León. No hay derecho a que en función del color del gobierno de turno se respeten o no los derechos de las mujeres. ¿Qué es esto de que si hay un gobierno de derechas no se respeta el derecho al aborto? Los derechos de las mujeres se respetan sí o sí", ha afirmado tajantemente en el acto de arranque de campaña electoral del PSOE para las elecciones del 15 de marzo. "Vamos a blindar el derecho al aborto. Somos el gobierno de los derechos", ha defendido al anunciar la decisión del Consejo de Estado. Por su parte, Martínez ha criticado a Mañueco y al PP por "vender" a Vox la gobernabilidad de Castilla y León antes de celebrar las elecciones. "Quieren poner a la venta la comunidad antes de que se abran las urnas. Cómo sois capaces de salir a la calle y poner a la venta Castilla y León", ha criticado. "Es una barbaridad autocrática", ha insistido el candidato del PSOE, que ha asegurado que PP y Vox se "han quitado las caretas, las máscaras que les hacían parecían diferentes", para demostrar que "son lo mismo": "Son el mismo perro con distinto collar".

Pollán aspira a que haya "más Vox" como en Extremadura y Aragón El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha arrancado la campaña con un acto en su ciudad de origen, León, al que estaban convocados los medios de comunicación. "Vamos a conseguir que haya mucho más Vox, como se ha dado en Extremadura, en Aragón, y como estamos seguros de que en el futuro Gobierno de España ocurra lo mismo", ha afirmado al ser preguntado por si aspiran a superar los 13 representantes que lograron en 2022. Pollán se ha mostrado convencido de que en Castilla y León a partir del 15 de marzo podrán "cambiar el rumbo" y "aplicar las políticas de sentido común" que tanto quieren los ciudadanos, "un sentido común basado en la defensa de nuestro campo, de nuestra industria, en la bajada de impuestos, en el fin del despilfarro político". Entre sus objetivos, Pollán ha señalado que están los de "acabar con la inmigración legal y descontrolada", que, según asegura está creando "inseguridad" y "colapsando" los servicios sociales, y afrontar la "emergencia demográfica" apoyando a los jóvenes para que puedan quedarse en Castilla y León "formar una familia y adquirir una vivienda". En esta comunidad autónoma llevan "demasiado tiempo aguantando la estafa del PP, un PP acomodado en el poder, un PP alejado de las necesidades reales de todos los ciudadanos de Castilla y León y un PP que ahora mismo está aplicando las peores politicas socialistas", ha incidido. ““ En relación con las negociaciones con el PP en Aragón y Extremadura, Pollán cree que "no tienen" por qué influir en estas elecciones y que no tiene sentido en estos momentos hablar de pactos porque respetan lo que los castellanos y leoneses van a decir en las urnas. "Salimos a gobernar, a ganar estas elecciones y es en lo que vamos a trabajar", ha asegurado y para ello, en este período de campaña electoral, van a "seguir escuchando" lo que les digan los ciudadanos.

Gallego (UPL) exige tramitar de forma urgente la Ley de Dinamización Demográfica La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las elecciones de Castilla y León, Alicia Gallego, ha exigido este jueves proteger al mundo rural y para ello tramitar de forma urgente la "tan prometida Ley de Dinamización Demográfica". Acompañada del número dos de su lista, Luis Mariano Santos, ha visitado el municipio de Encinedo, donde ha constatado "la situación real del mundo rural", donde los niños a partir de 12 años tienen que trasladarse 40 km para ir al instituto o donde los vecinos tienen que recorrer 150 km para acudir al Complejo Asistencial Universitario de León. Ante esta situación de precariedad, Gallego ha asegurado que desde su formación "se va a ser firme y contundente" frente a los grandes partidos, como el PP, el PSOE y Vox, en la defensa de servicios públicos. A las 0:00 horas, Gallego participará en la ciudad de León en la tradicional pegada de carteles. ““

Soria ¡Ya! se presenta con el objetivo de influir en la gobernabilidad El candidato de Soria ¡Ya! en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Ángel Ceña, va a pegar su cartel en el muro habilitado en el pabellón San Andrés de Soria a las 23.59 horas. Previamente, ha atendido a TVE y ha asegurado que su formación espera volver a ser de nuevo la fuerza mayoritaria en la provincia. Según Ceña, Soria ¡Ya! "no pretende ser un partido de gobierno sino influir en la gobernabilidad a cambio de algo". "Queremos seguir cumpliendo con lo que llevamos haciendo cuatro años, llevar la voz de Soria de forma independiente y que se afronten los problemas de Soria de verdad sin las jerarquías de los partidos nacionales que obedecen a sus siglas", ha añadido. ““ Este jueves por la mañana, Soria ¡Ya! ha presentado oficialmente su campaña electoral que llevará por lema 'Por Soria, ¡Rebélate!', una llamada a la acción dirigida a los sorianos para no resignarse y rebelarse contra el abandono y el olvido institucional. En una rueda de prensa, Ceña ha pedido a la ciudadanía "que se plante" frente a las políticas de la Junta y el Gobierno de España, ya que "no han resuelto los problemas estructurales de la provincia tras más de 40 años de decisiones que han dejado a Soria en segundo plano". Y ha detallado también que la campaña recorrerá la provincia "de punta a punta", con el objetivo de "pisar el territorio y escuchar a la gente que vive en nuestros pueblos".

Llamas (Podemos-AV) promete revertir las privatizaciones El candidato de Podemos-Alianza Verde en las elecciones de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha arrancado la campaña con el acto de pegada de carteles en Valladolid junto al secretario de Organización y portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández. Llamas ha asegurado que hará una "campaña de cercanía y de proximidad", en la que hablará "mucho de vivienda" y de "servicios públicos". Así, ha defendido "poner límite a los precios de los alquileres" y "desprivatizar todos los servicios públicos". Por su parte, Fernández, ha sostenido que es "importante" que Podemos "esté más fuerte" en las Cortes para que se pueda acabar con "casi 40 años de Gobierno del PP". Previamente Llamas ha acudido a un acto en el que ha reivindicado que "la sanidad no es un negocio". "Basta de privatizar la sanidad en Castilla y León mientras crecen las listas de espera", ha clamado. ““

Cs defiende su candidatura con "propuestas de la gente real" La cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha asegurado que están "muy ilusionados" con el proyecto "renovado" de su candidatura, que han presentado en un acto en la capital bajo el lema "Vota valiente". El "bipartidismo", ha denunciado la candidata, "solo obedece órdenes de Madrid", y es necesario que la gente "no se vaya a los extremos que solamente hacen ruido y no hacen propuestas". Cs defiende la "vía de las propuestas de la gente real" que conforma su candidatura: técnicos, funcionarios, abogados, empresarios, autónomos, que saben lo que "cuestan las cosas". Son "gente real" con "ideas reales sobre problemas que llevan décadas", ha dicho, antes de denunciar: "No puede ser que sigamos tanto tiempo en resolver problemas tan basicos como una buena sanidad para todos en el mundo rural". El objetivo de su formación es lograr más de 18.000 votos para tener un procurador, que pueda buscar "el equilibrio entre todos los partidos". ““